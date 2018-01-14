«Брайтон» может купить Смолова вместо Зе Луиша

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер английской команды Крис Хьютон недавно отметил, что «чайки» ведут поиски новичков, но трансферы далеки от завершения. Он также назвал появившиеся сведения о готовности клуба заплатить более € 20 млн за форварда «Спартака» Зе Луиша спекуляциями. В качестве одного из вариантов укрепления атаки «Брайтон» в настоящее время рассматривает Смолова.

«Брайтон» — не единственный клуб, которому интересен лидер атак «Краснодара». Так, авторитетное британское издание Sky Sports на днях сообщило, что Смолов хочет перейти в «Вест Хэм Юнайтед». Трансфер Фёдора в стан «молотобойцев» может состояться в случае ухода из английской команды Диафра Сахо.

В последнее время ходило множество слухов о возможном переходе Смолова в «Зенит», но, как стало известно «Чемпионату», сине-бело-голубым не удалось договориться о трансфере нападающего за € 10 млн плюс € 2 млн в виде бонусов, а также права на полузащитника Юрия Жиркова.