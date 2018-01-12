Защитник «Зенита» будет играть за «СКА-Хабаровск» до конца сезона
Защитник
Защитник
Об этом сообщается на официальной странице «СКА-Хабаровска» в Instagram. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.
«Воспитанник
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что первым новичком «армейцев» во время зимней паузы в сезоне РФПЛ стал 24-летний полузащитник Артём Самсонов. Хавбек провёл нынешний сезон в дубле «Спартака» и был капитаном команды. Также ряды «СКА-Хабаровска» пополнил полузащитник астраханского «Волгаря» Дмитрий Кабутов. Футболист уже подписал контракт с клубом, соглашение рассчитано на полтора года.
В целом, по словам председателя попечительского совета клуба Аркадия Мкртычева, команду из дальневосточной столицы этой зимой усилят минимум пять игроков.