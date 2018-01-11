Квинси Промес остается в «Спартаке»
Лучший бомбардир
Лучший бомбардир
Полузащитник сборной Голландии и «Спартака» Квинси Промес завершит сезон в составе московского клуба. За три с половиной года в российском чемпионате он стал не только ключевым игроком
— При желании самого игрока и заинтересованности руководства «Спартака» Квинси может покинуть
Эту информацию подтвердил заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов, отметивший, что на сегодня слухи о возможном уходе из клуба Квинси Промеса не имеют под собой никаких оснований. Также функционер подчеркнул, что никому не хочется разрушать чемпионский состав команды, способный повторить и превзойти свой прошлогодний результат.
Стоит отметить, что уход Квинси Промеса из «Спартака» в зимний период дозаявок был бы невыгоден
По мнению известного российского специалиста Сергея Силкина, уход Квинси Промеса из «Спартака» будет оправдан только в случае, если московский клуб хорошо заработает на его трансфере.
— Промес стабильно играет в чемпионате России, хорошо проявил себя в Лиге чемпионов и регулярно вызывается в сборную Голландии. Естественно, за ним пристально следят в Европе, — отметил Сергей Силкин. — Квинси — очень яркий футболист, способный в одиночку решить исход конкретного эпизода. Он регулярно приносит пользу «Спартаку» и выделяется на фоне не только своих партнеров по команде, но и на фоне всех футболистов РФПЛ. Можно сказать, голландец уже перерос уровень чемпионата России и готов к новому вызову в своей карьере. Уверен, он симпатичен многим сильным командам. Его уход станет серьезной потерей для «Спартака», восполнить которую будет очень проблематично. Однако если
Квинси Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. Всего за
Рыночная стоимость Квинси Промеса, по данным экспертов, составляет около €20 млн, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до середины 2021 года.