Алексей Еременко: О переходе Сергея в «Спартак» пока рано говорить

Источник: Советский спорт

Сергей Еременко отправился на зимние сборы в ОАЭ вместе со «Спартаком». Трудно было удержаться от соблазна позвонить Алексею Еременко-старшему, отцу и первому тренеру Сергея, который в свое время сам играл за красно-белый клуб.

Сергей на данный момент выступает за молодежную команду швейцарского «Базеля». Он уже приезжал в Россию — на мат юношеской Лиги чемпионов, в которой его клуб обыгрывал столичный ЦСКА. Два старших брата Сергея, Алексей-младший и Роман уже успели поиграть в российских командах. Алексей в свое время выступал за «Сатурн» и «Рубин» и теперь ведет дела младшего брата, а последним клубом Романа, также игравшего в «Рубине», был столичный ЦСКА. Средний брат сейчас отбывает дисквалификацию по обвинению в потреблении кокаина — готовится в октябре этого года вернуться на поле.

— Алексей Борисович, как появился вариант со «Спартаком»?

— Клуб заинтересовался Сергеем — молодой и перспективный игрок. Он приезжал все-таки в Москву, играл.

— Вы имеете в виду матч с ЦСКА? Уже на нем «Спартак» просматривал Сергея?

— Не знаю, просматривал целенаправленно и с какими-то целями или нет, но наверняка селекционная служба видела. Потом появился вариант поехать на сборы — чтобы тренеры его лучше посмотрели…

— То есть, клуб первый вышел на связь? Просто интересно, как происходит первый контакт, мы об этих делах не все знаем…

— Журналистам, наверное, все знать и не надо. Просто клуб заинтересовался в игроке — пригласил на просмотр на свои сборы. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас делами Сергея больше Алексей занимается, его старший брат.

— Сейчас Сергей — на сборах со «Спартаком». Как долго он там пробудет и что будет потом?

— Пока он останется со «Спартаком» до конца этих сборов. Потренируется с командой. Тренерский штаб на него посмотрит. Сергей посмотрит, как организована работа в клубе, что он из себя представляет. То же ведь интересно.

— То есть, пока не только клуб присматривается к игроку, но и игрок к клубу?

— Все верно. Появилась возможность ознакомиться — почему бы ей не воспользоваться. Никто не знает, кто где окажется в будущем. Так что все возможно.

— Ждать появления Сергея в составе «Спартака» в товарищеских матчах?

— Это, наверное, не ко мне вопрос. Состав на матч выбирает тренер — ему и решать, включать в него Сергея, или нет.

— Просто подумал, вдруг это обсуждалось на стадии переговоров о просмотре.

— Нет, такие вещи заранее не обсуждаются. Сначала тренер просмотрит Сергея на тренировках, а потом уже будет думать, что делать дальше — может и на поле выпустит. Не просто так же его туда пригласили — наверняка захотят увидеть в деле. Ему тоже себя испытать хочется, тем более соперники такие интересные подобрались — сильные китайские клубы.

— Ваш сын Алексей высказывал мысль, что, если Сергею и переезжать в Россию, то только готовым футболистом, игроком основного состава…

— Да, мы думали об этом. Но сейчас же ничего не решено. То, что он отправился на сбор со «Спартаком» — не значит, что он завтра в него перейдет. Пока рано об этом говорить. «Спартак» — хороший российский клуб, так что все обсуждаемо.

— Был ли интерес со стороны других российских клубов? Все-таки ваш средний сын, Роман, играл в ЦСКА, не могли же они не рассматривать и такой вариант?

— Явного внимания со стороны других российских клубов не было. Разговоры какие-то постоянно ходили, но не больше.

— Сейчас академия «Базеля» считается одной из лучших в Европе.

— Да, академия замечательная. Мы с супругой ездили туда перед тем как Сергей перешел в «Базель». Там отлично построена работа с молодыми игроками — все делается для того, чтобы они росли как футболисты. Там отличная инфраструктура. В академии к Сергею относятся хорошо и к его просмотру в «Спартаке» — тоже. В первую очередь там думают о том, что пойдет на пользу игроку.

— Сергей еще не заигран за взрослую сборную Финляндии. Это не только значит, что в России он не будет считаться легионером, но и то, что он может выступать за сборную России.

— Ой, как далеко мы забежали. Пока еще рано об этом думать. Сергею только несколько дней назад исполнилось 19 лет. Ему пока надо своей игрой заниматься, а не сборной голову забивать. Конечно, он, как и любой молодой футболист, стремится выступать за национальную команду. Надеюсь, рано или поздно это произойдет.

— Пока о Сергее, как о футболисте в России знают мало. Расскажите о его сильных сторонах, о его стиле игры.

— Сергея постоянно пытаются сравнить с его старшими братьями. Он понемногу взял от каждого из них. Леша очень хорошо работал с мячом. На него ровнялся Роман, который перенял у него это качество. Сергей рос на игре своих старших братьев, учился у них. Он — очень умный для своих лет парень, по-футбольному интеллигентный. Он очень хорошо видит поле, обладает пасом.

— Роман как-то говорил, что хотел бы видеть своего младшего брата нападающим. необходимыми качествами для форварда он тоже обладает?

— Я бы не сказал, что у него есть все качества для центрального нападающего, но он постоянно идет вперед, лезет в штрафную. У него есть большое желание забивать и понимание, как это делается.

— Не можем не спросить про ваших старших сыновей. Алексей завершил карьеру. Вы уже сказали, что он занимается делами Сергея…

— Алексей пока ищет себя, как специалист. У него есть тренерская лицензия — он учился в Шотландии. Пока, правда, лицензия только категории В. Может продолжит обучение. Кроме этого он развивает несколько интересных проектов. Отчасти их можно назвать футбольными. Пока рано говорить что-то конкретное. Посмотрим, что получится.

— Чем занимается Роман во время дисквалификации? Тренируется?