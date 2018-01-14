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13:28 (мск), источник: Р-Спорт

Нобоа хочет остаться в «Зените» и обсудит ситуацию с руководством

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа заявил, что хочет остаться в футбольном клубе, но планирует обсудить с тренерами и руководством «сине-бело-голубых» свое будущее в команде.

Источник: AP 2018

Ранее турецкие СМИ сообщали, что 32-летний эквадорский хавбек может продолжить карьеру в турецком «Антальяспоре».

«Пока я в “Зените”, и все это знают. Посмотрим, как пройдут первые сборы — мы наверняка будем разговаривать с тренерами, с президентом. Посмотрим. Во время праздников мой агент тоже ни с кем не общался, — сказал Нобоа, которого цитирует официальный сайт “Зенита”. — Конечно, я здесь и хочу играть! Посмотрим, что скажет тренер».

Нобоа перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, но не стал игроком основного состава петербургской команды. В нынешнем сезоне эквадорец провел только два матча в чемпионате России.

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