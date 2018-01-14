«Может, Манчини с собой заберет». Кокорин — о похвале тренера и свадьбе в Осетии
Лучший бомбардир «Зенита» вместе с аргентинскими легионерами и другими одноклубниками прошел медосмотр накануне вылета в Дубай.
Лучший бомбардир «Зенита» вместе с аргентинскими легионерами и другими одноклубниками прошел медосмотр накануне вылета в Дубай.
«Надеюсь, в ближайшее время с “Атлетико” не встретимся»
В последний день, который отводился футболистам на посещение клиники в центре Петербурга, случилось то, о чем мечтали все журналисты — их пустили внутрь медцентра. Хотя и пришлось перед этим час (а
— Конечно, мы
Во время сезона аргентинская банда старалась проводить свободное время всей пятеркой, но на медосмотр футболисты приходили по одному. Только Леандро Паредес взял за компанию Себастьяна Дриусси, который во время отпуска был у полузащитника на свадьбе. И это футболисты, которые воспитывались в системах самых непримиримых клубов Аргентины: «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» соответственно.
Кроме Дриусси и Мамманы «Ривер» в «Зените» представляет Матиас Краневиттер, но во время интервью ему напомнили о другой бывшей команде.
— У вас есть персональная цель встретиться с «Атлетико» в Лиге Европы?
— Я вообще надеюсь, мы с ними в ближайшее время не встретимся, — признался полузащитник, принадлежавший мадридскому клубу с 2015 по 2017 годы. — У них очень сильные игроки. Не хотелось бы встречаться на ранних стадиях.
— «Зенит» и «Атлетико» — фавориты Лиги Европы? Или «Атлетико» и «Наполи», к примеру, сильнее?
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«Хочу играть и показать себя»
В субботу самым первым на осмотр пришел Артем Дзюба. Он появился в клинике, когда на часах не было и восьми утра. В воскресенье в такую же рань пришел Кристиан Нобоа. Эквадорец посещал медицинский центр еще на родине, но оказалось, что туда он обратился
— Пока я в «Зените», — ответил Нобоа на вопрос о возможном уходе из клуба. — Посмотрим, что на первом сборе будет. Поговорим с главным тренером, президентом. Мой агент пока с ними не разговаривал, были выходные. Пообщаемся в Дубае.
— Желание продолжать сезон именно в «Зените» есть?
— Конечно, я хочу играть, показать себя. Посмотрим, что скажет тренер.
Помимо Нобоа русскоязычных игроков было еще двое. Александр Ерохин приезжал в Петербург как раз из Дубая, и уже в понедельник он вернется туда с командой.
— Нельзя было остаться и пройти все процедуры там? — спросили у полузащитника.
— Это командное мероприятие. Никак нельзя пропускать.
— Какие мысли перед второй частью сезона?
— Готовимся к серьезной борьбе. У нас есть отставание от лидеров. Будем наверстывать упущенное и добиваться нужного результата.
— «Зениту» по силам вернуться на первое место?
— Мы в это верим.
— В
— Точно не огорчились. Мы в
«Слова Манчини очень приятны»
Александр Кокорин тоже по ходу отпуска съездил в Дубай, но в Петербург возвращался уже с Мальдивских островов. А самое громкое появление состоялось в Северной Осетии на свадьбе Алана Чочиева: футболисты знакомы со времен учебы в
— Свадьба удалась?
— Да.
— Манчини в недавнем интервью назвал вас суперзвездой. Насколько приятно такое внимание тренера?
— Если он именно так сказал — это очень приятно. Это самая высшая похвала, которая может быть.
— Вы здорово раскрылись при Роберто. На вас влияют слухи английских СМИ, что он может уйти?
— На меня — нет, — нападающий еще во время вопроса отрицательно качал головой. — На него как они влияют… Может, с собой заберет.
Пока же Манчини точно забирает Кокорина на сбор в Эмираты. А в понедельник утром появится ответ на главный вопрос — возьмут ли туда Олега Шатова и Артема Дзюбу.