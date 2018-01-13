Каррера: Соглашусь отпустить Промеса, если в «Спартак» придёт Салах

Источник: РИА "Новости"

В частности, он подчеркнул, что готов расстаться с полузащитником Квинси Промесом, только если клуб найдёт такого игрока, как Мохамед Салах из «Ливерпуля».

«Если мы сможем найти подходящих футболистов, конечно, усилим все линии. Это нелегко. Я ведь не имею карт-бланша — не могу тратить столько, сколько захочу. Нельзя ведь сказать: «Я хочу Коутиньо! Пусть завтра будет в Тарасовке!» Есть определённые установки руководства, и я должен под них подстраиваться. Карт-бланш выглядел бы так: я хочу Коутиньо, Месси, Неймара и так далее… В реальной жизни я называю определённые имена и, исходя из возможностей клуба, мы с руководством пытаемся найти подходящих игроков.

Я могу попросить купить, опять-таки, Коутиньо, но потом мне скажут, что такой-то полузащитник должен при этом уйти. И в этой ситуации нужен баланс — тут важно и кто придёт, и кто уйдёт. К примеру, если мне скажут, что должен уйти Промес, а придёт какой-то неизвестный футболист, я скажу «нет». Но если уйдёт Промес, а придёт Салах… Я соглашусь. Карьера Квинси пойдёт вверх, а «Спартак» не потеряет в качестве. Именно это подразумевается, когда тренер говорит об усилении команды.