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11 января, источник: Советский спорт

СМИ: «Динамо» хочет оштрафовать Погребняка на 20 миллионов евро

Как уже сообщал «Советский спорт», футбольный клуб «Динамо» начал расследование по поводу отсутствия Павла Погребняка в день матча 20 тура РФПЛ против «Анжи». В этот же день в сети Instagram появилось фото, выложенное братом форварда Кириллом, на котором виден Павел Погребняк на трибуне туринского стадиона на игре «Ювентус» — «Интер».

Источник: РИА "Новости"

По неофициальным данным, накануне матча против «Анжи» Погребняк сообщил в клубе о том, что заболел, и был отпущен домой. Как теперь выяснилось, вместо этого он отправился на игру в Турин.

Как стало известно СМИ, по контракту с клубом Павел Погребняк получает зарплату около 300 тысяч рублей и ежемесячную «премию» — около 130 тысяч евро. Теперь же за нарушение условий контракта он этой премии может быть лишен.

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В то же время, сайт «Матча» приводит слова «источника в клубе», который утверждает, что в контракте у Погребняка имеется пункт, по которому за нарушение Трудового кодекса (в данном случае — за прогул) футболист может быть оштрафован на 20 миллионов евро.

— Если есть возможность, пусть заплатит 20 миллионов. Или же расторгнет контракт, — заявил «Матчу» указанный источник.

Подтверждения этому не поступало ни со стороны «Динамо», ни от футболиста. В то же время, пользователи соцсетей усомнились в том, что прописанный штраф может в несколько раз превышать сумму контракта игрока и предположили, что-либо «источник в клубе», либо журналист ошиблись, спутав рубли и евро.

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