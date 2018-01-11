Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Карпин взял 27 футболистов на первый сбор «Ростова»
«Ростов» опубликовал список футболистов, который принимают участие в первом сборе
«Ростов» опубликовал список футболистов, который принимают участие в первом сборе
С 11 по 23 января в Белеке будет тренироваться:
Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон, Матия Бобен, Мацей Вилюш, Игорь Киреев, Хорен Байрамян, Тимофей Калачев, Максим Сухомлинов, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Жан Майер, Алексей Ионов, Александр Зуев, Элдор Шомуродов, Мусса Думбия, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Александр Бухаров, Владимир Дядюн, Дмитрий Вебер, Дмитрий Соловьев, Валерий Чуперка, Бьорн Сигурдарсон.
Напомним, что Карпин возглавил «Ростов» 19 декабря.