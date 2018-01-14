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15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА осудила пост «Спартака» в «Твиттере» про «тающие шоколадки»

В ФИФА дали оценку посту «Спартака» о «тающих шоколадках» и подчеркнули, что решение о целесообразности применения санкций будет принимать РФС.

Защитник Георгий Джикия, который накануне вёл «твиттер» столичного клуба, снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия. Твит был удалён из-за того, что иностранные болельщики и некоторые журналисты признали его расистским.

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное официальным “твиттером” “Спартака”. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема и ей нет места в футболе. Данный случай входит в зону ответственности РФС. Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жёсткой борьбе с проявлениями расизма», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, опубликованном Reuters.

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