Скрипченко взял на первый сбор «Анжи» в Турции 30 игроков
«Анжи» прилетел в Турцию и начал подготовку ко второй части сезона.
«Анжи» прилетел в Турцию и начал подготовку ко второй части сезона.
В среду команда провела первую в этом году тренировку. К тренировкам под руководством Вадима Скрипченко команда приступила в следующем составе:
Вратари: Георгий Лория, Александр Будаков, Юрий Шлеев, Дмитрий Герасимов.
Защитники: Гурам Тетрашвили, Владимир Полуяхтов, Магомед Мусалов, Игорь Армаш, Мирал Самарджич, Сергей Брызгалов, Джон Чансельор, Магомед Эльмурзаев, Рустам Халимбеков, Василий Черов.
Полузащитники: Игорь Чайковский, Арсен Хубулов, Михаил Бакаев, Олег Данченко, Пауль Антон, Данил Глебов, Камиль Закиров, Юрий Удунян.
Нападающие: Павел Долгов, Александр Прудников, Иван Маркелов, Павел Яковлев, Хуан Лескано, Амур Калмыков, Иван Иванченко, Гамид Агаларов.
Перед началом тренировки коллективу представили трех новобранцев: Пауля Антона, Джона Чансельора и Амура Калмыкова. Все они работали наравне с остальными игроками.