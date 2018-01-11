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11 января, источник: ТАСС

Бразильский футболист Рикардиньо стал игроком «Тосно»

ТАСС, 11 января. Клуб Российской футбольной премьер-лиги «Тосно» из Ленинградской области подписал контракт с бразильцем Рикардиньо. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано на полтора года.

Предыдущим клубом Рикардиньо была сербская «Црвена Звезда», за которую он выступал с июля 2017 года. За команду из Белграда он провел в общей сложности девять матчей и забил один гол. До «Црвены Звезды» он выступал в частности за молдавский «Шериф», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Молдавии.

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