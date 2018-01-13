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14:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба прошел медосмотр с остальными игроками «Зенита»

Вторая группа футболистов «Зенита» прошла медосмотр перед отправкой команды на зимний сбор в Дубай.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в числе прошедших медосмотр оказались Андрей Лунев, Александр Анюков, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Никита Гойло, Дмитрий Полоз и Артем Дзюба.

Они были осмотрены кардиологом, травматологом, неврологом, офтальмологом и другими специалистами, прошли ЭКГ, УЗИ и специальные тесты.

Ранее появилась информация, что Артем Дзюба и Олег Шатов не отправятся с «Зенитом» на сбор в ОАЭ, который начнется 15 января и продлится две недели.

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