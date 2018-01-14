Кокорин: Слухи об уходе Манчини на меня не влияют. Может, с собой заберёт

«Отлично чувствую себя после отпуска, вот сейчас проверим состояние. Отдохнул прекрасно, был в Дубае, потом на островах. Настроение хорошее, завтра уже едем на сбор. Там погода холодноватая в этом году, поэтому работать там будет хорошо. Температура как раз для занятий. Как мне в Северной Осетии? Супер! Свадьба удалась.

Если Манчини действительно назвал меня суперзвездой, то мне очень приятно. Это самая лучшая похвала, которая только может быть. Слухи об уходе Манчини на меня никак не влияют. На него — может быть, а на меня как? Может, конечно, с собой заберёт, — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.