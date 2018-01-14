Нобоа хочет остаться в «Зените» и обсудит ситуацию с руководством
Полузащитник
Полузащитник
Ранее турецкие СМИ сообщали, что 32-летний эквадорский хавбек может продолжить карьеру в турецком «Антальяспоре».
«Пока я в “Зените”, и все это знают. Посмотрим, как пройдут первые сборы — мы наверняка будем разговаривать с тренерами, с президентом. Посмотрим. Во время праздников мой агент тоже ни с кем не общался, — сказал Нобоа, которого цитирует официальный сайт “Зенита”. — Конечно, я здесь и хочу играть! Посмотрим, что скажет тренер».
Нобоа перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, но не стал игроком основного состава петербургской команды. В нынешнем сезоне эквадорец провел только два матча в чемпионате России.