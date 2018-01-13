Гончаренко: Жамалетдинов, похоже, выбыл на долгий срок

Источник: РИА "Новости"

Футболисты ЦСКА проводят сбор в Кампоаморе с 10 января. В третий день занятий стало известно, что Жамалетдинов травмировался, и, по словам Гончаренко, сроки его восстановления пока неизвестны. Также тренер отметил, что травмированные игроки армейцев Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георги Миланов проводят тренировки по индивидуальной программе.

«Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георги Миланов, как мы и прогнозировали, работают по своей программе после тех травм, которые они получили. К сожалению, травмировался Тимур Жамалетдинов, похоже, что повреждение надолго выбило его из колеи. Все остальные готовы, у них хорошее настроение», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

«На первом сборе надо заложить базу, чтобы дальше тренироваться более интенсивно, хорошо провести оставшиеся 10 туров и матчи с “Црвеной Звездой” (в Лиге Европы). 10 дней работаем в двухразовом режиме, потом запланированы две игры», — добавил тренер.