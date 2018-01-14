Кристиян Бистрович: Буду играть под номером Тошича

Источник: Спорт-Экспресс

Армейцы почти три года обходились без полноценных трансферов за деньги. И вот, спустя более чем через 1000 дней, ЦСКА пополнил 19-летний хорватский полузащитник Кристиян Бистрович, перешедший из «Славен Белупо», по некоторым данным, за 500 тысяч евро.

Вот как о нем отозвался главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко: «Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго наблюдали. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объём работы, умеет правильно принимать решения под давлением».

«СЭ» связался с хавбеком, который уже несколько дней работает с основным составом ЦСКА в испанском Кампоаморе.

— В своем теперь уже бывшем клубе «Славен Белупо» я прошел почти все стадии на детском и юношеском уровне, — рассказал Бистрович. — И только в этом году сумел попасть в основной состав. Вскоре такой большой клуб, как ЦСКА, обратил на меня внимание. Не скрою, что мне было очень приятно, хотя за мной наблюдали не только армейцы. Такое предложение может быть только раз в жизни, потому я долго не думал, и сразу ответил согласием на переход.

— Когда впервые ЦСКА вышел на вас?

— В начале октября. С этого времени красно-синие стали следить за мной. В один момент я получил травму и очень расстроился, что это может повлиять на мой переход. Но меня заверили, что повреждение не скажется. Я несколько недель усиленно тренировался по индивидуальному графику. К счастью, успел вовремя восстановиться и успешно прошел медосмотр. Сейчас чувствую себя отлично!

— Уже успели с кем-нибудь подружиться? Может, кто-нибудь из игроков взял над вами шефство?

— Да, таким игроком стал Миланов. Георгий, как и я, знает сербский язык, поэтому мы сразу стали общаться. Он мне помогает, подсказывает.

— Вы провели несколько тренировок с ЦСКА. Сильно отличается темп от занятий в «Славене»?

— Здесь все намного быстрее. Знаете, как будто на несколько уровней выше.

— Новые партнеры намного сильней, чем в Хорватии?

— Конечно! Почти все звезды.

— Старожилы команды уже успели пошутить над вами? Например, Понтус Вернблум любит новичкам подсыпать соль в сок.

— Пока нет. Но я ожидаю какой-нибудь подобной шутки.

— В некоторых командах новичка просят спеть песню, или станцевать.

— Таких задач еще не ставили (смеется).

ДО ЛЕТА ПЛАНИРУЮ ВЫУЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК

— Вы упомянули, что за вами следил не только ЦСКА. Приоткройте секрет, где вы еще могли оказаться.

— Не думаю, что сейчас стоит об этом говорить.

— Ваш агент сказал, что среди возможных вариантов были итальянские и испанские команды. Многие игроки мечтают оказаться в топовых чемпионатах Европы. Почему вы все же решили попробовать свои силы в России?

— Это были не топ-клубы. А ЦСКА — настоящий топ-клуб, мечта!

— На какой позиции вам комфортнее всего играть? И на какой позиции вас видит Гончаренко?

— Люблю выступать в центре поля. На какой именно позиции — атакующий полузащитник или опорный — не так важно. Готов сыграть везде, где скажет главный тренер. Но пока мою роль не обсуждали.

— Среди ваших конкурентов будут такие опытные игроки, как Натхо, Вернблум, Дзагоев, Головин. Когда принимали решение о переходе, понимали, что сходу будет тяжело пробиться в основной состав?

— Я прекрасно это знаю. Морально готовился к той тяжелой, упорной работе, которая мне предстоит. Но я готов показать свой максимум, готов полностью выкладываться на каждой тренировке.

— На сегодняшний день есть уверенность, что сможете кого-нибудь из конкурентов вытеснить из основы?

— Все зависит от того, как быстро смогу адаптироваться. Это ключевое на данный момент. Чем быстрее привыкну, тем быстрее придет понимание всего остального.

— В команде нет представителей Балканского полуострова. В связи с этим адаптироваться будет сложней?

— Вы правы, в этом плане будет непросто. Поэтому планирую плотно заняться изучением русского. Очень хочу выучить ваш язык до лета, и, надеюсь, к этому времени моя адаптация в команде полностью завершится.

БУДУ ВЫСТУПАТЬ ЗА ЦСКА ПОД СЕДЬМЫМ НОМЕРОМ

— В одном из интервью вы сказали, что стараетесь копировать стиль игры полузащитника «Барселоны» Иньесты. На кого еще пытаетесь быть похожи на поле?

— Среди моих соотечественников — на Модрича и Ракитича. Суперигроки! Но теперь я в ЦСКА, и стараюсь брать пример с Натхо и Головина. У них есть, чему поучиться.

— На вашей странице в Фейсбук местом работы значится «Барселоны». Играть за сине-гранатовых — ваша мечта?

— Самая заветная! Я так сильно хочу туда перейти, поэтому решил хоть таким образом засветиться в «Барселоне» (смеется).

— Получается, что ЦСКА — трамплин перед переходом в «Барселону»?

— Игра за такой топовый клуб, как ЦСКА, дает шанс, что на тебя обратят внимание из «Барселоны». Не знаю, как сложится в будущем, но вначале я бы хотел поиграть за армейцев, а затем перейти к сине-гранатовым. Таков мой план (смеется).

— Вы очень тепло отзываетесь о ЦСКА, называете игроков звездами, а сам клуб — топовым. Вы много знали о команде до перехода?

— Я следил за ЦСКА. У клуба большая история, команда много раз становилась чемпионом страны. Знаю, что армейцы выиграли Лигу Европы в 2005 году (тогда турнир назывался Кубок УЕФА — Прим. «СЭ»). И это не говоря о множестве Кубков России. Я даже знал всех игроков поименно. Так что для меня ЦСКА — топ-клуб.

— Значит, знаете, кто главный соперник ЦСКА в чемпионате?

— Конечно, «Спартак»!

— Летом вы как раз играли против них на сборе и даже отдали голевой пас.

— Теперь постараюсь повторить этот трюк в чемпионате России, чтобы болельщики ЦСКА меня полюбили!

— Фанаты армейцев до сих пор любят вашего соотечественника, Ивицу Олич. Хотели бы повторить его путь в команде?

— Олич — кумир не только для болельщиков ЦСКА, но и для все нашей страны. Он настоящая легенда хорватского футбола. Для всех молодых футболистов Ивица является идолом, которому все хотят подражать. Я не исключение.

— Уже решили, под каким номером будете выступать в ЦСКА?

— Под седьмым номером, который был у Зорана Тошича.

ЕСЛИ НЕ ВЕРИТЬ, ЧТО ДОГОНИМ «ЛОКОМОТИВ», ТО ЗАЧЕМ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ

— ЦСКА на данный момент отстает от лидера чемпионата, «Локомотива», на 10 очков. В Хорватии бывали такие случаи, когда ликвидировали такой большой отрыв?

— Вы что, у нас загребское «Динамо» каждый год становится чемпионом с большим отрывом. Нет команд, которым такой рывок был бы под силу.

— Верите, что армейцы могут догнать и перегнать лидера?

— Если не верить, то зачем вообще играть в футбол? Уверен, что мы сделаем все возможное для этого. Еще много игр. Насколько я знаю, ЦСКА уже удавалось нечто подобное несколько лет назад. Почему бы не повторить? Правда, не все от нас зависит.

— ЦСКА также выступит в Лиге Европы. Лично для вас, как для хорвата, «Црвена Звезда» является принципиальным соперником?

— Для меня любой соперник в еврокубке является принципиальным. Очень хочется сыграть в Лиге Европы и пройти как можно дальше.

— В России скоро пройдет чемпионат мира. Перейдя в российский клуб, держали в уме возможный вызов в сборную Хорватии, которая вышла на мировое первенство?

— Если честно, не думал об этом. Для меня главное как можно скорее адаптироваться в ЦСКА и пробиться в стартовый состав на долгие годы. После достижения этой цели можно говорить о чем-то другом. А пока это не столь важно.

— Неужели даже не рассчитываете на вызов в сборную?