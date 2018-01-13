Каррера: Соглашусь отпустить Промеса, если в «Спартак» придёт Салах
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферных планах
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферных планах
В частности, он подчеркнул, что готов расстаться с полузащитником Квинси Промесом, только если клуб найдёт такого игрока, как Мохамед Салах из «Ливерпуля».
«Если мы сможем найти подходящих футболистов, конечно, усилим все линии. Это нелегко. Я ведь не имею
Я могу попросить купить,
На данный момент никто не покидает «Спартак». Все, кто будет здесь на сборе, — это и есть команда. Точка. Таски? Мы разговаривали с Сердаром, но дело тут за руководством, это оно ставит подпись под соглашением, — сказал Каррера в интервью 8news.