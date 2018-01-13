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00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Директор «Тосно»: Марков — в «Динамо». На 99,9 процента

Директор «Тосно» Леонид ХОМЕНКО сообщил «СЭ», что ведущий форвард его клуба переедет в Москву.

Источник: Спорт-Экспресс

По словам Хоменко, нападающий Евгений Марков должен присоединиться к бело-голубым на турецком сборе, который начался вчера. В этом сезоне 23-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате России, забив 8 мячей и отдав 2 голевые передачи.

— Вероятность того, что Марков уходит в «Динамо», — 99,9 процента, — заметил Хоменко. — Хотя в футболе все бывает. Даже при сто процентной уверенности может еще все поменяться. Но на данный момент футболист должен переходить в московскую команду.

— Трансфер будет оформлен в ближайшее время?

— Он уже на сбор полетит не с нами, а с «Динамо».

— Сумма компенсации составляет 2 миллиона евро?

— Не могу говорить на эту тему. Это не моя прерогатива.

— Правда, что «Зенит» мог выкупить Маркова за 10 миллионов рублей?

— По поводу цены ничего сказать не могу. Это все обсуждается определенными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся, говорить не о чем. А вот «Динамо» — реальный вариант.

— «Тосно» лишился уже двух основных нападающих — помимо Маркова это Заболотный, который продолжит карьеру в «Зените». Кем играть будете во второй части сезона?

— Это жизнь, футбол. Школа работает, люди появляются. Команды всегда развивались. Ушел Марков — придет условный Федоров. Куда деваться? Есть предложение, человек изъявил желание перейти. Ничего страшного не произошло. Мир не обрушился, с оптимизмом смотрим в будущее.

Дмитрий ПАРФЕНОВ | Источник: Спорт-Экспресс

— С каким настроением начинает подготовку тренер, который уже лишился одного ведущего форварда и может вот-вот расстаться с другим? — вопрос главному тренеру «Тосно» Дмитрию ПАРФЕНОВУ.

— Как обычно — в рабочем. Конечно, уход Заболотного для нас — большая потеря. Он был настоящим лидером, стержнем атаки. И многое в ней определяло его умение обострить, поставить в комбинации голевую точку. Такие футболисты по нынешним временам на вес золота. Так что приглашение Антона в «Зенит» не стало неожиданностью.

— Вариант удержать Заболотного был?

— Нет. Парню 26, это уже сложившийся форвард, кандидат в сборную. Ясно, что хочет расти, выступать в еврокубках. И удерживать игрока мы просто не имели права и все вместе командой пожелали Антону удачи в «Зените» и национальной команде. Надеюсь, что Заболотный не заставит их тренеров разочароваться.

— А когда может случиться трансфер Маркова?

— Возможно, со дня на день.

— Еще потери намечаются?

— К счастью, нет. Все остальные в строю — за исключением полузащитника Казаева, который сейчас восстанавливается после операции. Думаю, ко второму сбору, который тоже проведем в Турции (с 1 по 13 февраля. — Прим. «СЭ»), он уже будет в порядке.

— Кем «Тосно» пополнился?

— Из «Тамбова» пригласили в группу атаки Скворцова — думающий, работоспособный футболист. Хавбек бразилец Рикардинью раньше выступал за белградскую «Црвену Звезду» и тираспольский «Шериф», где был капитаном. 26-летний защитник сборной Черногории Миюшкович обладает хорошими физическими данными, умением полезно действовать в обороне на разных позициях.

— Их появление в «Тосно» потребовало больших затрат?

— Скажу так — мы исходили из реальных возможностей. Надеюсь, что в определении соотношения цена/качества по новичкам не ошиблись.

— Какие линии еще хотелось бы укрепить?

— С учетом еще одной вероятной потери в атаке, ясно, что первостепенная задача именно ее усиление. Очень пригодилась бы еще и пара защитников. Работаем в этом направлении.

— На чем будет сделан акцент на первом сборе?

— После тестирования станет ясно, кто в каком состоянии вернулся из отпуска. Из этого будем исходить в варьировании нагрузок. Главное — привести футболистов в состояние, которое потребуется на втором сборе, где станет больше работы с мячом и контрольных встреч.

— Цель на весну остается прежней — сохранение прописки в РФПЛ?

— Это задача-минимум. И, решая ее, постараемся подняться повыше.

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