«Спартак» встретился с «Локомотивом». Уже на сборах

ДЕНЬ КУВЫРКОМ

Утром пятницы «Спартак» работал без мяча, так что самым радостным событием стали кувырки. Массимо Каррера собрал команду в круг, потом все побрели на разминку, и тут общий порядок нарушили Артем Тимофеев и Джано Ананидзе. У Тимофеева 12 января день рождения (исполнилось 24 года), а грузин впервые на сборах тренируется с основной группой — такое, конечно, надо отметить. Кувырки всем нравятся, и на газоне валяется еще полкоманды: Джикия, Ещенко, Мельгарехо и даже Сергей Еременко, который в «Спартаке» на просмотре.

Тимофеев радовался еще и восстановлению от травмы: Артем порвал крестообразные связки колена в августе и наконец тренируется со всеми. Пока он восстановился не до конца и, как и Джано, работал в основном отдельно от команды. Хотя, по словам руководителя медицинского штаба «Спартака» Михаила Вартапетов, Артем уже получил «серьезную беговую нагрузку».

— Во время кувырков за ногу Тимофеева я не боялся! — говорит Вартапетов в интервью «СЭ». — Рисков здесь не было. Известны, конечно, прецеденты в футболе, когда после сальто люди травмируются — как Оланаре. Но тут все обошлось. Это говорит о хорошей координации Артема, о том, что мышцы готовы.

Врач «Спартака» прав: бегом игроков нагрузили по-полной. Особенно это ощутил на себе Георгий Джикия. Защитнику, казалось, жарковато уже от собственной прически, а уж изнурительная и затяжная беготня давалась ему особенно тяжело. Джикия едва поспевал за своей группой и в конце концов совсем от нее отстал. К автобусу Георгий шел весь красный от пота, едва передвигая ноги.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd2cUyUH_-I/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd2cUyUH_-I/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">На утренней тренировке поздравили Артёма Тимофеева с днем рождения #СпартаквОАЭ #Спартак #ФКСпартак #краснобелый #ВпередСпартак #Spartak #FCSpartak #fcsm</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-12T13:13:26+00:00">Jan 12, 2018 at 5:13am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

СЕЛИХОВ — ТОП-СТРАЙКЕР

Зе Луишу кувырки показались скучными. Ивелин Попов уже было согнулся, но рядом увязался Зе и повалил болгарина на газон. Нападающий вообще не напускает на себя серьезности. Может, из-за того, что в Англии за него предлагают 20 миллионов фунтов. На днях, например, Зе Луиш изобразил для Квинси Промеса какую-то пантомиму с фишками для тренировок.

Промес — само собой, главный генератор позитива в «Спартаке» и во всей премьер-лиге. На сборах футболисты часто кажутся хмурыми: только вернулись из отпуска, много физической нагрузки, до нетоварищеских матчей еще далеко. Это точно не о Квинси. Голландец источает чувство юмора всегда — даже зашнуровывая бутсы, о чем-то перешучивается с тренером.

Иногда приколы Промеса не остаются без ответа. На вечерней тренировке произошел такой случай. На пути к полю Квинси пробрасывает мяч между ног переводчику Глебу Дворецкому. Это замечает Александр Селихов. Вратарь подбирает другой мяч, повторяет тот же трюк с Промесом и чуть не падает со смеху. Квинси застывает, раскрыв рот, словно не может прийти в себя от шока, но потом завязывает с Селиховым перепасовку. «Топ-страйкер, сто процентов», — восторгается качеством передач Селихова Промес. Квинси говорит это на русском. По-русски он вообще изъясняется часто, и не только своим уже фирменным «братуха».

ТЕПЕРЬ — ПО ДВЕ ТРЕНИРОВКИ

На третий день сборов «Спартак» перешел на двухразовый режим тренировок. Да и то второго занятия могло не быть — разговоры об этом ходили. Но Каррера посчитал, что утром его команда получила чрезмерную нагрузку, и вечернего занятия было не избежать. Правда, днем команде дали чуть больше отдыха и ненадолго отложили отъезд на тренировку (команда работает на поле в пяти минутах езды от отеля).

Распорядок дня для «Спартака» на 12 января выглядел так:

С 8.30 до 9 — завтрак (перед ним — взвешивание).

9.45 — отъезд на тренировку.

С 10.00 до 11.30 — тренировка.

С 13.00 до 14.00 — обед.

16.15 — отъезд на тренировку.

С 16.45 до 18.00 — тренировка.

20.00 — ужин.

После ужина — восстановительные процедуры.

23.00 — отбой.

Рассказывают, что по вечерам некоторые игроки «Спартака» ездили в город — до него из отеля минут 20 на машине. Но о нарушениях режима «СЭ» неизвестно.

ВСТРЕЧА С «ЛОКОМОТИВОМ». УЗБЕКСКИМ

«Спартак» базируется на самом юге Дубая, посреди пустыни. Отдыхающие здесь постояльцы (почти все — русские) наслаждаются пляжем, бассейном и морем, но вокруг этого оазиса — только песок. Впрочем, «Спартак» здесь не совсем одинок. На вечернюю тренировку из-за ограды глазели арабские ребята. Как только к ним приблизились Промес и Зе Луиш, они радостно загалдели: «Манчестер Юнайтед». То ли потому, что просто увидели красную форму, то ли что-то знают.

А утром пятницы за «Спартаком» недолго понаблюдал «Локомотив» — правда, ташкентский, а не московский. Узбекский клуб проживает в двух шагах от спартаковского отеля (вместе с шотландским «Абердином» — у них как раз запланирован контрольный матч) и тренируется на соседнем поле.

— Самедов не выходил? — интересуется один из тренеров «Локомотива». Их когда-то познакомил Виталий Денисов. — Вы приходите на матч с «Рубином», 17-го играем. Да и на тренировку: у нас снимать можно.

Не обошлось без узбеков и в «Спартаке». Самвел Бабаян и Григорий Колосовский не так давно работали в сборной Узбекистана, а сейчас они в «Спартаке» на стажировке.

ЕРЕМЕНКО-ТУРИСТ

— Приятно видеть тебя в деле! А то все по полю носится, — в шутку кричит Роман Пилипчук Андрею Ещенко. Защитник «Спартака» катает по холлу первого этажа отеля детскую коляску. В ней вопит от счастья дочка Ариадна. Затем она отправляется погулять и едва не роняет что-то со стола — хорошо, что рядом оказывается отец. Вскоре компанию им составляет мама.

Семьи привезли на дубайский сбор многие игроки «Спартака»: кроме Ещенко это Сальваторе Боккетти, Артем Ребров, Лоренцо Мельгарехо… Понятно, почему на такое послабление режима решился Массимо Каррера. С ним в Дубае — жена Пини и дочери Франческа и Мартина. Вместе они засиживаются по вечерам в ресторане отеля.

Родными окружен и Сергей Еременко — за ним приглядывают братья, Алексей и Роман. На вечерней двусторонке «Спартака» Алексей присутствовал вместе с агентом Марко Трабукки. Еременко-старший внимательно следил за ошибками и успехами брата и остался доволен: «Не выпадает».

— Ну ты и загорел! Как турист, — шутит Денис Глушаков, замечая Алексея Еременко.

— За братом вообще-то слежу! — отвечает Алексей.

— Каким именно?

— За одним слежу, за другим смотрю.