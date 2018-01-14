«Может, Манчини с собой заберет». Кокорин — о похвале тренера и свадьбе в Осетии

Источник: Советский спорт

«Надеюсь, в ближайшее время с “Атлетико” не встретимся»

В последний день, который отводился футболистам на посещение клиники в центре Петербурга, случилось то, о чем мечтали все журналисты — их пустили внутрь медцентра. Хотя и пришлось перед этим час (а кому-то — два) померзнуть на улице. Зенитовские аргентинцы на таком холоде точно бы не захотели стоять даже пару минут. Вот и Эмануэль Маммана пожаловался.

— Конечно, мы более-менее привыкли к вашему климату, — говорил защитник, ходивший по кабинетам в игровых шортах сборной Аргентины со вторым номером (при этом на последние товарищеские матчи команды его заявляли под номером 15). — Но сегодня действительно очень холодно. Единственная возможность согреться — включить дома отопление на максимум. Больше ничего не помогает.

Во время сезона аргентинская банда старалась проводить свободное время всей пятеркой, но на медосмотр футболисты приходили по одному. Только Леандро Паредес взял за компанию Себастьяна Дриусси, который во время отпуска был у полузащитника на свадьбе. И это футболисты, которые воспитывались в системах самых непримиримых клубов Аргентины: «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» соответственно.

Кроме Дриусси и Мамманы «Ривер» в «Зените» представляет Матиас Краневиттер, но во время интервью ему напомнили о другой бывшей команде.

— У вас есть персональная цель встретиться с «Атлетико» в Лиге Европы?

— Я вообще надеюсь, мы с ними в ближайшее время не встретимся, — признался полузащитник, принадлежавший мадридскому клубу с 2015 по 2017 годы. — У них очень сильные игроки. Не хотелось бы встречаться на ранних стадиях.

— «Зенит» и «Атлетико» — фавориты Лиги Европы? Или «Атлетико» и «Наполи», к примеру, сильнее?

— Вообще-то я думаю, в Лиге Европы не осталось слабых команд, любая команда может дойти до финала.

«Хочу играть и показать себя»

В субботу самым первым на осмотр пришел Артем Дзюба. Он появился в клинике, когда на часах не было и восьми утра. В воскресенье в такую же рань пришел Кристиан Нобоа. Эквадорец посещал медицинский центр еще на родине, но оказалось, что туда он обратился из-за больного зуба. Сейчас эта проблема решена, и полузащитник очень рассчитывает на сбор в Дубае.

— Пока я в «Зените», — ответил Нобоа на вопрос о возможном уходе из клуба. — Посмотрим, что на первом сборе будет. Поговорим с главным тренером, президентом. Мой агент пока с ними не разговаривал, были выходные. Пообщаемся в Дубае.

— Желание продолжать сезон именно в «Зените» есть?

— Конечно, я хочу играть, показать себя. Посмотрим, что скажет тренер.

Помимо Нобоа русскоязычных игроков было еще двое. Александр Ерохин приезжал в Петербург как раз из Дубая, и уже в понедельник он вернется туда с командой.

— Нельзя было остаться и пройти все процедуры там? — спросили у полузащитника.

— Это командное мероприятие. Никак нельзя пропускать.

— Какие мысли перед второй частью сезона?

— Готовимся к серьезной борьбе. У нас есть отставание от лидеров. Будем наверстывать упущенное и добиваться нужного результата.

— «Зениту» по силам вернуться на первое место?

— Мы в это верим.

— В плей-офф Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Селтиком». Обрадовались, когда узнали, что будете играть с шотландцами?

— Точно не огорчились. Мы в плей-офф Лиги Европы, очень серьезно подходим к этому турниру и хотим пройти как можно дальше. «Селтик» — серьезный клуб. Они совсем недавно потерпели первое поражение за очень большой промежуток времени. Готовимся и думаем только о победе.

«Слова Манчини очень приятны»

Александр Кокорин тоже по ходу отпуска съездил в Дубай, но в Петербург возвращался уже с Мальдивских островов. А самое громкое появление состоялось в Северной Осетии на свадьбе Алана Чочиева: футболисты знакомы со времен учебы в школе-интернате «Локомотива». Разговоры про стрельбу пресекли еще до выхода форварда к журналистам, а общие впечатления Кокорин выразил одним словом.

— Свадьба удалась?

— Да.

— Манчини в недавнем интервью назвал вас суперзвездой. Насколько приятно такое внимание тренера?

— Если он именно так сказал — это очень приятно. Это самая высшая похвала, которая может быть.

— Вы здорово раскрылись при Роберто. На вас влияют слухи английских СМИ, что он может уйти?

— На меня — нет, — нападающий еще во время вопроса отрицательно качал головой. — На него как они влияют… Может, с собой заберет.