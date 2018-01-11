Бразильский футболист Рикардиньо стал игроком «Тосно»

Предыдущим клубом Рикардиньо была сербская «Црвена Звезда», за которую он выступал с июля 2017 года. За команду из Белграда он провел в общей сложности девять матчей и забил один гол. До «Црвены Звезды» он выступал в частности за молдавский «Шериф», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Молдавии.