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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Рубина» Рочина может перейти в «Бетис»

Нападающий «Рубина» Рубен Рочина может продолжить карьеру в Испании.

Источник: РИА "Новости"

Футболист не отправился с казанцами на сборы, а главный тренер Курбан Бердыев ранее сообщил, что испанец ищет себе новую команду.

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По информации Football Espana 26-летний футболист может перейти в «Бетис». Севильцы хотели заполучить Рочину ещё прошлым летом, но сделка не состоялась. Теперь же «Бетис» надеется приобрести испанца по выгодной цене.

Контракт нападающего с «Рубином» действует до лета 2020 года. Перед стартом сезона-2016/17 казанцы приобрели футболиста у «Гранады» за € 10 млн.

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