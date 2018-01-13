У них были совершенно разные судьбы.
Дзюба прошел медосмотр с остальными игроками «Зенита»
Вторая группа футболистов «Зенита» прошла медосмотр перед отправкой команды на зимний сбор в Дубай.
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Вторая группа футболистов «Зенита» прошла медосмотр перед отправкой команды на зимний сбор в Дубай.
Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в числе прошедших медосмотр оказались Андрей Лунев, Александр Анюков, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Никита Гойло, Дмитрий Полоз и Артем Дзюба.
Они были осмотрены кардиологом, травматологом, неврологом, офтальмологом и другими специалистами, прошли ЭКГ, УЗИ и специальные тесты.
Ранее появилась информация, что Артем Дзюба и Олег Шатов не отправятся с «Зенитом» на сбор в ОАЭ, который начнется 15 января и продлится две недели.