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12 января, источник: ТАСС

М’Вила расторг контракт с «Рубином» и подписал соглашение с «Сент-Этьеном»

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российский футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с французским полузащитником Янном М’Вила, который перешел в «Сент-Этьен». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Контракт с футболистом расторгнут», — сообщили в пресс-службе.

После разрыва контракта полузащитник подписал соглашение с французским «Сент-Этьеном» до 2019 года.

М’Вила перешел в «Рубин» в 2013 году, в 2016-м продлил контракт на 3,5 года. Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что из иностранных игроков на первый сбор с клубом отправятся лишь Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гёкдениз Карадениз и Сердар Азмун, остальных легионеров попросили найти себе новые клубы в текущее трансферное окно.

М’Вила провел 20 матчей в чемпионате России сезона-2017/18, забил два мяча. «Сент-Этьен» идет на 16-м месте в таблице чемпионата Франции.

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