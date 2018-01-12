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12 января, источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» встретился с «Локомотивом». Уже на сборах

Корреспондент «СЭ» о жизни красно-белых в ОАЭ.

ДЕНЬ КУВЫРКОМ

Утром пятницы «Спартак» работал без мяча, так что самым радостным событием стали кувырки. Массимо Каррера собрал команду в круг, потом все побрели на разминку, и тут общий порядок нарушили Артем Тимофеев и Джано Ананидзе. У Тимофеева 12 января день рождения (исполнилось 24 года), а грузин впервые на сборах тренируется с основной группой — такое, конечно, надо отметить. Кувырки всем нравятся, и на газоне валяется еще полкоманды: Джикия, Ещенко, Мельгарехо и даже Сергей Еременко, который в «Спартаке» на просмотре.

Тимофеев радовался еще и восстановлению от травмы: Артем порвал крестообразные связки колена в августе и наконец тренируется со всеми. Пока он восстановился не до конца и, как и Джано, работал в основном отдельно от команды. Хотя, по словам руководителя медицинского штаба «Спартака» Михаила Вартапетов, Артем уже получил «серьезную беговую нагрузку».

— Во время кувырков за ногу Тимофеева я не боялся! — говорит Вартапетов в интервью «СЭ». — Рисков здесь не было. Известны, конечно, прецеденты в футболе, когда после сальто люди травмируются — как Оланаре. Но тут все обошлось. Это говорит о хорошей координации Артема, о том, что мышцы готовы.

Врач «Спартака» прав: бегом игроков нагрузили по-полной. Особенно это ощутил на себе Георгий Джикия. Защитнику, казалось, жарковато уже от собственной прически, а уж изнурительная и затяжная беготня давалась ему особенно тяжело. Джикия едва поспевал за своей группой и в конце концов совсем от нее отстал. К автобусу Георгий шел весь красный от пота, едва передвигая ноги.

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СЕЛИХОВ — ТОП-СТРАЙКЕР

Зе Луишу кувырки показались скучными. Ивелин Попов уже было согнулся, но рядом увязался Зе и повалил болгарина на газон. Нападающий вообще не напускает на себя серьезности. Может, из-за того, что в Англии за него предлагают 20 миллионов фунтов. На днях, например, Зе Луиш изобразил для Квинси Промеса какую-то пантомиму с фишками для тренировок.

Промес — само собой, главный генератор позитива в «Спартаке» и во всей премьер-лиге. На сборах футболисты часто кажутся хмурыми: только вернулись из отпуска, много физической нагрузки, до нетоварищеских матчей еще далеко. Это точно не о Квинси. Голландец источает чувство юмора всегда — даже зашнуровывая бутсы, о чем-то перешучивается с тренером.

Иногда приколы Промеса не остаются без ответа. На вечерней тренировке произошел такой случай. На пути к полю Квинси пробрасывает мяч между ног переводчику Глебу Дворецкому. Это замечает Александр Селихов. Вратарь подбирает другой мяч, повторяет тот же трюк с Промесом и чуть не падает со смеху. Квинси застывает, раскрыв рот, словно не может прийти в себя от шока, но потом завязывает с Селиховым перепасовку. «Топ-страйкер, сто процентов», — восторгается качеством передач Селихова Промес. Квинси говорит это на русском. По-русски он вообще изъясняется часто, и не только своим уже фирменным «братуха».

ТЕПЕРЬ — ПО ДВЕ ТРЕНИРОВКИ

На третий день сборов «Спартак» перешел на двухразовый режим тренировок. Да и то второго занятия могло не быть — разговоры об этом ходили. Но Каррера посчитал, что утром его команда получила чрезмерную нагрузку, и вечернего занятия было не избежать. Правда, днем команде дали чуть больше отдыха и ненадолго отложили отъезд на тренировку (команда работает на поле в пяти минутах езды от отеля).

Распорядок дня для «Спартака» на 12 января выглядел так:

С 8.30 до 9 — завтрак (перед ним — взвешивание).

9.45 — отъезд на тренировку.

С 10.00 до 11.30 — тренировка.

С 13.00 до 14.00 — обед.

16.15 — отъезд на тренировку.

С 16.45 до 18.00 — тренировка.

20.00 — ужин.

После ужина — восстановительные процедуры.

23.00 — отбой.

Рассказывают, что по вечерам некоторые игроки «Спартака» ездили в город — до него из отеля минут 20 на машине. Но о нарушениях режима «СЭ» неизвестно.

ВСТРЕЧА С «ЛОКОМОТИВОМ». УЗБЕКСКИМ

«Спартак» базируется на самом юге Дубая, посреди пустыни. Отдыхающие здесь постояльцы (почти все — русские) наслаждаются пляжем, бассейном и морем, но вокруг этого оазиса — только песок. Впрочем, «Спартак» здесь не совсем одинок. На вечернюю тренировку из-за ограды глазели арабские ребята. Как только к ним приблизились Промес и Зе Луиш, они радостно загалдели: «Манчестер Юнайтед». То ли потому, что просто увидели красную форму, то ли что-то знают.

А утром пятницы за «Спартаком» недолго понаблюдал «Локомотив» — правда, ташкентский, а не московский. Узбекский клуб проживает в двух шагах от спартаковского отеля (вместе с шотландским «Абердином» — у них как раз запланирован контрольный матч) и тренируется на соседнем поле.

— Самедов не выходил? — интересуется один из тренеров «Локомотива». Их когда-то познакомил Виталий Денисов. — Вы приходите на матч с «Рубином», 17-го играем. Да и на тренировку: у нас снимать можно.

Не обошлось без узбеков и в «Спартаке». Самвел Бабаян и Григорий Колосовский не так давно работали в сборной Узбекистана, а сейчас они в «Спартаке» на стажировке.

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ЕРЕМЕНКО-ТУРИСТ

— Приятно видеть тебя в деле! А то все по полю носится, — в шутку кричит Роман Пилипчук Андрею Ещенко. Защитник «Спартака» катает по холлу первого этажа отеля детскую коляску. В ней вопит от счастья дочка Ариадна. Затем она отправляется погулять и едва не роняет что-то со стола — хорошо, что рядом оказывается отец. Вскоре компанию им составляет мама.

Семьи привезли на дубайский сбор многие игроки «Спартака»: кроме Ещенко это Сальваторе Боккетти, Артем Ребров, Лоренцо Мельгарехо… Понятно, почему на такое послабление режима решился Массимо Каррера. С ним в Дубае — жена Пини и дочери Франческа и Мартина. Вместе они засиживаются по вечерам в ресторане отеля.

Родными окружен и Сергей Еременко — за ним приглядывают братья, Алексей и Роман. На вечерней двусторонке «Спартака» Алексей присутствовал вместе с агентом Марко Трабукки. Еременко-старший внимательно следил за ошибками и успехами брата и остался доволен: «Не выпадает».

— Ну ты и загорел! Как турист, — шутит Денис Глушаков, замечая Алексея Еременко.

— За братом вообще-то слежу! — отвечает Алексей.

— Каким именно?

— За одним слежу, за другим смотрю.

Александр МУЙЖНЕК
из Дубая.

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