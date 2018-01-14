Шок для Парфёнова. «Тосно» спасёт только Дзюба?

Источник: Чемпионат.com

В первой части сезона новичок элиты «Тосно» удивил редкой для чемпионата России историей: играл с двумя классическими центральными нападающими. Евгений Марков и Антон Заболотный пошумели в РФПЛ. Марков забил восемь мячей и входит в группу лучших бомбардиров сезона наряду с Александром Кокориным, Фёдором Смоловым, Квинси Промесом и Джефферсоном Фарфаном. У Заболотного только четыре гола, однако уроженец Липецка настолько хорош в командной игре и в силовой борьбе (в частности, он вступает в девять верховых единоборств в среднем за 90 минут игры, выигрывая 52%), что Роберто Манчини срочно потребовал его в «Зенит».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bcml3wnDcR1/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.800399201596804% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bcml3wnDcR1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Хочу сказать слова благодарности футбольному клубу Тосно и его верными болельщикам, мы многое прошли за эти почти 2 года ... Спасибо большое всем ребятам которые были в команде на протяжении моего выступления за этот клуб и помогали мне прогрессировать на поле , я был рад с вами играть в одном коллективе , вы внесли огромный вклад в мое становление . Спасибо тренерскому штабу и работникам клуба ,за их профессионализм и организацию работы нашей команды . Отдельное спасибо нашим болельщикам , которые поддерживали нас в сложные времена и конечно же радовались вместе с нами нашим общим победам ... Желаю клубу Тосно больше побед , прогрессировать в развитии и закрепиться в РФПЛ , вы этого несомненно заслуживаете .</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zabolotniy_anton/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> A-Z</a> (@zabolotniy_anton) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-12T12:57:21+00:00">Дек 12, 2017 at 4:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Заболотный попрощался с «Тосно» сразу по окончании первой части чемпионата. На его трансфере клуб из Ленинградской области заработал 1,5 млн евро. Теперь же генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко подтверждает продажу в «Динамо» Маркова. По неофициальной информации, за воспитанника «Зенита» будет заплачено 2 млн евро. «Тосно» смог заработать на своих активах хорошие деньги, но несложно догадаться, что главный тренер Дмитрий Парфёнов находится в лёгком шоке. Чёрно-белым и так-то было тяжело в борьбе за выживание, а сейчас атака у команды совсем беззубая. Чистых форвардов уровня РФПЛ в «Тосно» просто не осталось. Добавляет проблем Парфёнову увольнение его помощника Владимира Бесчастных. Не секрет, что Марков с Заболотным настолько прогрессировали в значительной степени благодаря индивидуальной работе с ними бывшего нападающего сборной России. Игроки сами говорили об этом. Бесчастных доносил до них важные детали: как открываться, как правильно распоряжаться мячом, как завершать атаки. Увольнение Владимира понять и объяснить со стороны невозможно, а руководство клуба туманно прокомментировало своё решение. Зачем добровольно отказываться от курицы, несущей золотые яйца? В данном случае — 3,5 млн, заработанных «Тосно» на трансферах.

«Понимаете, какая ситуация у Дзюбы?»

Естественно, тосненцы не продолжат сезон без центрфорвардов. Кого-то Парфёнову возьмут. Вот только найти зимой равноценную замену почти нереально. В 20-х числах декабря Матюшенко подтвердил информацию об интересе к Андрею Панюкову, который достаточно результативно сыграл за фарм-клуб «Зенита» в ФНЛ. С тех пор ничего не изменилось. На Панюкова претендентов хватает, включая вроде бы даже греческий «Панатинаикос».

В этой рыночной лотерее «Тосно» спасёт только какая-то редкая трансферная удача. Например, аренда до конца сезона Артёма Дзюбы. Фантастический, на первый взгляд, вариант на самом деле не так уж маловероятен. Дзюбе, как и «Тосно», нужно спасать сезон, пока сохраняется хотя бы минимальная надежда исполнить мечту и сыграть на чемпионате мира. Говорят, Манчини отказывается брать Дзюбу на сборы. Договориться с кем-то о выгодном трансфере у петербургского клуба тоже не получается. В конце концов, альтернатива может остаться одна — игра за «Зенит-2» в ФНЛ либо аренда в клуб калибра «Тосно».

Понятно, что в случае аренды «Зенит» вынужден будет взять на себя почти всю зарплату Артёма за эти полгода. С другой стороны, если Дзюба будет забивать со скорострельностью Маркова, интерес к нему на трансферном рынке опять вырастет. В этом выгода сине-бело-голубых. Кроме того, петербургскому клубу не придётся отдавать центрфорварда конкурентам в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов. Для Дзюбы в таком трансфере есть два больших плюса: идеально подходящий стиль игры команды Парфёнова и возможность не покидать обжитый дом в Северной столице.

Артём давно не комментирует своё положение. Молчит, набрав в рот пирожков.

Перед Новым годом в качестве его спикера выступил «голос Петербурга», популярный комментатор Геннадий Орлов: «Я вчера разговаривал с Дзюбой. Он в плохом настроении и не скрывает этого. Артём мечтает об одном — получить шанс играть и выступить на чемпионате мире в свои 30 лет. Вот его прямые слова, сказанные специально для радиоэфира: “Я понимаю, что никто мне не даст места в основном составе — везде же кто-то играет. Но я хочу, чтобы был тренер, который даст шанс. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие варианты, но мне, конечно, очень больно: стадион новый, болельщики прекрасные, с таким трудом пробивался в основной состав “Зенита”. Конечно, это горько и обидно. И я не вижу, что тренер во мне заинтересован”. Понимаете, какая ситуация? Это печально», — резюмировал Орлов в интервью для «Радио Зенит». Понимаем, чего уж тут. В «Тосно» как раз есть свободное место в атаке и должен быть шанс.

Кто такой Рикардиньо

Тем временем «Тосно» подписал контракт с 28-летним форвардом Рикардиньо. Однако новичок из «Црвены Звезды» не центральный нападающий. Этот техничный, хорошо владеющий обеими ногами игрок, как правило, выходит на левом фланге в качестве вингера, но также его можно использовать как правого вингера или на позиции под нападающим. Как и все бразильцы, Рикардиньо умеет красиво исполнить.

Воспитанник клуба «Санту-Андре» покинул родину восемь лет назад ради карьеры в Европе. Три сезона выступал в Польше за «Гурник» из Ленчны, «Вислу» из Плоцка и «Лехию» из Гданьска. Но главный период его карьеры связан с «Шерифом» из Тирасполя. Рикардиньо выступал за сильнейший клуб Молдавии четыре года (с небольшой паузой, связанной с арендой в «Шарджу» из ОАЭ) и собрал впечатляющую статистику: 91 матч, 48 голов и 20 голевых передач за «Шериф» в чемпионате. Бразилец дважды брал золотые медали и Кубок страны с «Шерифом», становился лучшим бомбардиром сезона и признавался лучшим форвардом местной лиги. Отличался в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы.

Летом 2017 года Рикардиньо перешёл в «Црвену Звезду». Сыграл в трёх матчах сербского чемпионата и забил один гол, после чего получил повреждение лодыжки. Выбыл из строя до зимы. Из-за этой травмы бразилец не помог «Црвене Звезде» в матчах Лиги Европы с «Краснодаром» и на групповом этапе. Более того, белградский клуб принял решение отпустить его в «Тосно». Кажется, Рикардиньо по силам помочь.