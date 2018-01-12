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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Наверное, Гинер что-то знает, раз ведёт разговоры о судьях

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу высказываний экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко и президента ЦСКА Евгения Гинера, которые считают, что в текущем сезоне судьи помогают «Локомотиву».

Источник: РИА "Новости"

«Эту тему я для себя немного закрываю, потому что прекрасно понимаю: там существуют подводные течения. Мне за ними следить противно, и я не хочу туда погружаться. Червиченко про это, наоборот, знает, но он может просто злословить.

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Ну благоволят и благоволят, было бы странно, если бы про лидера нельзя было сказать, что ему благоволят судьи. Обычно команды, которые убивают, лидерами не становятся. Но это не значит, что «Локомотив» лидирует, поскольку ему благоволят арбитры. Честно говоря, особо этого не замечал. Может быть, что-то упустил.

«Армейцы» пробили больше пенальти, чем «Локомотив»? У ЦСКА нападающего нет, и за что там 11-метровые назначать? У ЦСКА многое упущено в другом, а разговор о судьях — в пользу бедных. Впрочем, Гинер как раз из тех, кто ведёт эти разговоры о судьях. Тоже, наверное, что-то знает или, может быть, думает, что знает, — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

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