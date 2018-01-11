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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА определился с двумя соперниками по товарищеским матчам на сборе в Испании

На сборе в Испании игроки ЦСКА провели первое занятие на футбольном поле после отпуска. Тренировка носила втягивающий характер и состояла из беговой работы и упражнений с мячом, сообщает официальный сайт клуба.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Алексей Березуцкий, Георги Миланов и Георгий Щенников, восстанавливающиеся после травм, тоже находятся в Испании и в ближайшее время будут работать по индивидуальной программе. В ближайшие часы в расположение команды прибудут Витиньо, Марио Фернандес и Аарон Оланаре. Голкипер Игорь Акинфеев по рекомендации медицинского штаба присоединится к команде через несколько дней.

Также стали известны соперники ЦСКА по товарищеским матчам на испанском сборе. 21 января «армейцы» сыграют с норвежской «Волеренгой» (начало — 18:00 мск), а 22 января — с датским «Хорсенсом» (начало — 14:00 мск). Обе встречи пройдут в Кампоаморе.

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