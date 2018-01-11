Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Серена Уильямс с 4-месячной дочкой появилась на обложке Vogue
2 крупных конфликта могут стать главными вызовами для РФ в 2018-м
Мэрил Стрип вышла в свет в эффектном брючном костюме
Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.01
Малага0
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
12.01
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
12.01
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
12.01
Хетафе
Малага
Футбол. Зарубежный
13.01
Жирона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
13.01
Вердер
Хоффенхайм
Все события
СМИ: 400 "кадыровцев" берут штурмом квартал, где живут Ямадаевы
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Тихонов: Антон Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места
Sky Sports: Смолов хочет перейти в «Вест Хэм»
Кейт Миддлтон надела платье за $90
«Осунувшееся лицо» Меньшовой вызвало беспокойство у поклонников
Люди определили больных по лицу
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
В России реконструируют дом последнего китайского императора
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
01:50 (мск), источник: Известия

Квинси Промес остается в «Спартаке»

Лучший бомбардир красно-белых доиграет сезон в РФПЛ.

Источник: Известия

Полузащитник сборной Голландии и «Спартака» Квинси Промес завершит сезон в составе московского клуба. За три с половиной года в российском чемпионате он стал не только ключевым игроком красно-белых, но и одним из лучших футболистов РФПЛ. Интерес к 25-летнему голландцу проявляет множество клубов ведущих европейских чемпионатов, однако ни сам спортсмен, ни руководство «Спартака» не торопятся принимать предложения от других команд. Как сообщил «Известиям» источник из окружения футболиста, в составе московского клуба Квинси Промес останется как минимум до конца сезона.

— При желании самого игрока и заинтересованности руководства «Спартака» Квинси может покинуть красно-белых уже в зимний трансферный период, так как существует ряд клубов, готовых осуществить его переход уже сейчас, — рассказал собеседник «Известий». — Однако ни одна из сторон не заинтересована в форсировании событий. Москвичи не хотят терять одного из своих лучших футболистов перед заключительным отрезком сезона РФПЛ, а также матчами плей-офф Лиги Европы. Сам Промес также рассчитывает доиграть сезон в «Спартаке», чтобы помочь своему клубу добиться максимальных результатов как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. Всерьез рассматривать варианты со сменой клубной прописки Промес намерен только летом.

Эту информацию подтвердил заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов, отметивший, что на сегодня слухи о возможном уходе из клуба Квинси Промеса не имеют под собой никаких оснований. Также функционер подчеркнул, что никому не хочется разрушать чемпионский состав команды, способный повторить и превзойти свой прошлогодний результат.

Читайте также
Промес: если в Англию, то куда?

Стоит отметить, что уход Квинси Промеса из «Спартака» в зимний период дозаявок был бы невыгоден красно-белым и с точки зрения бизнеса. Зимой ведущие европейские клубы стараются не тратить много на трансферном рынке и предпочитают комплектовать команду за счет собственных резервов, оставляя самые громкие сделки на лето. В связи с этим за одного из лучших футболистов российского первенства руководство московского клуба вряд ли сможет выручить зимой солидные деньги.

По мнению известного российского специалиста Сергея Силкина, уход Квинси Промеса из «Спартака» будет оправдан только в случае, если московский клуб хорошо заработает на его трансфере.

— Промес стабильно играет в чемпионате России, хорошо проявил себя в Лиге чемпионов и регулярно вызывается в сборную Голландии. Естественно, за ним пристально следят в Европе, — отметил Сергей Силкин. — Квинси — очень яркий футболист, способный в одиночку решить исход конкретного эпизода. Он регулярно приносит пользу «Спартаку» и выделяется на фоне не только своих партнеров по команде, но и на фоне всех футболистов РФПЛ. Можно сказать, голландец уже перерос уровень чемпионата России и готов к новому вызову в своей карьере. Уверен, он симпатичен многим сильным командам. Его уход станет серьезной потерей для «Спартака», восполнить которую будет очень проблематично. Однако если красно-белым предложат за Промеса солидные деньги, то они, вероятнее всего, отдадут его даже зимой. И только хороший заработок на трансфере сможет хоть как-то оправдать его уход для красно-белых.

Квинси Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. Всего за красно-белых полузащитник провел 115 матчей, забил 58 мячей и отдал 31 голевую передачу. В нынешнем сезоне голландец принял участие в 17 из 20 игр москвичей в РФПЛ и сейчас является одним из лучших бомбардиров чемпионата наряду с Александром Кокориным и Федором Смоловым (по 10 мячей).

Рыночная стоимость Квинси Промеса, по данным экспертов, составляет около €20 млн, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до середины 2021 года.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Квинси Промес остается в «Спартаке»
«Россия — фаворит Игр в Пхёнчхане»
Тихонов: Антон Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места
Sky Sports: Смолов хочет перейти в «Вест Хэм»
Трое россиян примут участие в Матче всех звезд НХЛ
«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в матче Кубка лиги
Стала известна дата боя Емельяненко за чемпионский пояс Bellator
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Российские клубы по-прежнему не проигрывают в Топ-16 Еврокубка
Спорт-Экспресс
Авто
В Китае произошла авария «из анекдотов» (виновнику не до смеха) Кому-то это ДТП может показаться смешным, но только не его виновнику, которому теперь придется раскошелиться на очень серьезную сумму
Hi-Tech
Осторожно: китайские смартфоны опасны В итоге в рамках выставки CES у Huawei сорвалось несколько сделок
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Реконструкцию дома последнего китайского императора начали под Хабаровском
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника Юные героини не оставили друга в беде.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь