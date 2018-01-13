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17:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Никита Чернов: Игнашевич и братья наигрались. Уйдут летом — я вернусь

Интервью «СЭ» дал 21-летний центральный защитник «Урала», права на которого принадлежат ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

Удивительно: он дебютировал за сборную России еще при Фабио Капелло, когда летом 2015-го итальянец бросил его в бой против Австрии (0:1) в важнейшем матче отбора к Euro-2016, однако в премьер-лиге Чернов впервые сыграл только минувшей осенью. В екатеринбургской команде, где находится в аренде, он стал основным центральным защитником и провел в чемпионате 10 матчей, девять из которых целиком. Контракт Чернова с ЦСКА рассчитан до конца 2019 года. Он мог вернуться в московский клуб уже сейчас, но решил не торопить события.

ПРОСИЖУ ПОЛГОДА НА СКАМЕЙКЕ — ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ НИ МНЕ, НИ ЦСКА

— ЦСКА звал назад?

— Мне позвонили, спросили, все ли меня устраивает в Екатеринбурге. И я ответил, что все нравится, что хочу доиграть сезон в «Урале». Тренеры доверяют, чувствую их хорошее отношение. Решил, что на данный момент лучше остаться. В «Урале» я однозначно расту. Сыграл за первые пару недель больше, чем за три-четыре года в ЦСКА. Поначалу после ФНЛ, где играл за «Енисей», было тяжеловато, скорости тут повыше, но быстро привык. Считаю, даже против топовых команд выглядел достойно.

— В ЦСКА было бы мало шансов стабильно получать практику?

— Ну, я ведь и летом мог остаться. Но никто мне ничего обещать, разумеется, не может. Сейчас в команде все друг к другу притерлись, обновлений минимум. И если просижу полгода на скамейке, то лучше от этого не будет ни мне, ни ЦСКА.

— А кто звонил из Москвы, Виктор Гончаренко?

— Роман Юрьевич Бабаев (генеральный директор ЦСКА. — Прим. «СЭ»). Хорошо поговорили. Думаю, он меня понял. Вот следующим летом пора будет возвращаться, показать себя на сборах. В ЦСКА сейчас доверяют молодым. К тому же, Сергей Игнашевич, может, уйдет. Братья тоже могут решиться.

— Ходят такие разговоры?

— Да уже который год. Думаю, они уже сами хотят. Наигрались! В ЦСКА все на эту тему шутят: «Ребята, сколько можно?! Пора!». Другое дело, играют они здорово. На сборах себя проявляют, молодым могут дать фору. И по ним не скажешь, что возраст мешает.

— Но в Лиге чемпионов об этом обычно сразу вспоминают.

— Да, совсем другие скорости. Тяжеловато. В чемпионате России прощают, а там уже нет. Хотя Игнашевич, например, мыслит очень быстро, и даже если теряет в скорости, то опыта у него наоборот все больше и больше — и это помогает.

— Александр Тарханов недавно сказал: «Чернов способен вырасти в нового Игнашевича». Как восприняли комплимент?

— Приятно, конечно. Но до Серого (Игнашевича) мне тренироваться и тренироваться. Надо доказывать. Спасибо Александру Федоровичу, что доверяет. Он представитель старой школы, в большей степени мотиватор. Ребятам интересно с ним работать. И в «Урале» ни в коем случае не думают сейчас о том, что нужно избежать стыков. Смотрим только наверх. В первых турах нам играть с ЦСКА и «Локо». Но разговоров «пацаны, давайте хотя бы в ничеечку сыграем» нет. Хотим только побеждать!

ГОЛОВИНУ НЕ НУЖНО ТОРОПИТЬСЯ УЕЗЖАТЬ В ЕВРОПУ

— Виктор Васин тоже катался по арендам, а сейчас он и в ЦСКА основной защитник, и в сборной. При этом его часто критикуют. Не боитесь, что будут также придираться?

— Перед ЦСКА всегда стоят высокие задачи, а ошибки у всех были и будут. Если посмотреть за другими повнимательнее, то недостатки можно заметить у каждого. Однако почему-то говорят только о Вите Васине. Но все у него нормально. Сказывается доверие.

— За счет чего ЦСКА удается сезон за сезоном сохранять высокие позиции при минимуме новичков?

— Семейная обстановка — это главное. В раздевалке не так много человек, причем много молодежи, но она делает все, чтобы не подвести товарищей, которые чуть ли не на 20 лет старше. Все бьются. Акинфеев, два брата, Игнашевич. Щенников хоть и относительно молод, но уже много лет в команде. Понтус в жизни добрый, а на поле суров. Вот эти люди определяют микроклимат в команде.

— Вы с Сашей Головиным — старые друзья. Как считаете, пора ему в Европу?

— Мы с ним и в школе за один год играли, за сборную, и в интернате вместе жили. Ему виднее. Сейчас наверное правильнее не торопиться — впереди чемпионат мира, и оказаться где-то запасным очень рискованно.

— Слухи отправляют Головина в «Арсенал» и даже в «Барселону». Подшучиваете над ним, или он достоин оказаться в «Барсе»?

— А что такого? Талантливый игрок. «Реал» 16-летних за 40 миллионов покупал. А Саня явно поопытнее и помастеровитее. В ЦСКА он точно самый талантливый. Насчет России не знаю, но Головин в любом случае готов, много времени на адаптацию за границей не понадобится. Вот язык, конечно, надо подучить.

— По нашим данным, к вам проявлял интерес «Спартак». Такое возможно?

— Мне агент ничего не говорил. Значит, если интерес и был, то не особо сильный.

— Но можете допустить, что когда-то окажетесь красно-белым?

— Сложный вопрос. Кто знает, как сложится судьба. Вдруг в ЦСКА мне скажут «Извини, нам не по пути», а вариант со «Спартаком» будет единственным? Не знаю, как бы поступил (улыбается).

БЛАГОДАРЕН КАПЕЛЛО, ХОМУХУ УБРАЛИ РАНО

— Многие помнят вас исключительно по тому матчу за сборную против Австрии. Сегодня Никита Чернов — это уже совсем другой игрок?

— Конечно, тогда я был стеснительный 19-летний парень, а сейчас тренеры в «Урале» говорят, чтобы брал бразды правления обороной, и я чувствую, что мне это нравится, ребятам мои подсказки помогают.

— Россия тогда австрийцам проиграла. Психологически та неудача потом не давила?

— Наоборот. Будет что рассказать детям и внукам: не провел ни одной минуты в премьер-лиге, а меня в сборную позвали! Люди до 30 лет такого шанса ждут, постоянно играя, а тут молодой мальчик, который толком ничего из себя не представляет. Никакого негатива в этом не вижу.

— Теперь нужно возвращаться в сборную в уже более солидном статусе.

— Конечно, хочется. Может, и на чемпионате мира сыграю! Шанс есть у каждого, никому ничего не гарантировано.

— Вы, как и Головин — выходец из «золотой» юношеской сборной Дмитрия Хомухи. Пока далеко не всем удалось проявить себя на взрослом уровне. В чем главная сложность при переходе из молодежного футбола?

— Просто нужно попасть к своему тренеру и в свою команду. Это главное. В той сборной было много ребят из «Спартака», «Локо» и так далее. В таких клубах молодым либо вообще не дают шансов, либо в первом же матче нужно сделать нечто невероятное. Хомуха в нас верил, продолжал ставить даже в случае не самой удачной игры, каждому все объяснял. И в команде никогда не было обиженных. Даже запасные всей душой болели за своих.

— Потом Хомуха тренировал молодежную сборную, пробовал себя в Латвии с клубом. Но не пошло, и сейчас снова работает с юношами. Такое у него призвание?

— В молодежной сборной ему ведь не дали времени! Так что это не показатель. В РФС тогда, считаю, поторопились. Просто он сделал ставку на наш возраст, ведь лучше нас знал, а были ребята постарше, и они злились. В этом была проблема.

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