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01:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Брайтон» может купить Смолова вместо Зе Луиша

По информации «Чемпионата», «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» и сборной России Фёдору Смолову.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер английской команды Крис Хьютон недавно отметил, что «чайки» ведут поиски новичков, но трансферы далеки от завершения. Он также назвал появившиеся сведения о готовности клуба заплатить более € 20 млн за форварда «Спартака» Зе Луиша спекуляциями. В качестве одного из вариантов укрепления атаки «Брайтон» в настоящее время рассматривает Смолова.

«Брайтон» — не единственный клуб, которому интересен лидер атак «Краснодара». Так, авторитетное британское издание Sky Sports на днях сообщило, что Смолов хочет перейти в «Вест Хэм Юнайтед». Трансфер Фёдора в стан «молотобойцев» может состояться в случае ухода из английской команды Диафра Сахо.

В последнее время ходило множество слухов о возможном переходе Смолова в «Зенит», но, как стало известно «Чемпионату», сине-бело-голубым не удалось договориться о трансфере нападающего за € 10 млн плюс € 2 млн в виде бонусов, а также права на полузащитника Юрия Жиркова.

В текущем сезоне РФПЛ Смолов провёл 13 матчей, отметившись 10 голами и 3 результативными передачами.

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