Шамиль Газизов: «Сделаем все для прогресса Семака»

Источник: ИТАР-ТАСС

Футбольный клуб «Уфа» по итогам первой части сезона преподнес болельщикам неожиданный сюрприз. Башкирская команда с 27 очками заняла шестое место в таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и сейчас находится в одной позиции от еврокубковой зоны. 14 января уфимцы выйдут из отпуска и отправятся на первый тренировочный сбор в новом году. В преддверии их отъезда «Известия» пообщались с генеральным директором команды Шамилем Газизовым. В эксклюзивном интервью он рассказал о шансах на попадание «Уфы» в еврокубки, итогах первого года работы Сергея Семака в качестве главного тренера и готовности республики к чемпионату мира 2018 года.

— Команда выходит из отпуска. Какие ожидания от сборов перед финальным отрезком сезона?

— Нас ждут три сбора: два на Кипре и один в Испании. Будем готовиться к оставшимся десяти матчам. Хотелось бы двигаться по тому курсу, который мы заложили в прошлом сезоне и продолжили в этом. Думаю, мы идем в правильном направлении.

— С учетом плотности турнирной таблицы и нынешнего положения «Уфа» может замахнуться на попадание в еврокубки по итогам чемпионата?

— Пока не хотелось бы думать о каких-то достижениях. Нам осталось провести 10 матчей в РФПЛ. Ближайшая игра — с московским «Динамо» 4 марта, и на данный момент это самый важный матч для нас и первоочередная цель. Потом будет следующая цель, и в конце сезона увидим, что у нас получится. Впереди много работы…

— Во время зимнего перерыва несколько представителей «Уфы», среди которых были помощник главного тренера Александр Низелик, старший тренер Сергей Томаров и тренер вратарей Юрий Перескоков, посетили тренировочную базу миланского «Интера». Как удалось договориться об этом обмене опытом?

— Александр Низелик в очень хороших отношениях с наставником «Интера» Лучано Спаллетти, они долгое время работали вместе в «Зените». Поэтому наши специалисты по приглашению посетили Милан. Неделю они наблюдали за тренировочным процессом, и было очень важно, что для них открыли все двери. Радует, что наши тренеры учатся, перенимают опыт — это показатель того, что мы не стоим на месте.

— После перехода полузащитника Александра Зинченко из вашего клуба в «Манчестер Сити» вы говорили о совместных программах с этой командой. В итоге эти проекты были реализованы?

— Они есть, но по ряду причин нам не удается попасть во временной расклад. То есть соглашения действуют, но мы ими пока не пользуемся в полной мере.

— Александр Зинченко постепенно пробивается в основной состав «Манчестер Сити», который сейчас называют сильнейшей командой Европы. Вас этот факт удивляет?

— В первую очередь это показательно для российского чемпионата. Парень, который засветился в нашей лиге как большой игрок, сейчас прогрессирует в одном из лучших клубов планеты. Это доказывает, что в РФПЛ есть молодые и перспективные игроки. Главное, чтобы мы не останавливались и продолжали двигаться в этом направлении. Надо равняться на такие прецеденты, это хороший пример для нашей молодежи. Зинченко своим трудолюбием уже успел многого добиться.

— Прошел год с назначения Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы». Как оцените проделанную им работу?

— Сергей Богданович многое доказал, как игрок он был одним из сильнейших российских футболистов. А сейчас доказывает свой уровень в качестве тренера. И руководство республики, и мы очень рады тому, что Семак прогрессирует в нашем клубе. Надеемся, что он продолжит расти в профессиональном плане. Мы, в свою очередь, сделаем всё, что от нас зависит, для его дальнейшего прогресса. Сергей Богданович — молодой, очень понимающий и серьезный специалист. Уже после первого месяца совместной работы с ним я понял: мы не ошиблись с выбором.

— Семака можно назвать одним из представителей новой отечественной школы тренеров, которые учились не у российских, а у европейских специалистов?

— Есть такой момент. Сейчас вообще большая волна молодых тренеров приходит, происходит определенная смена поколений. Однако мы видим, что и опытные специалисты по-прежнему показывают высокий уровень. Юрий Павлович Сёмин, чей «Локомотив» с серьезным отрывом идет на первой строчке — яркий тому пример.

— База, которая строилась на территории республики к чемпионату мира 2018 года, уже готова?

— Да, она полностью сдана. Всё готово к приему команд.

— Есть ли спрос на базу со стороны участников турнира?

— База сейчас принадлежит республике, после мундиаля она перейдет в собственность футбольного клуба «Уфа», поэтому на данный момент я не владею всей информацией. Знаю только, что приезжали несколько делегаций, осматривали объект, а о дальнейшей его судьбе мне ничего не известно.

— В начале сезона активно обсуждался вопрос о введении видеоповторов в РФПЛ. Почему сейчас эта тема утихла?