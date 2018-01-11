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11 января, источник: Советский спорт

Карпин взял 27 футболистов на первый сбор «Ростова»

«Ростов» опубликовал список футболистов, который принимают участие в первом сборе желто-синих под руководством Валерия Карпина.

Источник: РИА "Новости"

С 11 по 23 января в Белеке будет тренироваться:

Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон, Матия Бобен, Мацей Вилюш, Игорь Киреев, Хорен Байрамян, Тимофей Калачев, Максим Сухомлинов, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Жан Майер, Алексей Ионов, Александр Зуев, Элдор Шомуродов, Мусса Думбия, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Александр Бухаров, Владимир Дядюн, Дмитрий Вебер, Дмитрий Соловьев, Валерий Чуперка, Бьорн Сигурдарсон.

Напомним, что Карпин возглавил «Ростов» 19 декабря.

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