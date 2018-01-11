Нападающий «Рубина» Рочина может перейти в «Бетис»

Источник: РИА "Новости"

Футболист не отправился с казанцами на сборы, а главный тренер Курбан Бердыев ранее сообщил, что испанец ищет себе новую команду.

По информации Football Espana 26-летний футболист может перейти в «Бетис». Севильцы хотели заполучить Рочину ещё прошлым летом, но сделка не состоялась. Теперь же «Бетис» надеется приобрести испанца по выгодной цене.