Ари: Скоро получу паспорт и буду ждать звонка от Черчесова

32-летний форвард повредил правое колено 21 июля в победном матче с ЦСКА. Тогда никто и подумать не мог, что без Ари и без Ведрана Чорлуки «Локо» проведет первую часть сезона столь успешно. Железнодорожники уверенно лидируют. А с ролью центрального нападающего потрясающе справился Джефферсон Фарфан.

Но Ари не боится возросшей конкуренции. Более того, с оптимизмом относится к слухам о возможном появлении в «Локо» бывшего партнера по «Спартаку» Артема Дзюбы. А еще он вот-вот получит российский паспорт и мечтает сыграть на чемпионате мира. Кстати, интервью бразилец давал на русском языке. Он у него, конечно, не идеальный, но переводчик ему точно не нужен.

ДИСКОМФОРТ ЕЩЕ ЕСТЬ. НАДО ДОЖДАТЬСЯ ТРЕНИРОВОК С МЯЧОМ

— Чувствую себя нормально. Но пока не хочу торопить события. Проведу первые занятия вместе с командой на сборе, вот тогда будет понятнее, — говорит Ари.

— То есть последствия травмы еще беспокоят?

— Нет, нога не болит. Но дискомфорт все-таки есть. В отпуске тренировался. Только одно дело бегать и прыгать самому, без мяча, и совсем другое — полноценная работа в команде. Поэтому громких слов говорить пока не буду.

— Чем еще занимались на родине?

— Летал туда с дочкой. Много времени проводили с родней. Навещал бабулю и дедулю — родителей моей мамы. Занимался делами своего клуба.

— Какого?

— У меня в Форталезе есть своя любительская команда. Плюс провел уже ставший традицией проект «Рождество без голода»: в моем родном городе совместно с друзьями дарим подарки детям из трущоб, привозим им еду.

— Вы уехали в отпуск немного раньше окончания первой части сезона, хотя изначально планировалось, что вы успеете сыграть до перерыва. Тренерский штаб «Локо» не обиделся?

— Нет, конечно. Просто было принято решение, что играть в холодную погоду после травмы рискованно. И меня отпустили готовиться домой в теплую Бразилию. Спасибо клубу за это.

АРИ (слева) в борьбе с Георгием ДЖИКИЕЙ | Источник: Спорт-Экспресс

МАТЧ СО «СПАРТАКОМ» БУДЕТ КАК ФИНАЛ

— К февральским матчам с «Ниццей» рассчитываете набрать оптимальную форму?

— Да, думаю, все будет хорошо. Хочется сыграть против Балотелли!

— Вы ведь уже встречались с ним, когда выступали за «Краснодар»?

— Причем мы тогда победили 5:2. А я сделал дубль. Было бы неплохо повторить.

— Как далеко способен пройти «Локо» в Лиге Европы?

— В этом турнире много сильных клубов, так что будет тяжело. Но попробуем пройти как можно дальше. Нам это по силам.

— При этом в чемпионате «Локомотив» на первом месте. Сохранить лидерство — задача поважнее, согласны?

— Я в России уже почти восемь лет. И никогда пока не был чемпионом. Кубок в прошлом году стал моим первым трофеем. Поэтому я, конечно, мечтаю выиграть золото. Но говорить об этом рано. В начале сезона все твердили, что «Зенит» не догнать, а ближе к зиме вон как вышло. Так что не стоит сейчас болтать. Надо работать. Матчей впереди полно.

— В первом же весеннем туре вас ждет встреча со «Спартаком».

— О да! Этот матч — как финал. Важнейший! А для меня особенно. В последнем матче со «Спартаком» не играл, но теперь буду готов. Важно, что мы играем дома.

— Болельщиков красно-белых тоже будет по традиции много. Как думаете, у них о вас остались теплые воспоминания?

— Не знаю. Но я с радостью вспоминаю время, проведенное в «Спартаке». Именно из-за фанатов. Например, на матчах Лиги чемпионов в «Лужниках» было так много народу!

2012 год. АРИ (№ 9) и Артем ДЗЮБА защищают цвета «Спартака» | Источник: Спорт-Экспресс

ДЗЮБА? ОН БЫ ПРИГОДИЛСЯ «ЛОКО»

— Вы играли за красно-белых вместе с Дзюбой. Говорят, он может оказаться в «Локо». Хотели бы снова сыграть с ним?

— Тогда в «Спартаке» у нас была сильная команда. В том числе благодаря Дзюбе. Мы с ним нормально общались. Близкими друзьями не стали, но уже потом, когда пересекались, с улыбкой вспоминали прошлое. Он позитивный парень. И очень сильный нападающий! В «Спартаке» я постоянно шутил над ним: «Вот бы мне твои физические данные. Я бы тогда точно играл за большой клуб в Италии или Испании. Да что говорить, когда в «Зените» у него получалось, все восхищались его результативностью.

— Но сейчас все иначе.

— Я не обсуждаю трансферные слухи, да и сами трансферы. Просто знаю качества Артема. И, как футболист того же амплуа, могу сказать: такой нападающий был бы на пользу «Локо».

— А как же конкуренция? Не боитесь? Ведь есть еще Фарфан, который шикарно проявил себя на позиции центрального нападающего, пока вы восстанавливались.

— Фарфан отлично сделал свое дело, выручил «Локо» в сложный момент. А наличие конкуренции на одной позиции необходимо. Моя травма это подтвердила. Один выбыл — другой страхует.

Антон (слева) и Алексей МИРАНЧУК | Источник: Спорт-Экспресс

ГОВОРЮ МИРАНЧУКАМ, ЧТО ОНИ КАК МЕССИ И КРИШТИАНУ

— За время вашего отсутствия еще ярче заиграли братья Миранчук. Их прогресс восхищает?

— Когда только пришел в «Локомотив» и увидел этих парней в деле, то сразу сказал: при должной работе они очень скоро станут самыми сильными футболистами России.

— В чем их главные козыри? В технике?

— Да. На тренировках я им говорю: «Леша, ты как Месси! А Антон — Криштиану». Смеются…

— Их учителем на поле можно назвать Фернандеша, верно?

— Конечно. Считаю его вообще сильнейшим игроком чемпионата России.

АРИ (справа) готов повторить путь Мариу ФЕРНАНДЕСА и стать игроком сборной России | Источник: Спорт-Экспресс

ГОТОВ ИГРАТЬ ЗА РОССИЮ КАК ЗА РОДНУЮ СТРАНУ

— Вы за «Локомотив» выступаете на правах аренды, которая рассчитана до лета. О возвращении потом в «Краснодар», с которым связаны контрактом до 2019 года, даже не думаете?

— Я бы очень хотел остаться в «Локо». Чувствую себя в этом клубе как дома. Так что посмотрим.

— А как обстоят ваши дела с получением российского паспорта?

— Все отлично, процесс идет. У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка… До начала весны рассчитываю получить документ.

— И что дальше? Мечтаете сыграть на чемпионате мира?