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13 января, источник: Чемпионат.com

FARE: Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает расистские намёки

Исполнительный директор FARE (Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе) Пиара Поуар высказался по поводу сообщения, которое было опубликовано сегодня, 13 января, в официальном «твиттере» московского «Спартака».

Защитник Георгий Джикия, который весь день ведёт «твиттер» столичного клуба, снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия. На британском сайте The Independent появилась заметка, в которой говорится, что «Спартак» осудили в социальной сети, призвали удалить твит и извиниться за расистский комментарий.

«Расизм — одна из самых больших проблем, с которыми Россия сталкивается в год чемпионата мира. Подобные случаи показывают, как в этой стране некоторые люди относятся к меньшинствам. Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает такие расистские намёки и веселиться над этим. Недавно они были наказаны за исламофобские кричалки, но теперь понятно, что сообщение не дошло до игроков или руководства клуба», — цитирует Поуара BBC.

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