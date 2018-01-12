М’Вила расторг контракт с «Рубином» и подписал соглашение с «Сент-Этьеном»

М’Вила перешел в «Рубин» в 2013 году, в 2016-м продлил контракт на 3,5 года. Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что из иностранных игроков на первый сбор с клубом отправятся лишь Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гёкдениз Карадениз и Сердар Азмун, остальных легионеров попросили найти себе новые клубы в текущее трансферное окно.