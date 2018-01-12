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«Интер» планирует пригласить Фернандеша и начал переговоры с «Локомотивом»
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш попал в сферу интересов «Интера».
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш попал в сферу интересов «Интера».
Миланский клуб намерен пригласить одного из лидеров московского клуба уже в январе и инициировал переговорный процесс. Об этом информирует португальское издание Maisfutebol со ссылкой на источники в окружении футболиста.
Как сообщается, Фернандеш дал согласие на переезд в Милан, однако «Локомотив», ведущий борьбу за чемпионский титул РФПЛ, хотел бы сохранить игрока в составе. Для «Интера» 31-летний игрок является приоритетной целью в зимний трансферный период.