ЦСКА определился с двумя соперниками по товарищеским матчам на сборе в Испании

Отмечается, что Алексей Березуцкий, Георги Миланов и Георгий Щенников, восстанавливающиеся после травм, тоже находятся в Испании и в ближайшее время будут работать по индивидуальной программе. В ближайшие часы в расположение команды прибудут Витиньо, Марио Фернандес и Аарон Оланаре. Голкипер Игорь Акинфеев по рекомендации медицинского штаба присоединится к команде через несколько дней.
Также стали известны соперники ЦСКА по товарищеским матчам на испанском сборе. 21 января «армейцы» сыграют с норвежской «Волеренгой» (начало — 18:00 мск), а 22 января — с датским «Хорсенсом» (начало — 14:00 мск). Обе встречи пройдут в Кампоаморе.