Революция Федуна: процесс пошел

Источник: Спорт-Экспресс

За месяц, прошедший с момента заявленной Федуном революции, состоялось одно знаковое для российского футбола заседание — исполкома РФС. На нем, впрочем, реформы не рассматривали, ограничившись устным обменом мнениями. О создании рабочей группы, обычной в таких случаях реакции, тоже ничего неизвестно. Остается надеяться, что пауза до следующего исполкома РФС не затянется, как в прошлый раз, на полгода, тем более что владелец «Спартака» предлагает рассмотреть перемены с сезона-2019/20, а это значит, что до старта чемпионата-2018/19 клубы-участники должны знать, сколько команд вылетает. То есть на принятие решений менее полугода.

Что ж, процесс пошел — лиги и РФС письмо получили, а это уже официальный документ, на который так же, официально, надо и реагировать.

Напомню, что одна реформа Федуна — стыковые матчи — тоже поначалу воспринималась неоднозначно, но быстро принесла успех, убрав болото и обострив борьбу за выживание.

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Важно, что и РФПЛ, и ФНЛ предложения владельца «Спартака» рассмотрят, и, по всей видимости, в самое ближайшее время. Кстати, с несколькими другими реформами — нюансами лимита на легионеров (в частности, трактовкой понятия «доморощенный игрок») и новым форматом турнира молодежных команд.

Что касается содержания письма Федуна, обратил бы внимание на один нюанс. Леонид Арнольдович избежал при описании реформы состава лиги фразы о том, что на втором, весеннем, этапе команды будут делиться на две группы по семь команд. Возможно, деление может быть и иным: скажем, шесть в первой, сильнейшей, группе, и восемь — во второй, или наоборот. Так или иначе, дискуссий вокруг революции Федуна избежать не удастся никому — и РФПЛ, и ФНЛ вот-вот приступят к обсуждению структуры календаря на следующий сезон (читай — первого пункта «революции Федуна»).

ЧТО В ПИСЬМЕ

«СЭ» стало известно содержание письма, которое за подписью Леонида Федуна было отправлено в РФС, РФПЛ и ФНЛ вскоре после громкого интервью «СЭ» владельца «Спартака».

Письмо, которое «Спартак» отправил в РФС, РФПЛ и ФНЛ | Источник: Спорт-Экспресс

Вот что написано в письме:

«Футбольный клуб «Спартак» предлагает к рассмотрению в рамках коллегиальных органов РФС, РФПЛ и ФНЛ следующие реформы, направленные на повышение зрелищности и конкурентоспособности российского футбола, эффективное использование наследия домашнего чемпионата мира, привлечение болельщиков и стимулирование подготовки молодых футболистов.

1. Оптимизация сезонного календаря с учетом климатических условий.

Цель: Обеспечение на всех матчах в течение сезона приемлемых погодных условий как для спортсменов, так и для болельщиков, посещающих матчи.

Необходимые шаги: При составлении календаря ручное определение туров, проходящих в холодное время года, в южные города и на современные стадионы Москвы и Санкт-Петербурга.

Ожидаемый результат: Матчи поздней осенью, зимой и ранней весной проводятся при благоприятных погодных условиях, на качественных полях. Повышение зрелищности, рост количества болельщиков на трибунах, снижение уровня травматизма у футболистов.

2. Изменение формата РФПЛ.

Цель: Повышение конкуренции в РФПЛ, обеспечение зрелищности создаваемого продукта, большее количество матчей и, как следствие, привлечение дополнительных доходов для клубов.

Необходимые шаги: Сокращение количества команд РФПЛ до 14, введение второго этапа с разбивкой команд на две группы с дальнейшей борьбой за чемпионство и выживание. Система ротации с ФНЛ по принципу «две команды вылетают, две играют стыковые матчи».

Ожидаемый результат: Увеличение количества домашних матчей для каждой команды до 19, более высокая загруженность стадионов, в том числе построенных к чемпионату мира, большее количество матчей с повышенным зрительским интересом, повышение зрелищности чемпионата, рост доходов лиги и клубов. Оптимизация соотношения между затратами на заработные платы футболистов и количеством проводимых за сезон матчей.

3. Изменение формата Кубка России.

Цель: Эффективное использование стадионов, построенных к чемпионату мира, популяризация футбола в стране.

Необходимые шаги: Проведение матчей Кубка России на стадиях 1/16, 1/8 и четвертьфинала в городах, не представленных в РФПЛ, но имеющих современные стадионы. Проведение полуфиналов в формате «матч дома — матч на выезде». Проведение финала в «Лужниках».

Ожидаемый результат: Загрузка построенных к чемпионату мира стадионов, не задействованных в матчах РФПЛ, матчами Кубка России. Повышение интереса к футболу в городах, не представленных в РФПЛ.

4. Пересмотр механизма солидарности.

Цель: Мотивация детских тренеров на долгосрочную перспективу — подготовку молодого футболиста, а не достижение сиюминутного результата.

Необходимые шаги: Привязка выплат в рамках механизма солидарности к годовому доходу футболиста и агентским выплатам, а не сумме трансфера игрока.

Ожидаемый результат: Исключение ситуаций, когда при отсутствии трансферной компенсации за игрока тренеры и академии, подготовившие игрока, не получают солидарных выплат. Гарантированная компенсация академиям и детским тренерам, подготовившим футболиста.

Надеемся на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных мер по развитию российского футбола.

С уважением, председатель совета директоров АО «ФК Спартак-Москва» Л. А. Федун.

РЕАКЦИЯ

«СЭ» выяснил позицию трех организаций российского футбола, которым было направлено письмо.

РФС

Пока не рассматривали предложения Федуна. Когда рассмотрим? Этот вопрос лучше задать президенту РФС Александру Алаеву Никита СИМОНЯН, первый вице-президент РФС

РФПЛ

Лига ведет планомерную работу по привлечению как можно большего внимания болельщика, увеличению доходов. Важно, что правление РФПЛ уже поднимало вопрос о перераспределении коммерческих доходов лиги. Принцип прост — клубы-лидеры по посещаемости, по эффективности взаимодействия с болельщиком и должны получать больше. Те, кто привлекает меньшее внимание аудитории, станут получать меньше — мы выработаем соответствующую шкалу оценок. В январе состоится общее собрание лиги, в повестке дня которого одним из вопросов, возможно, и станет эта тема, которая пересекается с тем, о чем говорит Леонид Арнольдович. Возможно, одним из вопросов станет рассмотрение предложений «Спартака» Сергей ПРЯДКИН, президент РФПЛ

ФНЛ