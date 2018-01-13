РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА

В этом документе приведён список футболистов, чьи пробы заинтересовали ФИФА.

По появившейся недавно информации, под подозрением находятся Игорь Акинфеев, Денис Глушаков, Олег Шатов и ещё 16 лучших российских футболистов. Однако в таблице приведены только 11 имён, включая женщин и иностранцев: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пётр Немов.

РФС сделал запрос в РУСАДА, от которого пришёл ответ, что все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил врач сборной России Эдуард Безуглов.

Источник: Чемпионат.com