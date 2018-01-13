Трансферы «Динамо»: минус Бечирай и Погребняк, плюс Марков и Караваев?
«СЭ» рассказывает о ситуации, сложившейся в столичном «Динамо» перед началом зимних сборов.
«СЭ» рассказывает о ситуации, сложившейся в столичном «Динамо» перед началом зимних сборов.
ПРОДЛЕНИЕ КОНТРАКТОВ
В декабре
Кроме того, планировалось усиление позиции крайнего защитника, способного сыграть на обоих флангах. Вариант с Устиновым отпал — игрок вернулся в «Рубин». В списках у
Очевидно, переподписание контрактов потребовало увеличения бюджета, что проблематично. Остается
ОСТАВШИЕСЯ В МОСКВЕ
Клуб уже сообщил о разрыве контракта с нападающим Бечираем. Уровень игры черногорца (в 18 матчах чемпионата всего два гола) не соответствовал его контракту — около миллиона евро в год. Форварду было предложено пойти на понижение, он, по всей видимости, предпочел уйти в статусе свободного агента и вскоре подпишет соглашение с бельгийским «Мехеленом».
Кроме того, клуб, предполагаю, предложил ряду футболистов также пойти на понижение контрактов — и видимо, отказ стал одной из причин того, что они не полетели на сбор. Речь идет о Тьяме, Зотове, Сапете, Погребняке и Вандерсоне — все они осталось в Москве и будут работать с тренером молодежного состава.
Впрочем, если подписывать новые контракты с лидерами, то те, кто слабее, будут вынуждены искать новые команды.
ПОГРЕБНЯК И МАРКОВ
Самая громкая история расставания, которая причем тянется едва ли не с момента его прихода, связана с Погребняком. Павел пришел в «Динамо» летом 2015 года, и вот как его появление прокомментировал тогдашний главный тренер команды Андрей Кобелев: «Мы за всеми хорошими игроками следим. Павла не надо представлять. Как только я возглавил команду, то выдвинул эту кандидатуру, и мы постепенно искали точки соприкосновения. Паша усилит команду». В итоге футболист играл мало, а считали в основном его зарплату — около двух миллионов евро в год.
Сейчас, вероятно, нас ждет скандальное разбирательство: Погребняка будут пытаться уволить по статье
За последний месяц это уже второй подобный случай, когда игрок страдает
«Динамо» планирует усилить состав за счет приглашения нападающего «Тосно» Евгения Маркова. 23-летний форвард в первой части сезона забил восемь голов в чемпионате, чем существенно поднял свою трансферную стоимость. В контракте воспитанника «Зенита» с «Тосно» есть пункт: приоритетное право выкупа трансфера игрока есть у
Вероятно, либо игрок не захотел возвращаться в «Зенит», либо сам клуб после приобретения Заболотного у того же «Тосно» такой вариант не рассматривал. В итоге с большой долей вероятности Марков перейдет в «Динамо», а сумма трансфера составит около двух миллионов евро. Интерес к игроку проявлял и «Рубин», но