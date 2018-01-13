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13 января, источник: Р-Спорт

Гончаренко: Жамалетдинов, похоже, выбыл на долгий срок

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболист московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов получил травму на сборе команды в испанском Кампоаморе и, вероятно, выбыл из строя на долгий срок, сообщил главный тренер команды Виктор Гончаренко.

Источник: РИА "Новости"

Футболисты ЦСКА проводят сбор в Кампоаморе с 10 января. В третий день занятий стало известно, что Жамалетдинов травмировался, и, по словам Гончаренко, сроки его восстановления пока неизвестны. Также тренер отметил, что травмированные игроки армейцев Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георги Миланов проводят тренировки по индивидуальной программе.

«Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георги Миланов, как мы и прогнозировали, работают по своей программе после тех травм, которые они получили. К сожалению, травмировался Тимур Жамалетдинов, похоже, что повреждение надолго выбило его из колеи. Все остальные готовы, у них хорошее настроение», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

«На первом сборе надо заложить базу, чтобы дальше тренироваться более интенсивно, хорошо провести оставшиеся 10 туров и матчи с “Црвеной Звездой” (в Лиге Европы). 10 дней работаем в двухразовом режиме, потом запланированы две игры», — добавил тренер.

Жамалетдинов в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 11 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч, а также забил один гол в шести матчах Лиги чемпионов.

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