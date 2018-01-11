Трансферы «Зенита»: как это будет

Источник: Спорт-Экспресс

СЕЛЕКЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

В конце прошлого года в «Зените» произошло довольно важное событие, которое осталось без внимания прессы. Речь идет о смене состава селекционного отдела клуба. Ранее вертикаль была выстроена достаточно четко — спортивный департамент возглавлял Константин Сарсания, его заместителем являлся Оресте Чинкивини, а селекционным отделом руководил Александр Бокий, в подчинении у которого было несколько сотрудников.

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Ситуация изменилась после возвращения в «Зенит», уже на руководящую должность (заместителя спортивного директора по общим вопросам), Вячеслава Малафеева. Александр Бокий клуб покинул, равно как и еще один сотрудник — Иван Стрельцов. Малафеев формирует отдел под свое видение — и очевидно, что людям Сарсании места в нем нет.

Это, безусловно, бизнесово правильно — новый руководитель подбирает команду под себя. С другой стороны, квалификация людей, с которыми расстались, сомнений не вызывает. Неясна пока судьба Дениса Сарсании, сына Константина. Молодой парень, который многое перенял у отца, хорошо знает российский и зарубежный рынки и был бы полезен.

Пирамида же теперь выглядит так. На переговоры от «Зенита» ездят как Чинквини, так и Малафеев, а решения, очевидно, принимаются коллегиально уже на уровне высшего руководства клуба.

СПИСОК НА ВЫХОД

Летом «Зенит» здорово укрепился — как уже сообщалось, клуб взял футболистов в возрастном диапазоне «20−26 лет», с хорошими как спортивными, так и экономическими показателями.

Это важно — клуб планирует в будущем иметь перспективу возможной продажи игроков. И зимой, как сообщают мои источники в агентском сообществе, клуб при желании мог рассматривать варианты на Паредеса и, что удивительно, Мамману. Защитник, играющий в довольно авантюрной манере, находится в шорт-листах нескольких английских клубах, а матчи «Зенита» именно ради него посещали скауты «МЮ» и «Челси». Потрясающе — футболист, от которого с центра поля убежал 33-летний Фарфан, котируется настолько высоко.

Ряду клубов на российском рынке предложены следующие футболисты «Зенита»: полузащитник Кристиан Нобоа (32 года, 9 матчей в сезоне за «Зенит» во всех турнирах), защитник Иван Новосельцев (26 лет, 1 матч), вратарь Юрий Лодыгин (27 лет, 9 матчей), Дмитрий Богаев (23 года, 9 матчей за «Зенит-2»), защитник Максим Карпов (8 матчей за «Зенит-2»), Олег Шатов (27 лет, 16 матчей) и Артем Дзюба (29 лет, 24 матча, 2 гола).

Похожая, но еще более жесткая в плане количества футболистов на выход, ситуация сложилась у «Зенита» летом — тогда довольно быстро питерцам удалось с ней справиться. Но тогда у клуба был Сарсания, сейчас его нет.

Отдельно о нескольких футболистах. Кристиан Нобоа на сегодня вряд ли может претендовать на место в основном составе, а статус игрока ротации, несмотря на хороший контракт и возраст, не устраивает его самого. В качестве возможного варианта рассматривался переход в «Рубин» к Курбану Бердыеву и потенциальный обмен на Оздоева, но не сложилось. Интерес «Антальяспора» (такая информация вчера появилась в турецких СМИ) подтверждения не нашел, хотя клуб нормально относится к опытным игрокам — там играют Это́О и Самир Насри.

Иван Новосельцев, как говорят, сам не горит желанием менять клуб, хотя варианты ему подыскиваются — в частности, он мог бы стать участником сделки с тульским «Арсеналом» по переходу центрального защитника Максима Беляева (26 лет). Статус сделки — клубы ведут диалог, а сама она от завершения далека. Пока у «Зенита» нет предложений на Лодыгина, Карпова и Богаева.

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ДЗЮБА И ШАТОВ

Это самая интересная история. К сожалению, спортивному департаменту клуба после довольно активных переговоров с потенциальными претендентами прийти к какому-либо решению не удалось.

Клуб рискует попасть в капкан.

Очевидно, что Роберто Манчини не горит желанием брать на сбор ни Дзюбу, ни Шатова — так бывает, игроки и тренер просто не сработались, а убедить на поле в своей правоте футболисты не смогли.

Очевидно и то, что в случае, если Манчини отцепит обоих от сбора (а улетать в Эмираты уже совсем скоро), ценник на них упадет — а отыграть весну в «Зените-2» амбициозные футболисты, претендующие, и не без оснований, на поездку на ЧМ-2018, не могут.

Очевидно, что на сегодня есть один самый реальный вариант — «Краснодар». Полагаю, не откажется от Артема и тульский «Арсенал», где трудится Миодраг Божович, под руководством которого в «Ростове» в сезоне-2013/14 Дзюба в 31 матче чемпионата и Кубка забил 19 голов.

Как сейчас развивается сделка с «Краснодаром»?

1. «Быки» не готовы рассматривать три сделки в одной — все только по отдельности, никаких пакетных соглашений.

2. На каком-то этапе представители «Зенита» допустили ошибку — очевидно, что переговоры велись так, что «Краснодар» понял о большой заинтересованности Манчини в Смолове, что усилило позицию «быков». И это большой урок на будущее для Вячеслава Малафеева.

3. «Краснодар» готов к сделке по Смолову в формате «12 миллионов» или «10 миллионов сейчас + 2 бонусами за результативность Федора и результаты команды».

4. Вопрос о Шатове и Дзюбе — вариант аренды до конца сезона с правом выкупа. Но «Зенит» не готов рассматривать сделки по отдельности, ведь по Смолову можно договориться, а по Шатову и Дзюбе — нет.

5. Свободных денег у «Зенита» сегодня нет — клуб серьезно вложился во время летней трансферной кампании. Полагаю, питерцы легко сейчас могут реализовать права — с выгодой — на Мамману, Ригони, Паредеса и Дриусси, но для чего тогда их было брать?

6. Чем дальше это все будет тянуться, тем хуже состояние неопределенности для обоих клубов.

7. Так или иначе, и у Шатова, и у Дзюбы до конца января могут найтись варианты за рубежом — квалификация обоих достаточна для того, чтобы выдержать конкуренцию.

МАНЧИНИ

Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о том, что в Манчини заинтересованы как сборные, так и клубные команды. Уже упоминались национальные команды Австралии, Италии, а также «Милан». Отчасти эти слухи неосторожными высказываниями подогревает сам Манчини — это, в соответствии с западным менталитетом можно рассматривать как часть шоу, но в России к такому не привыкли и напрягаются.

На сегодня, по моей информации, Манчини не планирует покидать Петербург. Не планирует с ним расставаться и «Зенит», зимой собирающийся усилить, прежде всего, две позиции — центрального полузащитника (почему бы не Швецом из «Ахмата») и форварда (приоритет — Смолов).

Шоу — продолжается.