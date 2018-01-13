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13 января, источник: Газета.Ру

«Горячий шоколад»: «Спартак» обвинили в расизме

Московский «Cпартак» обвинили в проявлении расизма после публикации шутливого поста в официальном твиттере команды. Скандальную запись в аккаунте красно-белых сделал защитник сборной России Георгий Джикия, назвавший бразильских одноклубников «шоколадками».

Источник: РИА "Новости"

Московский «Cпартак», едва успев выйти из зимнего отпуска, оказался в центре громкого скандала — красно-белых обвинили в расизме из-за шутки в социальных сетях, причем во многих зарубежных медиа ситуацию рассмотрели сквозь призму предстоящего чемпионата мира в России, не забыв в очередной раз намекнуть на опрометчивый выбор хозяина мундиаля-2018.

К щекотливой ситуации привело решение пресс-службы действующих чемпионов России в качестве забавного эксперимента доверить на сутки ведение официального аккаунта команды в твиттере защитнику клуба и российской сборной Георгию Джикии.

Об этом спартаковским подписчикам сообщил сам футболист утром 13 января в специальном видеопосте.

«Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я, Джикия Георгий, целый день с вами, так что смотрите твиттер. А сейчас мы идем на завтрак», — начал вещание спортсмен из Дубая, где подопечные Массимо Карреры с недавнего времени готовятся ко второй части сезона.

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Стоит отметь, что у, пожалуй, лучшего на данный момент защитника сборной России получалось вести твиттер «Спартака» действительно оригинально и весело — в частности, Джикия смешно пошутил про «радующую всех погоду в Балашихе», а также поделился примечательным диалогом с местным павлином.

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Задействовал в своих репортажах Георгий и одноклубников — и как раз таки один из подобных постов и стал причиной мгновенно разразившегося скандала.

Всеобщее недовольство вызвала сделанная Джикией подпись под видео, на котором запечатлена силовая тренировка спартаковских бразильцев.

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — написал под записью россиянин.

Реакция на неоднозначную шутку не заставила себя долго ждать: уже всего спустя пару часов плюс-минус все британские издания писали о «шокирующем случае проявления расизма в стане лучшей команды России, которой спустя полгода предстоит принимать главный футбольный праздник четырехлетия.

Конечно же вспоминали в Великобритании в контексте шутки Джикии и предыдущие расистские скандалы в российском футболе, «о которых еще в далеком 2013 году предупреждал Яя Туре из «Манчестер Сити», впоследствии любезно предлагавший свою помощь в решении проблемы.

Выступили с официальными заявлениями по ситуации и представители международных организаций, борющихся с проявлениями расизма.

Так, к примеру, в FARE (Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе) расизм назвали одной из наибольших проблем России в преддверии ЧМ-2018.

«Расизм — одна из самых больших проблем, с которыми Россия сталкивается в год чемпионата мира. Подобные случаи показывают, как в этой стране некоторые люди относятся к меньшинствам. Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает такие расистские намеки и веселится над этим. Недавно они были наказаны за исламофобские кричалки, но теперь понятно, что сообщение не дошло до игроков или руководства клуба», — приводит слова исполнительного директора организации Пиара Поуара «Би-би-си».

В свою очередь, в организации Kick It Out выразили мнение, что пост Джикии лишь подчеркнул предрассудки в отношении чернокожих людей в стране-хозяйке предстоящего планетарного первенства.

«Этот пост в социальных сетях с официального аккаунта «Спартака» только продолжает подчеркивать предрассудки в отношении чернокожих людей в России. До чемпионата мира всего несколько месяцев, и случившееся — напоминание о том, что Россия, как и весь футбол, должна проделать значительную работу для искоренения расизма всех форм из игры, — заявили в организации.

Что касается «Спартака», то сейчас московский клуб всяческими способами пытается уладить ситуацию. Сам пост про «таящий шоколад» красно-белые уже удалили из своего твиттера, кроме того, в аккаунте команды появился целый ряд видеозаписей, на которых «подвергшиеся акту расизма» бразильцы заверяют, что никаких проблем с расизмом в коллективе нет, а сам «Спартак» является большой семьей.

«В “Спартаке” нет расизма — у нас дружная семья», — сказал в одном из постов полузащитник Фернандо. Вторит ему — уже на другом видео — и сам Джикия, стоя в обнимку с бразильским трио.

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«У нас в команде нет никакого расизма, мы все братья, мы все одна большая семья», — отмечает Георгий, слово у которого перехватывает Луис Адриано.

«Это мой друг и мой брат, и он — легенда “Спартака”. Я люблю тебя, мой друг», — говорит нападающий, в тот же момент принимая от россиянина дружеский поцелуй в щеку, пока Фернандо называет Джикию, родители которого родом из Сухуми, «таджиком» (впрочем, возможно, что хавбек, не владеющий русским языком, говорит «это Джик»).

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В то же время в пресс-службе клуба принесли свои извинения за инцидент.

««Спартак» приносит извинения за неудачное высказывание в официальном твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил, — передает заявления «Спартака» ТАСС.

Добавим, что данная ситуация вполне может привести к определенным санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении красно-белых, которым в феврале предстоит биться за 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком».

Сама по себя шутка Джикии едва ли бы имела шанс найти отклик в каком-либо наказании от футбольных чиновников, не стань «Спартак» фигурантом другого дела о расизме совсем недавно.

Речь о противостоянии москвичей в Лиге чемпионов и — особенно — ее молодежном аналоге с, естественно, английским «Ливерпулем».

Тогда, напомним, красными была передана жалоба в УЕФА по поводу якобы расисткого высказывания в адрес юного футболиста ливерпульцев Риана Брюстера от одного из его российских сверстников.

А еще ранее в расизме обвинили спартаковских болельщиков, что также стало одной из тем на заседании специальной комиссии Союза.

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