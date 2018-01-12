Защитник «Зенита» будет играть за «СКА-Хабаровск» до конца сезона

Об этом сообщается на официальной странице «СКА-Хабаровска» в Instagram. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.

«Воспитанник санкт-петербургского клуба на взрослом уровне выступал за “Зенит-2”. В основной команде 22-летний футболист провёл один матч в Лиге Европы. Так же на его счету игры за юношескую и молодёжную сборные России и матч в составе сборной ФНЛ», — говорится в сообщении.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что первым новичком «армейцев» во время зимней паузы в сезоне РФПЛ стал 24-летний полузащитник Артём Самсонов. Хавбек провёл нынешний сезон в дубле «Спартака» и был капитаном команды. Также ряды «СКА-Хабаровска» пополнил полузащитник астраханского «Волгаря» Дмитрий Кабутов. Футболист уже подписал контракт с клубом, соглашение рассчитано на полтора года.