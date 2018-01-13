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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в беседе с «СЭ» раскритиковал видео, которое появилось в Твиттере «Спартака».

Источник: Спорт-Экспресс

На видеозаписи защитник красно-белых Георгий Джикия снимает бразильских одноклубников Педро Рошу, Фернанду и Луиза Адриану и говорит: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Брэдли сказал, что в премьер-лиге за такие слова футболист был бы дисквалифицирован на десять матчей.

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— Я всегда защищал российский футбол в Англии, — начал Брэдли. — Но вы должны думать о том, что публикуете, и как эта информация может быть интерпретирована. То, что опубликовано на видео, — глупо и не имеет оправдания.

— Вы понимаете, что это говорит Джикия, а не сотрудник пресс-службы?

— Да, и это даже хуже, потому что футболист представляет свою страну на международной арене. Выглядит так, будто игрок высмеивает цвет кожи своих одноклубников.

— Это расизм?

— Да сами посмотрите. Мир давно думает, что Россия и русские, — это хулиганы и расисты. Но это отношение нужно поменять. Я люблю Россию и людей, которые в ней живут. Но в Англии не все разделяют мою любовь. И такие вещи все усложняют. Все должны работать вместе, чтобы воспитывать людей — футболисты в том числе. Сейчас 2018-й, а не 1968-й…

— Но вы понимаете, что он шутил?

— Очевидно, что это так. Но это все равно неприемлемо. Гордись своей страной, историей, наследием, но ты не имеешь права шутить над цветом кожи. Посмотрите, сколько всего делают в этом направлении ФИФА и УЕФА.

— Бразильцы наверняка не оскорблены — внутри коллектива они явно так шутят между собой, иначе Джикия этого не сказал бы.

— Я знаю. Но, простите, зачем вы демонстрируете миру, что шутите на эту тему? Это идет вразрез с тем, что делают УЕФА и ФИФА! В этом году в России пройдет чемпионат мира, вы примете людей из разных стран, у которых различный цвет кожи, вероисповедание. И вы должны быть очень осторожны во всем, что касается чемпионата мира, чтобы не бросить тень на Россию.

— Пять лет назад защитник ЦСКА Сергей Игнашевич опубликовал фото с одноклубником Секу Олисе, на котором он держит книгу под названием «Черная обезьяна». Позже сам Игнашевич сказал, что Олисе понравилась эта шутка.

— Ну и что? А в премьер-лиге и за то, и за другое футболист получил бы десять матчей дисквалификации. Как Суарес.

— Можно ли как-то исправить это?

— Для начала хотя бы удалить сообщение и принести извинения. (Гоша ЧЕРНОВ).

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