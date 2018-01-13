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РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА
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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА

В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо Российского футбольного союза, отправленное в адрес Международной федерации футбола.

В этом документе приведён список футболистов, чьи пробы заинтересовали ФИФА.

По появившейся недавно информации, под подозрением находятся Игорь Акинфеев, Денис Глушаков, Олег Шатов и ещё 16 лучших российских футболистов. Однако в таблице приведены только 11 имён, включая женщин и иностранцев: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пётр Немов.

РФС сделал запрос в РУСАДА, от которого пришёл ответ, что все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил врач сборной России Эдуард Безуглов.

Источник: Чемпионат.com

Помимо представленных в письме 11 протоколов существовало ещё 8, которые не были найдены в архиве РУСАДА. Вероятно, эти пробы отбирались не российским антидопинговым агентством, а международной федерацией. По информации «Чемпионата», даже при худшем развитии сценария России не грозит наказание ФИФА.

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