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16:00 (мск), источник: Советский спорт

У «Тосно» хватало проблем, а тут еще вмешался «Зенит»!

Мы продолжаем серию публикаций о каждом из участников премьер-лиги.

Источник: Советский спорт

На очереди «Тосно», завершивший первую часть чемпионата на третьем месте снизу.

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ОСЕНЬ-ЗИМА: АТТРАКЦИОН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОШИБОК

«Тосно» входит в тройку худших команд лиги по пропущенным мячам — 35. Больше пропустили только находящиеся в зоне прямого вылета «СКА-Хабаровск» — 37 — и «Анжи» — 38. Это очень много — ни одна другая команда турнира не пропустила больше 26 мячей.

Главная проблема «Тосно» — индивидуальные ошибки. В противном случае коллектив из Ленинградской области не пропустил бы 11 мячей со «стандартов» — вот уж где индивидуальные промахи смерти подобны. Из этих 11 голов шесть соперники провели в ворота «Тосно» с пенальти. А всего в ворота коллектива Дмитрия Парфенова судьи назначили девять одиннадцатиметровых — три отразил вратарь Давид Юрченко! Никому в этом сезоне так часто не били с «точки» и не забивали. Дважды в своей штрафной «на пенальти» фолил Андрей Буйволов, еще семь игроков «привезли» по одному пенальти.

Самая проблемная зона «Тосно» на поле — центр обороны.

Больше всего времени на поле из игроков этой зоны провели Раде Дугалич (1620) и Андрей Буйволов (1137). Скорость не является их сильной стороной, поэтому неудивительно, что они не успевали за взрывными атаками соперников. «Краснодар», «Локо», «Зенит» — вот команды, которые в быстром наступлении порезвились.

Гораздо удивительнее, что и Дугалич, и Буйволов ошибались при подачах в штрафную. Это касается как передач из глубины поля, так и фланговых навесов. Наглядный пример первой ситуации — игра с ЦСКА: при забросе из глубины Буйволов не успел вступить в борьбу с Дзагоевым, а Дугалич дал забить Вернблуму после скидки партнера. В одном эпизоде сразу два защитника оказались не у дел! Пример второй ситуации — матч с «Арсеналом»: при навесе Григалавы три игрока «Тосно» остались перед воротами против трех соперников, но Дугалич не успел навязать борьбу Чаушичу, к которому был ближе всех.

О том, что индивидуальные ошибки сильно сказываются на «Тосно», говорит статистика допущенных ударов по воротам: команда Дмитрия Парфенова не является худшей, позволяя соперникам наносить в среднем 11,6 удара за матч (6,4 из штрафной). Гораздо хуже дела у «Анжи» (14,5 всего, 8,8 из штрафной) и «СКА-Хабаровска» (19,7 и 10,6).

В атаке главные роли у «Тосно» исполняли Антон Заболотный и Евгений Марков. Первый забил четыре гола, второй — восемь. Оба хорошо действуют в штрафной, а потому ленинградцы много атак проводили по флангам, а при выходе из обороны имели вариант для длинной передачи. В игре с «Арсеналом» (3:2) Марков даже сделал хет-трик, все мячи забив головой! В первой части сезона «Тосно» выиграл пять матчей, в четырех из них забивал один из названных форвардов.

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ЗИМА-ВЕСНА: РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЦЕНТРОМ ОБОРОНЫ

Зимой Дмитрию Парфенову обязательно нужно решить проблему с центром обороны. А вот как — вопрос. Если не получится найти идеальное сочетание, то теоретически можно перейти на игру в три центральных защитника. Пока «Тосно» к модулю с тремя игроками в центре не прибегал.

А еще тренерскому штабу команды предстоит придумать, как заменить Антона Заболотного. Потому что он был ключевой фигурой.

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КТО УДИВИЛ

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ

В этом сезоне Заболотный дебютировал в премьер-лиге. И сразу наиграл на трансфер в «Зенит»!

В первой части нападающий забил четыре мяча, но только голами его работу оценивать неправильно. Вот как выглядела одна из самых опасных комбинаций «Тосно» в первой части сезона: Давид Юрченко — Антон Заболотный — выигранный подбор. В матче с ЦСКА (0:6) «Тосно» подобным образом создал сразу два подхода к воротам! По выигранным верховым единоборства Заболотный лучший игрок лиги — 5,1 в среднем за матч.

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КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Нуну РОША

Летом о его подписании новостные агентства сообщали в таком ключе: «Тосно» подписал контракт с хавбеком сборной Кабо-Верде. Дальше указывалось, что за сборную он провел 17 матчей. А еще сообщалось, что в прошлом сезоне он забил пять голов в чемпионате Румынии в 24 матчах за «Университатю». Новость обнадеживала.

Но в России Роша пока не блистает — на его счету лишь две голевые передачи. Но страшнее, что он передерживает мяч в неподходящих для этого ситуациях. Из пяти мячей в ворота «Тосно» два «Зенит» забил (5:0), надавив прессингом на Рошу на чужой половине поля.

ЛУЧШИЙ МАТЧ.

6-й тур. 13.08.2017. «Локомотив» (Г) — 2:0

«Тосно» удалось отжать игру от своих ворот — подопечные Парфенова накрывали соперника фланговым прессингом, после чего проводили быстрые атаки, две из которых завершили голами. Игрок правой бровки «Локо» Владислав Игнатьев стал худшим по потерям владения мяча — 11.

ХУДШИЙ МАТЧ.

19-й тур. 1.12.2017. ЦСКА (Г) — 0:6

Три удара по чужим воротам и 18 позволенных сопернику — игру с красно-синими «Тосно» провалил.

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РАБОТА ТРЕНЕРА

Дмитрий ПАРФЕНОВ: ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Дмитрий Парфенов вывел команду из ФНЛ, а сейчас находится с ней выше зоны прямого вылета из турнира. При этом летом «Тосно» не тратил денег на трансферы: либо брал свободных агентов, либо брал футболистов в аренду. Приятно, что у тренера прогрессировали российские футболисты — Заболотный, Марков, Евгений Чернов…

Евгений Ломоносов

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