«Горячий шоколад»: «Спартак» обвинили в расизме
Московский «Cпартак» обвинили в проявлении расизма после публикации шутливого поста в официальном твиттере команды. Скандальную запись в аккаунте
Московский «Cпартак» обвинили в проявлении расизма после публикации шутливого поста в официальном твиттере команды. Скандальную запись в аккаунте
Московский «Cпартак», едва успев выйти из зимнего отпуска, оказался в центре громкого скандала —
К щекотливой ситуации привело решение
Об этом спартаковским подписчикам сообщил сам футболист утром 13 января в специальном видеопосте.
«Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я, Джикия Георгий, целый день с вами, так что смотрите твиттер. А сейчас мы идем на завтрак», — начал вещание спортсмен из Дубая, где подопечные Массимо Карреры с недавнего времени готовятся ко второй части сезона.
Стоит отметь, что у, пожалуй, лучшего на данный момент защитника сборной России получалось вести твиттер «Спартака» действительно оригинально и весело — в частности, Джикия смешно пошутил про «радующую всех погоду в Балашихе», а также поделился примечательным диалогом с местным павлином.
Задействовал в своих репортажах Георгий и одноклубников — и как раз таки один из подобных постов и стал причиной мгновенно разразившегося скандала.
Всеобщее недовольство вызвала сделанная Джикией подпись под видео, на котором запечатлена силовая тренировка спартаковских бразильцев.
«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — написал под записью россиянин.
Реакция на неоднозначную шутку не заставила себя долго ждать: уже всего спустя пару часов
Конечно же вспоминали в Великобритании в контексте шутки Джикии и предыдущие расистские скандалы в российском футболе, «о которых еще в далеком 2013 году предупреждал Яя Туре из «Манчестер Сити», впоследствии любезно предлагавший свою помощь в решении проблемы.
Выступили с официальными заявлениями по ситуации и представители международных организаций, борющихся с проявлениями расизма.
Так, к примеру, в FARE (Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе) расизм назвали одной из наибольших проблем России в преддверии ЧМ-2018.
«Расизм — одна из самых больших проблем, с которыми Россия сталкивается в год чемпионата мира. Подобные случаи показывают, как в этой стране некоторые люди относятся к меньшинствам. Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает такие расистские намеки и веселится над этим. Недавно они были наказаны за исламофобские кричалки, но теперь понятно, что сообщение не дошло до игроков или руководства клуба», — приводит слова исполнительного директора организации Пиара Поуара «Би-би-си».
В свою очередь, в организации Kick It Out выразили мнение, что пост Джикии лишь подчеркнул предрассудки в отношении чернокожих людей в
«Этот пост в социальных сетях с официального аккаунта «Спартака» только продолжает подчеркивать предрассудки в отношении чернокожих людей в России. До чемпионата мира всего несколько месяцев, и случившееся — напоминание о том, что Россия, как и весь футбол, должна проделать значительную работу для искоренения расизма всех форм из игры, — заявили в организации.
Что касается «Спартака», то сейчас московский клуб всяческими способами пытается уладить ситуацию. Сам пост про «таящий шоколад»
«В “Спартаке” нет расизма — у нас дружная семья», — сказал в одном из постов полузащитник Фернандо. Вторит ему — уже на другом видео — и сам Джикия, стоя в обнимку с бразильским трио.
«У нас в команде нет никакого расизма, мы все братья, мы все одна большая семья», — отмечает Георгий, слово у которого перехватывает Луис Адриано.
«Это мой друг и мой брат, и он — легенда “Спартака”. Я люблю тебя, мой друг», — говорит нападающий, в тот же момент принимая от россиянина дружеский поцелуй в щеку, пока Фернандо называет Джикию, родители которого родом из Сухуми, «таджиком» (впрочем, возможно, что хавбек, не владеющий русским языком, говорит «это Джик»).
В то же время в
««Спартак» приносит извинения за неудачное высказывание в официальном твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил, — передает заявления «Спартака» ТАСС.
Добавим, что данная ситуация вполне может привести к определенным санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении
Сама по себя шутка Джикии едва ли бы имела шанс найти отклик в
Речь о противостоянии москвичей в Лиге чемпионов и — особенно — ее молодежном аналоге с, естественно, английским «Ливерпулем».
Тогда, напомним, красными была передана жалоба в УЕФА по поводу якобы расисткого высказывания в адрес юного футболиста ливерпульцев Риана Брюстера от одного из его российских сверстников.
А еще ранее в расизме обвинили спартаковских болельщиков, что также стало одной из тем на заседании специальной комиссии Союза.