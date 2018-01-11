Геннадий Орлов: Скорее всего, Кришито подпишет новый контракт с «Зенитом», Нобоа уйдет

— Были разговоры о том, что Кришито может уехать в Турцию или даже к Спаллетти, но это не так. Доменико абсолютно точно продолжит играть в «Зените», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге. — Кришито — капитан команды, и сейчас он останется в Петербурге. У него контракт истекает летом, но по моим данным, скорее всего, будет подписан новый договор.