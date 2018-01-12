Шамиль Газизов: Сделаем все для прогресса Семака
Генеральный директор «Уфы» — о наставнике команды, решающем отрезке сезона и готовности Башкортостана к чемпионату мира 2018 года.
Генеральный директор «Уфы» — о наставнике команды, решающем отрезке сезона и готовности Башкортостана к чемпионату мира 2018 года.
Футбольный клуб «Уфа» по итогам первой части сезона преподнес болельщикам неожиданный сюрприз. Башкирская команда с 27 очками заняла шестое место в таблице Российской футбольной
— Команда выходит из отпуска. Какие ожидания от сборов перед финальным отрезком сезона?
— Нас ждут три сбора: два на Кипре и один в Испании. Будем готовиться к оставшимся десяти матчам. Хотелось бы двигаться по тому курсу, который мы заложили в прошлом сезоне и продолжили в этом. Думаю, мы идем в правильном направлении.
— С учетом плотности турнирной таблицы и нынешнего положения «Уфа» может замахнуться на попадание в еврокубки по итогам чемпионата?
— Пока не хотелось бы думать о
— Во время зимнего перерыва несколько представителей «Уфы», среди которых были помощник главного тренера Александр Низелик, старший тренер Сергей Томаров и тренер вратарей Юрий Перескоков, посетили тренировочную базу миланского «Интера». Как удалось договориться об этом обмене опытом?
— Александр Низелик в очень хороших отношениях с наставником «Интера» Лучано Спаллетти, они долгое время работали вместе в «Зените». Поэтому наши специалисты по приглашению посетили Милан. Неделю они наблюдали за тренировочным процессом, и было очень важно, что для них открыли все двери. Радует, что наши тренеры учатся, перенимают опыт — это показатель того, что мы не стоим на месте.
— После перехода полузащитника Александра Зинченко из вашего клуба в «Манчестер Сити» вы говорили о совместных программах с этой командой. В итоге эти проекты были реализованы?
— Они есть, но по ряду причин нам не удается попасть во временной расклад. То есть соглашения действуют, но мы ими пока не пользуемся в полной мере.
— Александр Зинченко постепенно пробивается в основной состав «Манчестер Сити», который сейчас называют сильнейшей командой Европы. Вас этот факт удивляет?
— В первую очередь это показательно для российского чемпионата. Парень, который засветился в нашей лиге как большой игрок, сейчас прогрессирует в одном из лучших клубов планеты. Это доказывает, что в РФПЛ есть молодые и перспективные игроки. Главное, чтобы мы не останавливались и продолжали двигаться в этом направлении. Надо равняться на такие прецеденты, это хороший пример для нашей молодежи. Зинченко своим трудолюбием уже успел многого добиться.
— Прошел год с назначения Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы». Как оцените проделанную им работу?
— Сергей Богданович многое доказал, как игрок он был одним из сильнейших российских футболистов. А сейчас доказывает свой уровень в качестве тренера. И руководство республики, и мы очень рады тому, что Семак прогрессирует в нашем клубе. Надеемся, что он продолжит расти в профессиональном плане. Мы, в свою очередь, сделаем всё, что от нас зависит, для его дальнейшего прогресса. Сергей Богданович — молодой, очень понимающий и серьезный специалист. Уже после первого месяца совместной работы с ним я понял: мы не ошиблись с выбором.
— Семака можно назвать одним из представителей новой отечественной школы тренеров, которые учились не у российских, а у европейских специалистов?
— Есть такой момент. Сейчас вообще большая волна молодых тренеров приходит, происходит определенная смена поколений. Однако мы видим, что и опытные специалисты
— База, которая строилась на территории республики к чемпионату мира 2018 года, уже готова?
— Да, она полностью сдана. Всё готово к приему команд.
— Есть ли спрос на базу со стороны участников турнира?
— База сейчас принадлежит республике, после мундиаля она перейдет в собственность футбольного клуба «Уфа», поэтому на данный момент я не владею всей информацией. Знаю только, что приезжали несколько делегаций, осматривали объект, а о дальнейшей его судьбе мне ничего не известно.
— В начале сезона активно обсуждался вопрос о введении видеоповторов в РФПЛ. Почему сейчас эта тема утихла?
— Немного притормозили. Но я уверен, что в итоге мы придем к системе видеоповторов.