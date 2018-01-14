«Брайтон» может купить Смолова вместо Зе Луиша
По информации «Чемпионата», «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» и сборной России Фёдору Смолову.
По информации «Чемпионата», «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» и сборной России Фёдору Смолову.
Главный тренер английской команды Крис Хьютон недавно отметил, что «чайки» ведут поиски новичков, но трансферы далеки от завершения. Он также назвал появившиеся сведения о готовности клуба заплатить более € 20 млн за форварда «Спартака» Зе Луиша спекуляциями. В качестве одного из вариантов укрепления атаки «Брайтон» в настоящее время рассматривает Смолова.
«Брайтон» — не единственный клуб, которому интересен лидер атак «Краснодара». Так, авторитетное британское издание Sky Sports на днях сообщило, что Смолов хочет перейти в «Вест Хэм Юнайтед». Трансфер Фёдора в стан «молотобойцев» может состояться в случае ухода из английской команды Диафра Сахо.
В последнее время ходило множество слухов о возможном переходе Смолова в «Зенит», но, как стало известно «Чемпионату»,
В текущем сезоне РФПЛ Смолов провёл 13 матчей, отметившись 10 голами и 3 результативными передачами.