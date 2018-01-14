Нобоа хочет остаться в «Зените» и обсудит ситуацию с руководством

«Пока я в “Зените”, и все это знают. Посмотрим, как пройдут первые сборы — мы наверняка будем разговаривать с тренерами, с президентом. Посмотрим. Во время праздников мой агент тоже ни с кем не общался, — сказал Нобоа, которого цитирует официальный сайт “Зенита”. — Конечно, я здесь и хочу играть! Посмотрим, что скажет тренер».