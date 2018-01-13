Новый Пепе: большой потенциал и непростой характер. Кто на просмотре в ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

Информация, что Пепе пройдет просмотр в ЦСКА, впервые появилась еще в декабре. Многие болельщики сразу подумали о другом игроке, который много лет выступал за «Реал» и был известен не только футбольными качествами, но и различными грязными выходками на поле. Но оказалось, что к армейцам пожаловал другой Пепе — 21-летний француз из украинской «Звезды».

Между прочим, этот игрок является воспитанником академии «ПСЖ». В сезоне-2013/14 он даже провел одну встречу в Юношеской лиге УЕФА, но в первую команду так и не попал. Ходили слухи, что у защитника не самый простой характер. Когда Пепе потерял место в стартовом составе молодежки, то нервы футболиста сдали. Дошло до того, что он наорал на тренеров и на директора тренировочного центра парижан. Говорят, это и стало причиной расставания с Сесе.

В 2014 году защитник перебрался в «Марсель». После нескольких удачных встреч за молодежку ему даже удалось попасть в заявку на матч основы, которую тогда тренировал Марсело Бьельса. Однако сложный характер снова сыграл злую шутку с Пепе. На одной из тренировок он поругался с кем-то из опытных игроков, из-за чего «Марсель» решил не рисковать. В итоге на протяжении двух сезонов Сесе выступал за вторую команду клуба в четвертой по рангу французской лиге.

А летом 2017 года Пепе подписал двухлетний контракт со «Звездой». «СЭ» обратился за комментарием к Роману Монареву, в недавнем прошлом выступавшему за ЦСКА, «КАМАЗ», «Луч-Энергию», «Шинник», «Нижний Новгород», а с ноября 2016-го тренирующего украинскую команду из его родного города.

— Еще в прошлом году от ЦСКА поступило официальное предложение в клуб с просьбой отпустить Пепе на просмотр, — рассказал Монарев. — И сам игрок, и мы проявили заинтересованность в том, чтобы этот трансфер состоялся. Конечно, если он подойдет тренерскому штабу армейцев.

— Получается, «Звезде» Пепе не нужен?

— Просто это выгодно для клуба с финансовой точки зрения. А для футболиста — хорошая возможность для профессионального роста, Как мы могли удерживать его в команде, если он сам захотел попробовать себя в ЦСКА? Мы понимаем, что это хорошая возможность закрепиться в сильном клубе. Глупо отрицать, что армейцы просто выше уровнем.

— В России немного известно об этом футболисте. В чем его сильные стороны?

— В команде мы часто использовали схему с тремя центральными защитниками (При Викторе Гончаренко ЦСКА также играет в три центральных. — Прим. П. Г.). Я его ставил правым центральным.

Если говорить о сильных качествах, то это в первую очередь стартовая скорость, хороший первый пас. За счет габаритов силен в единоборствах. Когда брали его в команду, как раз обратили внимания именно на эти параметры (Рост Пепе — 186 сантиметров, вес — 92 килограмма. — Прим. П. Г.).

— Вы упомянули габариты игрока. Не добавляет это ему неповоротливости?

— Я бы не называл его неповоротливым. Пепе очень одарен физически. При этом игрок много работает над собой, развивается с каждым днем. Я считаю, что в перспективе он может вырасти в топового защитника.

— Когда болельщики ЦСКА узнали, что на просмотр приедет Пепе, то в первую очередь подумали о другом защитнике, который выступал в «Реале».

— Думаю, скоро у болельщиков будут ассоциации с Сесе Пепе, а не с тем, который был в «Реале». Потенциал у него велик.

— В игровом плане они схожи?

— Не сказал бы. У Сесе есть свои сильные стороны. Надеюсь, что все они раскроются в армейской команде.

— Во французских СМИ не раз сообщалось о непростом характере футболиста.

— За полгода с ним никаких инцидентов не было, ни с кем не ругался, режим не нарушал. Его характер назвал бы рабочим, по-спортивному злым. Даже если раньше и были проблемы, то он их перерос.

— Когда ЦСКА обещал принять решение по поводу возможного трансфера? И как оцениваете вероятность перехода?