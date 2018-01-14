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13:42 (мск), источник: Советский спорт

Алексей Еременко: О переходе Сергея в «Спартак» пока рано говорить

Известный футболист и тренер рассказал о том, как младший из трех его сыновей, Сергей, оказался на сборах «Спартака» и чем это закончится.

Источник: Советский спорт

Сергей Еременко отправился на зимние сборы в ОАЭ вместе со «Спартаком». Трудно было удержаться от соблазна позвонить Алексею Еременко-старшему, отцу и первому тренеру Сергея, который в свое время сам играл за красно-белый клуб.

Сергей на данный момент выступает за молодежную команду швейцарского «Базеля». Он уже приезжал в Россию — на мат юношеской Лиги чемпионов, в которой его клуб обыгрывал столичный ЦСКА. Два старших брата Сергея, Алексей-младший и Роман уже успели поиграть в российских командах. Алексей в свое время выступал за «Сатурн» и «Рубин» и теперь ведет дела младшего брата, а последним клубом Романа, также игравшего в «Рубине», был столичный ЦСКА. Средний брат сейчас отбывает дисквалификацию по обвинению в потреблении кокаина — готовится в октябре этого года вернуться на поле.

— Алексей Борисович, как появился вариант со «Спартаком»?

— Клуб заинтересовался Сергеем — молодой и перспективный игрок. Он приезжал все-таки в Москву, играл.

— Вы имеете в виду матч с ЦСКА? Уже на нем «Спартак» просматривал Сергея?

— Не знаю, просматривал целенаправленно и с какими-то целями или нет, но наверняка селекционная служба видела. Потом появился вариант поехать на сборы — чтобы тренеры его лучше посмотрели…

— То есть, клуб первый вышел на связь? Просто интересно, как происходит первый контакт, мы об этих делах не все знаем…

— Журналистам, наверное, все знать и не надо. Просто клуб заинтересовался в игроке — пригласил на просмотр на свои сборы. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас делами Сергея больше Алексей занимается, его старший брат.

— Сейчас Сергей — на сборах со «Спартаком». Как долго он там пробудет и что будет потом?

— Пока он останется со «Спартаком» до конца этих сборов. Потренируется с командой. Тренерский штаб на него посмотрит. Сергей посмотрит, как организована работа в клубе, что он из себя представляет. То же ведь интересно.

— То есть, пока не только клуб присматривается к игроку, но и игрок к клубу?

— Все верно. Появилась возможность ознакомиться — почему бы ей не воспользоваться. Никто не знает, кто где окажется в будущем. Так что все возможно.

— Ждать появления Сергея в составе «Спартака» в товарищеских матчах?

— Это, наверное, не ко мне вопрос. Состав на матч выбирает тренер — ему и решать, включать в него Сергея, или нет.

— Просто подумал, вдруг это обсуждалось на стадии переговоров о просмотре.

— Нет, такие вещи заранее не обсуждаются. Сначала тренер просмотрит Сергея на тренировках, а потом уже будет думать, что делать дальше — может и на поле выпустит. Не просто так же его туда пригласили — наверняка захотят увидеть в деле. Ему тоже себя испытать хочется, тем более соперники такие интересные подобрались — сильные китайские клубы.

— Ваш сын Алексей высказывал мысль, что, если Сергею и переезжать в Россию, то только готовым футболистом, игроком основного состава…

— Да, мы думали об этом. Но сейчас же ничего не решено. То, что он отправился на сбор со «Спартаком» — не значит, что он завтра в него перейдет. Пока рано об этом говорить. «Спартак» — хороший российский клуб, так что все обсуждаемо.

— Был ли интерес со стороны других российских клубов? Все-таки ваш средний сын, Роман, играл в ЦСКА, не могли же они не рассматривать и такой вариант?

— Явного внимания со стороны других российских клубов не было. Разговоры какие-то постоянно ходили, но не больше.

— Сейчас академия «Базеля» считается одной из лучших в Европе.

— Да, академия замечательная. Мы с супругой ездили туда перед тем как Сергей перешел в «Базель». Там отлично построена работа с молодыми игроками — все делается для того, чтобы они росли как футболисты. Там отличная инфраструктура. В академии к Сергею относятся хорошо и к его просмотру в «Спартаке» — тоже. В первую очередь там думают о том, что пойдет на пользу игроку.

— Сергей еще не заигран за взрослую сборную Финляндии. Это не только значит, что в России он не будет считаться легионером, но и то, что он может выступать за сборную России.

— Ой, как далеко мы забежали. Пока еще рано об этом думать. Сергею только несколько дней назад исполнилось 19 лет. Ему пока надо своей игрой заниматься, а не сборной голову забивать. Конечно, он, как и любой молодой футболист, стремится выступать за национальную команду. Надеюсь, рано или поздно это произойдет.

— Пока о Сергее, как о футболисте в России знают мало. Расскажите о его сильных сторонах, о его стиле игры.

— Сергея постоянно пытаются сравнить с его старшими братьями. Он понемногу взял от каждого из них. Леша очень хорошо работал с мячом. На него ровнялся Роман, который перенял у него это качество. Сергей рос на игре своих старших братьев, учился у них. Он — очень умный для своих лет парень, по-футбольному интеллигентный. Он очень хорошо видит поле, обладает пасом.

— Роман как-то говорил, что хотел бы видеть своего младшего брата нападающим. необходимыми качествами для форварда он тоже обладает?

— Я бы не сказал, что у него есть все качества для центрального нападающего, но он постоянно идет вперед, лезет в штрафную. У него есть большое желание забивать и понимание, как это делается.

— Не можем не спросить про ваших старших сыновей. Алексей завершил карьеру. Вы уже сказали, что он занимается делами Сергея…

— Алексей пока ищет себя, как специалист. У него есть тренерская лицензия — он учился в Шотландии. Пока, правда, лицензия только категории В. Может продолжит обучение. Кроме этого он развивает несколько интересных проектов. Отчасти их можно назвать футбольными. Пока рано говорить что-то конкретное. Посмотрим, что получится.

— Чем занимается Роман во время дисквалификации? Тренируется?

— Роман отлично себя чувствует — он в хорошей форме, и в физической, и в ментальной. Он постоянно занимается индивидуально. Иногда подворачиваются варианты с кем-нибудь поиграть. У него конституция тела такая, что лишний вес ему не грозит. Он много времени проводит со своей семьей — такой возможности раньше у него не было, воспитывает детей. Вся эта ситуация дала ему возможность посмотреть со стороны на футбол, на многие другие вещи. Нет никаких упадническое настроений. Большая часть дисквалификации уже прошла, осталось подождать совсем чуть-чуть. Уверен, что он не только вернется, но даже выйдет на новый уровень.

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