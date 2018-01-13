FARE: Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает расистские намёки

Защитник Георгий Джикия, который весь день ведёт «твиттер» столичного клуба, снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия. На британском сайте The Independent появилась заметка, в которой говорится, что «Спартак» осудили в социальной сети, призвали удалить твит и извиниться за расистский комментарий.

«Расизм — одна из самых больших проблем, с которыми Россия сталкивается в год чемпионата мира. Подобные случаи показывают, как в этой стране некоторые люди относятся к меньшинствам. Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает такие расистские намёки и веселиться над этим. Недавно они были наказаны за исламофобские кричалки, но теперь понятно, что сообщение не дошло до игроков или руководства клуба», — цитирует Поуара BBC.