М’Вила расторг контракт с «Рубином» и подписал соглашение с «Сент-Этьеном»

«Контракт с футболистом расторгнут», — сообщили в пресс-службе.
После разрыва контракта полузащитник подписал соглашение с французским «Сент-Этьеном» до 2019 года.
М’Вила перешел в «Рубин» в 2013 году, в 2016-м продлил контракт на 3,5 года. Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что из иностранных игроков на первый сбор с клубом отправятся лишь Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гёкдениз Карадениз и Сердар Азмун, остальных легионеров попросили найти себе новые клубы в текущее трансферное окно.
М’Вила провел 20 матчей в чемпионате России сезона-2017/18, забил два мяча. «Сент-Этьен» идет на 16-м месте в таблице чемпионата Франции.