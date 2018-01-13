Трансферы «Динамо»: минус Бечирай и Погребняк, плюс Марков и Караваев?

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОДЛЕНИЕ КОНТРАКТОВ

В декабре бело-голубые продлили соглашения с двумя ведущими футболистами — полузащитниками Ташаевым и Соу. Клуб не сообщал о сроках договора, ограничившись самим фактом. Как стало известно, Ташаев подписал контракт до декабря 2019 года, а сумма выкупа, по некоторым данным, составляет два миллиона евро. Контракт Соу рассчитан по июль 2020 года.

Кроме того, планировалось усиление позиции крайнего защитника, способного сыграть на обоих флангах. Вариант с Устиновым отпал — игрок вернулся в «Рубин». В списках у бело-голубых также защитник Караваев. «Спарта» готова рассматривать вариант с трансфером — сумма составляет 3 миллиона евро, возможна и аренда с правом выкупа, если такой вариант устроит футболиста.

Очевидно, переподписание контрактов потребовало увеличения бюджета, что проблематично. Остается эконом-вариант.

Фатош БЕЧИРАЙ | Источник: Спорт-Экспресс

ОСТАВШИЕСЯ В МОСКВЕ

Клуб уже сообщил о разрыве контракта с нападающим Бечираем. Уровень игры черногорца (в 18 матчах чемпионата всего два гола) не соответствовал его контракту — около миллиона евро в год. Форварду было предложено пойти на понижение, он, по всей видимости, предпочел уйти в статусе свободного агента и вскоре подпишет соглашение с бельгийским «Мехеленом».

Кроме того, клуб, предполагаю, предложил ряду футболистов также пойти на понижение контрактов — и видимо, отказ стал одной из причин того, что они не полетели на сбор. Речь идет о Тьяме, Зотове, Сапете, Погребняке и Вандерсоне — все они осталось в Москве и будут работать с тренером молодежного состава.

Впрочем, если подписывать новые контракты с лидерами, то те, кто слабее, будут вынуждены искать новые команды.

Евгений МАРКОВ против Дмитрия ТАРАСОВА | Источник: Спорт-Экспресс

ПОГРЕБНЯК И МАРКОВ

Самая громкая история расставания, которая причем тянется едва ли не с момента его прихода, связана с Погребняком. Павел пришел в «Динамо» летом 2015 года, и вот как его появление прокомментировал тогдашний главный тренер команды Андрей Кобелев: «Мы за всеми хорошими игроками следим. Павла не надо представлять. Как только я возглавил команду, то выдвинул эту кандидатуру, и мы постепенно искали точки соприкосновения. Паша усилит команду». В итоге футболист играл мало, а считали в основном его зарплату — около двух миллионов евро в год.

Сейчас, вероятно, нас ждет скандальное разбирательство: Погребняка будут пытаться уволить по статье из-за неявки на игру — речь о встрече 20-го тура с «Анжи». Команда 9 декабря проводила матч в Химках, а брат Павла разместил фото в соцсетях — Погребняки в Турине на стадионе во время матче «Юве» и «Интера». Источники в клубе откровенно троллят футболиста, и полагаю, тому будет, что ответить. До конца контракта остается полгода, и клуб явно стремится сэкономить около миллиона евро.

За последний месяц это уже второй подобный случай, когда игрок страдает из-за фото в соцсетях. Ранее Роман Павлюченко имел похожий конфликт с «Араратом» и в итоге команду покинул.

«Динамо» планирует усилить состав за счет приглашения нападающего «Тосно» Евгения Маркова. 23-летний форвард в первой части сезона забил восемь голов в чемпионате, чем существенно поднял свою трансферную стоимость. В контракте воспитанника «Зенита» с «Тосно» есть пункт: приоритетное право выкупа трансфера игрока есть у сине-бело-голубых, а сумма составляет 10 миллионов рублей.