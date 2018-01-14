Шок для Парфёнова. «Тосно» спасёт только Дзюба?
«Тосно» и Артём Дзюба нужны друг другу, чтобы спасти сезон.
«Тосно» и Артём Дзюба нужны друг другу, чтобы спасти сезон.
В первой части сезона новичок элиты «Тосно» удивил редкой для чемпионата России историей: играл с двумя классическими центральными нападающими. Евгений Марков и Антон Заболотный пошумели в РФПЛ. Марков забил восемь мячей и входит в группу лучших бомбардиров сезона наряду с Александром Кокориным, Фёдором Смоловым, Квинси Промесом и Джефферсоном Фарфаном. У Заболотного только четыре гола, однако уроженец Липецка настолько хорош в командной игре и в силовой борьбе (в частности, он вступает в девять верховых единоборств в среднем за 90 минут игры, выигрывая 52%), что Роберто Манчини срочно потребовал его в «Зенит».
Заболотный попрощался с «Тосно» сразу по окончании первой части чемпионата. На его трансфере клуб из Ленинградской области заработал 1,5 млн евро. Теперь же генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко подтверждает продажу в «Динамо» Маркова. По неофициальной информации, за воспитанника «Зенита» будет заплачено 2 млн евро. «Тосно» смог заработать на своих активах хорошие деньги, но несложно догадаться, что главный тренер Дмитрий Парфёнов находится в лёгком шоке.
«Понимаете, какая ситуация у Дзюбы?»
Естественно, тосненцы не продолжат сезон без центрфорвардов.
В этой рыночной лотерее «Тосно» спасёт только
Понятно, что в случае аренды «Зенит» вынужден будет взять на себя почти всю зарплату Артёма за эти полгода. С другой стороны, если Дзюба будет забивать со скорострельностью Маркова, интерес к нему на трансферном рынке опять вырастет. В этом выгода
Перед Новым годом в качестве его спикера выступил «голос Петербурга», популярный комментатор Геннадий Орлов: «Я вчера разговаривал с Дзюбой. Он в плохом настроении и не скрывает этого. Артём мечтает об одном — получить шанс играть и выступить на чемпионате мире в свои 30 лет. Вот его прямые слова, сказанные специально для радиоэфира: “Я понимаю, что никто мне не даст места в основном составе — везде же
Кто такой Рикардиньо
Тем временем «Тосно» подписал контракт с 28-летним форвардом Рикардиньо. Однако новичок из «Црвены Звезды» не центральный нападающий. Этот техничный, хорошо владеющий обеими ногами игрок, как правило, выходит на левом фланге в качестве вингера, но также его можно использовать как правого вингера или на позиции под нападающим. Как и все бразильцы, Рикардиньо умеет красиво исполнить.
Воспитанник клуба «Санту-Андре» покинул родину восемь лет назад ради карьеры в Европе. Три сезона выступал в Польше за «Гурник» из Ленчны, «Вислу» из Плоцка и «Лехию» из Гданьска. Но главный период его карьеры связан с «Шерифом» из Тирасполя. Рикардиньо выступал за сильнейший клуб Молдавии четыре года (с небольшой паузой, связанной с арендой в «Шарджу» из ОАЭ) и собрал впечатляющую статистику: 91 матч, 48 голов и 20 голевых передач за «Шериф» в чемпионате. Бразилец дважды брал золотые медали и Кубок страны с «Шерифом», становился лучшим бомбардиром сезона и признавался лучшим форвардом местной лиги. Отличался в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы.
Летом 2017 года Рикардиньо перешёл в «Црвену Звезду». Сыграл в трёх матчах сербского чемпионата и забил один гол, после чего получил повреждение лодыжки. Выбыл из строя до зимы.
«Тосно» с голами и голевыми передачами на центрального нападающего. Может, он будет обслуживать Дзюбу?