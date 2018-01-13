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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба и Шатов — без сборов «Зенита». И без ЧМ-2018?

Как сообщили «СЭ» коллеги с итальянского телеканала RAI Uno, в списке футболистов «Зенита», которые должны 15 января отправиться на первый зимний сбор в ОАЭ, на данный момент отсутствуют хавбек Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба. Что ждет этих игроков?

Источник: Спорт-Экспресс

Шатову — 27 лет, Дзюбе — 29. Возраст для футболиста сочный. Баварец Левандовски и Дзюба родились почти в один день: поляк в двух последних сезонах забил по 30 мячей, россиянин — в четыре раза меньше. Полузащитник «Интера» Кандрева старше Шатова на три с половиной года: первый с начала чемпионата Италии-2016/17 сделал 18 голевых передач в серии А, второй — 8 в РФПЛ.

Когда в декабре 2010 года Россия получила право на проведение чемпионата мира, многие увлеклись игрой «Угадай состав сборной в 2018-м». И фамилия Дзюбы фигурировала в ориентировочных составах почти у всех. Позже, когда вспыхнула звезда Шатова, Олег тоже стал постоянным персонажем у оракулов. Все сходилось: и талант, и потенциал, и прогресс, и возраст.

Шатов и Дзюба были игроками основы у Слуцкого, а первый — еще и у Капелло. К ЧМ-2018 оба должны были стать лидерами национальной команды и привести ее, скажем, к четвертьфиналу. Но…

В реальности все не так. И Шатов, и Дзюба рискуют пролететь мимо обоих крупных турниров в России в расцвете сил. Олег не попал даже в расширенную заявку на Кубок конфедераций-2017. Станислав Черчесов говорил об этом жестко, но оставлял надежду: «Мы ждем нашего Шатова в следующем сезоне. Не может быть такого, что целый год футболист играл не так, как должен, и попал бы в сборную». Артем же на финише подготовки к Кубку конфедераций внезапно улетел из Австрии домой — якобы из-за травмы. А затем на пару с Кокориным показал в Инстаграме усы…

Этот сезон у обоих катастрофический: Манчини задвинул в запас и Шатова, и Дзюбу, причем полузащитника в последнем матче 2017 года с «Ахматом» сначала выпустил на замену, а потом убрал с поля. Конечно, Шатов был расстроен: он не виноват, что проблемы со здоровьем мешают набрать оптимальную форму.

С Дзюбой ситуация иная: на вылет из состава влияют другие факторы. Например, футбольная философия Манчини, который предпочитает мобильность Кокорина, Дриусси и Полоза, а не габариты Дзюбы, умеющего продавить защитника, поставить корпус, но не убежать в стремительную контратаку. При этом итальянец еще и не верит в Артема: недавно Роберто прямо заявил, что «Зенит» нуждается в забивном форварде, а уже в декабре клуб подписал контракт с Заболотным — по сути, копией Дзюбы. Кроме того, разговоры ходили о том, что тренера не устраивает манера поведения игрока.

Пути разные, но итог один. Шатов и Дзюба, судя по всему, не поедут на первый сбор сине-бело-голубых, и это прямой призыв к действию от Манчини: обоим нужно искать новое место работы, иначе они не доберутся до чемпионата мира. Проблема в том, что вариантов немного. «Зенит», по нашим данным, не готов отдавать Дзюбу в аренду «Локомотиву», главному конкуренту в борьбе за золото. А «Краснодар» (как, впрочем, и любой другой клуб РФПЛ) зарплату в 3,5 миллиона евро в год не осилит — тот же Смолов, забивающий гораздо больше Дзюбы, получает примерно на миллион меньше. Шатов тоже нужен «быкам», соответствующее предложение в «Зенит» поступило. Однако и ему, вероятно, придется пойти на понижение.

Но ради главного турнира жизни нужно чем-то жертвовать.

Гоша ЧЕРНОВ.

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