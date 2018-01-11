СМИ: «Динамо» хочет оштрафовать Погребняка на 20 миллионов евро

Источник: РИА "Новости"

По неофициальным данным, накануне матча против «Анжи» Погребняк сообщил в клубе о том, что заболел, и был отпущен домой. Как теперь выяснилось, вместо этого он отправился на игру в Турин.

Как стало известно СМИ, по контракту с клубом Павел Погребняк получает зарплату около 300 тысяч рублей и ежемесячную «премию» — около 130 тысяч евро. Теперь же за нарушение условий контракта он этой премии может быть лишен.

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В то же время, сайт «Матча» приводит слова «источника в клубе», который утверждает, что в контракте у Погребняка имеется пункт, по которому за нарушение Трудового кодекса (в данном случае — за прогул) футболист может быть оштрафован на 20 миллионов евро.

— Если есть возможность, пусть заплатит 20 миллионов. Или же расторгнет контракт, — заявил «Матчу» указанный источник.