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12 января, источник: Газета.Ру

Капелло верит в чемпионство «Локомотива»

Лидер чемпионата России по футболу московский «Локомотив» вышел из отпуска и приступил к подготовке к весенней части сезона-2017/18. В четверг «железнодорожники» прошли медосбледование в Москве. По словам врача команды Никиты Карлицкого, проверка не выявила у футболистов каких-либо патологий.

Источник: Газета.Ру

«Отпуск ребята провели с пользой, выполняли все рекомендации, — приводит слова специалиста клубный сайт. — Вскоре мы получим подробные результаты обследования, они будут учтены при планировании тренировочной и восстановительной работы».

В пятницу, 12 января «Локо» во главе с Юрием Семиным отправился на первый учебно-тренировочный сбор в испанскую Марбелью. В состав вошел 31 игрок с учетом приглашенных на перспективу представителей «Казанки», выступающей в ПФЛ (третий по рангу дивизион). Вместе с партнерами вылетел бразилец Ари, пропустивший концовку 2017 года из-за тяжелой травмы.

На днях нападающий признался прессе о скором получении паспорта гражданина России и желании сыграть за нашу сборную на чемпионате мира.

Также Ари не хочет возвращаться в «Краснодар», которому до 2019 года принадлежат права на исполнителя (в «Локо» он находится в аренде).

«Я бы очень хотел остаться в «Локо». Чувствую себя здесь как дома, — цитирует Ари «СЭ». — Процесс оформления гражданства идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка… До начала весны рассчитываю получить документ.

Нникто из сборной России со мной пока не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится, и тренер мне позвонит. А для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей. Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну.

Зимой «железнодорожники» понесли серьезную потерю: команду покинул тренер по физподготовке Феликс Ледесма, с работой которого связывали отличные кондиции подопечных Семина в большинстве матчей чемпионата.

Ему на смену пришел бывший реабилитолог махачкалинского «Анжи» Максим Адамович.

Других кадровых изменений пока нет, хотя работа на трансферном рынке ведется. Не до конца ясна дальнейшая судьба арендованного форварда Эдера, которого вроде бы хочет вернуть «Лилль».

«С первого дня мы думаем о матчах с “Ниццей” в Лиге Европы, — подчеркнул Семин перед началом стартового занятия. — Первостепенная задача сейчас — набрать оптимальные физические кондиции. Выраженного акцента на “физику” или тактику делать не станем. На данном этапе нужно работать сбалансированно, набирать во всех компонентах. У нас запланирован большой комплекс упражнений вплоть до последнего дня сбора».

В Испании запланированы три контрольных матча. 18 января красно-зеленые сыграют с швейцарским «Люцерном», 23-го — с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь», и 27-го — с шведским «Эстерсундом».

«Играть будем по нарастающей: в первых двух матчах ребята проведут на поле по 45 минут, — рассказал Семин. — Футболисты, которые сыграли в первой части сезона больше остальных, могут пропустить первый матч. Так что прошу болельщиков не удивляться и не пугаться! Будет вариативность. И форму надо набирать постепенно.

Особое внимание уделим ранее травмированным игрокам — тем, кто пропустил часть сезона. Надеемся, что все смогут заниматься в общей группе, и к матчам Лиги Европы и чемпионата мы подойдем во всеоружии.

2018 год начнется для «Локо» выездным матчем 1/16 финала Лиги Европы с французской «Ниццей» 15 февраля. 22-го противники сойдутся в Москве в ответной встрече. А 4 марта «железнодорожники» возобновят выступление в российской Премьер-лиге домашней игрой с одним из своих главных преследователей «Спартаком».

«Медосмотр прошел без проблем, я бы даже сказал, с легкостью, — констатировал полузащитник Антон Миранчук. — Это чувствовалось, к примеру, по бегу на дорожке. Раньше было сложнее бежать после отпуска. Но главное ощущение — от встречи с ребятами. Большая радость всех увидеть спустя месяц. Делимся впечатлениями, обсуждаем события.

О первом сборе все известно — будут приличные нагрузки. В Испании отличные условия, да и сама страна мне очень нравится, поэтому хочется быстрее приступить к тренировкам. Да и, если честно, скорее бы возобновление сезона. Весна обещает быть очень интересной.

После 20-ти состоявшихся туров чемпионата страны «Локо» опережает петербургский «Зенит» и «Спартак» на восемь очков (45 против 37).

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло убежден, что «железнодорожникам» по силам оформить долгожданный титул.

«Локомотив» может стать чемпионом России в этом сезоне, — считает прославленный итальянец. — Преимущество команды перед вторым местом довольно большое. Но впереди еще много матчей. Это важно. Некоторые команды могут приобрести хороших игроков для второй части сезона. «Локо» — хорошая команда. Их состав и то, что они показывают на поле, — это неплохо.

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