Алексей Еременко: О переходе Сергея в «Спартак» пока рано говорить
Известный футболист и тренер рассказал о том, как младший из трех его сыновей, Сергей, оказался на сборах «Спартака» и чем это закончится.
Известный футболист и тренер рассказал о том, как младший из трех его сыновей, Сергей, оказался на сборах «Спартака» и чем это закончится.
Сергей Еременко отправился на зимние сборы в ОАЭ вместе со «Спартаком». Трудно было удержаться от соблазна позвонить Алексею
Сергей на данный момент выступает за молодежную команду швейцарского «Базеля». Он уже приезжал в Россию — на мат юношеской Лиги чемпионов, в которой его клуб обыгрывал столичный ЦСКА. Два старших брата Сергея,
— Алексей Борисович, как появился вариант со «Спартаком»?
— Клуб заинтересовался Сергеем — молодой и перспективный игрок. Он приезжал
— Вы имеете в виду матч с ЦСКА? Уже на нем «Спартак» просматривал Сергея?
— Не знаю, просматривал целенаправленно и с
— То есть, клуб первый вышел на связь? Просто интересно, как происходит первый контакт, мы об этих делах не все знаем…
— Журналистам, наверное, все знать и не надо. Просто клуб заинтересовался в игроке — пригласил на просмотр на свои сборы. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас делами Сергея больше Алексей занимается, его старший брат.
— Сейчас Сергей — на сборах со «Спартаком». Как долго он там пробудет и что будет потом?
— Пока он останется со «Спартаком» до конца этих сборов. Потренируется с командой. Тренерский штаб на него посмотрит. Сергей посмотрит, как организована работа в клубе, что он из себя представляет. То же ведь интересно.
— То есть, пока не только клуб присматривается к игроку, но и игрок к клубу?
— Все верно. Появилась возможность ознакомиться — почему бы ей не воспользоваться. Никто не знает, кто где окажется в будущем. Так что все возможно.
— Ждать появления Сергея в составе «Спартака» в товарищеских матчах?
— Это, наверное, не ко мне вопрос. Состав на матч выбирает тренер — ему и решать, включать в него Сергея, или нет.
— Просто подумал, вдруг это обсуждалось на стадии переговоров о просмотре.
— Нет, такие вещи заранее не обсуждаются. Сначала тренер просмотрит Сергея на тренировках, а потом уже будет думать, что делать дальше — может и на поле выпустит. Не просто так же его туда пригласили — наверняка захотят увидеть в деле. Ему тоже себя испытать хочется, тем более соперники такие интересные подобрались — сильные китайские клубы.
— Ваш сын Алексей высказывал мысль, что, если Сергею и переезжать в Россию, то только готовым футболистом, игроком основного состава…
— Да, мы думали об этом. Но сейчас же ничего не решено. То, что он отправился на сбор со «Спартаком» — не значит, что он завтра в него перейдет. Пока рано об этом говорить. «Спартак» — хороший российский клуб, так что все обсуждаемо.
— Был ли интерес со стороны других российских клубов?
— Явного внимания со стороны других российских клубов не было. Разговоры
— Сейчас академия «Базеля» считается одной из лучших в Европе.
— Да, академия замечательная. Мы с супругой ездили туда перед тем как Сергей перешел в «Базель». Там отлично построена работа с молодыми игроками — все делается для того, чтобы они росли как футболисты. Там отличная инфраструктура. В академии к Сергею относятся хорошо и к его просмотру в «Спартаке» — тоже. В первую очередь там думают о том, что пойдет на пользу игроку.
— Сергей еще не заигран за взрослую сборную Финляндии. Это не только значит, что в России он не будет считаться легионером, но и то, что он может выступать за сборную России.
— Ой, как далеко мы забежали. Пока еще рано об этом думать. Сергею только несколько дней назад исполнилось 19 лет. Ему пока надо своей игрой заниматься, а не сборной голову забивать. Конечно, он, как и любой молодой футболист, стремится выступать за национальную команду. Надеюсь, рано или поздно это произойдет.
— Пока о Сергее, как о футболисте в России знают мало. Расскажите о его сильных сторонах, о его стиле игры.
— Сергея постоянно пытаются сравнить с его старшими братьями. Он понемногу взял от каждого из них. Леша очень хорошо работал с мячом. На него ровнялся Роман, который перенял у него это качество. Сергей рос на игре своих старших братьев, учился у них. Он — очень умный для своих лет парень,
— Роман
— Я бы не сказал, что у него есть все качества для центрального нападающего, но он постоянно идет вперед, лезет в штрафную. У него есть большое желание забивать и понимание, как это делается.
— Не можем не спросить про ваших старших сыновей. Алексей завершил карьеру. Вы уже сказали, что он занимается делами Сергея…
— Алексей пока ищет себя, как специалист. У него есть тренерская лицензия — он учился в Шотландии. Пока, правда, лицензия только категории В. Может продолжит обучение. Кроме этого он развивает несколько интересных проектов. Отчасти их можно назвать футбольными. Пока рано говорить
— Чем занимается Роман во время дисквалификации? Тренируется?
— Роман отлично себя чувствует — он в хорошей форме, и в физической, и в ментальной. Он постоянно занимается индивидуально. Иногда подворачиваются варианты с