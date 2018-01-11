«Анжи» объявил о расторжении контрактов с Базелюком и Афониным

Источник: РИА "Новости"

По обоюдному согласию прекращены договоры с полузащитником Вадимом Афониным и нападающим Константином Базелюком. Об этом сообщил официальный сайт махачкалинского клуба.

В первой части сезона-2017/18 Базелюк провёл шесть матчей в «Анжи», в составе которого он выступал на правах аренды. Афонин сыграл 14 встреч.