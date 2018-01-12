Уткин: Наверное, Гинер что-то знает, раз ведёт разговоры о судьях

Источник: РИА "Новости"

«Эту тему я для себя немного закрываю, потому что прекрасно понимаю: там существуют подводные течения. Мне за ними следить противно, и я не хочу туда погружаться. Червиченко про это, наоборот, знает, но он может просто злословить.

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Ну благоволят и благоволят, было бы странно, если бы про лидера нельзя было сказать, что ему благоволят судьи. Обычно команды, которые убивают, лидерами не становятся. Но это не значит, что «Локомотив» лидирует, поскольку ему благоволят арбитры. Честно говоря, особо этого не замечал. Может быть, что-то упустил.