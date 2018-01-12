В каком состоянии «автобус» «Амкара» доедет до финиша?

Источник: Советский спорт

На очереди «Амкар», ушедший на зимние каникулы на 13-м месте.

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ОСЕНЬ-ЗИМА: ПОДЪЕМ ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

«Амкар» очень слабо начал нынешний сезон: в пяти стартовых турах пермяки набрали лишь одно очко, при этом не забили ни одного мяча. Но стоит ли этому удивляться? Еще весной команда Гаджи Гаджиева выступала слабо, набрав в 13 матчах 8 очков. Избежать стыковых матчей в сезоне-2016/17 ей помогло ударное выступление в первой части, в которой было набрано 27 очков в 17 играх. Проблемы начались, когда отряд покинули вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия, отправившиеся в «Спартак» добывать чемпионский титул.

Летом «Амкар» столкнулся с новыми трудностями. Когда началась подготовка к новому сезону, еще не было ясности, продлит ли клуб контракты с тренерами и рядом игроков, у которых они истекали. В эфире канала «России 24» Гаджи Гаджиев признался, что все решилось в последний момент, а сложившаяся ситуация повлияла на подготовку.

Усугублялась ситуация тем, что перед началом нового сезона пермяки недосчитались двух ключевых футболистов: Бранко Йовичич перешел в «Црвену Звезду» за 500 тысяч евро, а Федор Огуде восстанавливался от травмы, полученной весной. Это два основных центральных полузащитника команды.

В такой ситуации помочь могли новички. Но в летнее трансферное окно «Амкар» усиливался только свободными агентами, чем никого не удивил. Гаджиев признавался, что сразу задавать тон игре такие футболисты не могут — нужно время. Хотя бывают исключения вроде Дмитрия Белорукова — опытный защитник вернулся в Пермь из «Динамо». Поэтому слабый старт пермяков объясним.

Но при всех этих трудностях коллектив Гаджиева смог выйти из сумрака, завершив первую часть сезона на 13-м месте.

Как и в предыдущие годы, козырем команда стала организованная игра в обороне.

По количеству пропущенных мячей (19) «Амкар» занимает шестое место в лиге! В сентябре-октябре у команды даже случилась серия из пяти матчей без пропущенных голов! В рамках удачного отрезка «Амкар» в Москве обыграл «Локомотив» (1:0) и сыграл в столице вничью со «Спартаком» (0:0).

«Амкар» танцует от обороны. Об этом говорят два момента. Во-первых, показатель владения мячом — 44,2%. Это худший результат наравне со «СКА-Хабаровском». Во-вторых, в этом сезоне пермяки в ряде матче использовали сверхоборонительную схему 5−4−1 вместо оборонительной 5−3−2.

Если бы у «Амкара» не было фишки в виде надежной игры в обороне, то сейчас Пермь была бы ниже 13 места, ведь забили красно-черные меньше всех в лиге — всего лишь 12 голов! Информация для осмысления бедствия: аутсайдер турнира «СКА-Хабаровск» провел 16 мячей! Лишь шесть голов «Амкар» забил с игры — и это тоже худший результат турнира. Пять раз пермяки отличились со стандартов, один раз — с пенальти.

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ЗИМА-ВЕСНА: СОХРАНИТЬ КОСТЯК

Известно, что у «Амкара» нестабильная финансовая ситуация. Поэтому пермяки могут расстаться с футболистами, на которых будет спрос. Для сохранения прописки в премьер-лиге важно, чтобы таких спортсменов было как можно меньше. В умении команды Гаджи Гаджиева отбирать очки у кого угодно сомневаться не приходится, но ни один тренер не является волшебником.

КТО УДИВИЛ

Артур НИГМАТУЛЛИН

В премьер-лиге этот голкипер дебютировал в сезоне-2013/14, но три проведенных тогда матча за нижегородскую «Волгу» вспоминать вряд ли хочет — в них он пропустил 12 мячей (три от «Зенита», четыре от «Ростова» и пять от «Динамо»)!

Отыграв три сезона в ФНЛ (за «Волгу» и «Тосно»), вратарь вернулся в премьер-лигу. И сразу же стал основным игроком «Амкара» — он единственный в коллективе, кто провел все матчи без замен. Голкипера отличает надежная игра на линии и уверенно-смелая на выходах. Правда, при в целом уверенной игре один матч Артуру не удался — в игре против «Уфы» (0:3) он допустил две результативные ошибки. Но это случайность, а не правило.

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КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Александр РЯЗАНЦЕВ

Последний матч за «Амкар» Рязанцев, арендованный у «Зенита», провел еще в сентябре — виной тому травма, о которой ничего неизвестно. Но даже когда Рязанцев был в строю, полные матчи проводил не всегда — восемь раз он вышел в стартовом составе (четырежды был заменен), дважды появился на замену. Вот как в начале чемпионата России прокомментировал ситуацию Гаджиев: «Он очень самокритичный игрок и понимает, что может играть лучше. Слишком придирчив к себе. В некоторых случаях надо выходить на поле и быть наглее. Александру этого не хватает».

ЛУЧШИЙ МАТЧ

«Амкар» одержал убедительную победу над «СКА-Хабаровском» — 3:0. Но ничья в Москве со «Спартаком» стоит особняком. Во-первых, «Спартак» лучшая команда первой части чемпионата России по набранным очкам дома — 23 в десяти матчах. Во-вторых, самая результативная команда лиги — 36 голов. В Москве красно-белые не сумели поразить ворота только одного соперника — «Амкара».

ХУДШИЙ МАТЧ

Перед встречей с «Уфой» «Амкар» не проигрывал на протяжении шести гостевых матчей подряд. А ведь в соперниках были «Локо» (1:0), «Спартак» (0:0) и «Краснодар» (1:1)!

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