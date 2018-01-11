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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Скрипченко взял на первый сбор «Анжи» в Турции 30 игроков

«Анжи» прилетел в Турцию и начал подготовку ко второй части сезона.

Источник: РИА "Новости"

В среду команда провела первую в этом году тренировку. К тренировкам под руководством Вадима Скрипченко команда приступила в следующем составе:

Вратари: Георгий Лория, Александр Будаков, Юрий Шлеев, Дмитрий Герасимов.

Защитники: Гурам Тетрашвили, Владимир Полуяхтов, Магомед Мусалов, Игорь Армаш, Мирал Самарджич, Сергей Брызгалов, Джон Чансельор, Магомед Эльмурзаев, Рустам Халимбеков, Василий Черов.

Полузащитники: Игорь Чайковский, Арсен Хубулов, Михаил Бакаев, Олег Данченко, Пауль Антон, Данил Глебов, Камиль Закиров, Юрий Удунян.

Нападающие: Павел Долгов, Александр Прудников, Иван Маркелов, Павел Яковлев, Хуан Лескано, Амур Калмыков, Иван Иванченко, Гамид Агаларов.

Перед началом тренировки коллективу представили трех новобранцев: Пауля Антона, Джона Чансельора и Амура Калмыкова. Все они работали наравне с остальными игроками.

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