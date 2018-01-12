Уткин: Наверное, Гинер что-то знает, раз ведёт разговоры о судьях
Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу высказываний
Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу высказываний
«Эту тему я для себя немного закрываю, потому что прекрасно понимаю: там существуют подводные течения. Мне за ними следить противно, и я не хочу туда погружаться. Червиченко про это, наоборот, знает, но он может просто злословить.
Ну благоволят и благоволят, было бы странно, если бы про лидера нельзя было сказать, что ему благоволят судьи. Обычно команды, которые убивают, лидерами не становятся. Но это не значит, что «Локомотив» лидирует, поскольку ему благоволят арбитры. Честно говоря, особо этого не замечал. Может быть,
«Армейцы» пробили больше пенальти, чем «Локомотив»? У ЦСКА нападающего нет, и за что там 11-метровые назначать? У ЦСКА многое упущено в другом, а разговор о судьях — в пользу бедных. Впрочем, Гинер как раз из тех, кто ведёт эти разговоры о судьях. Тоже, наверное,