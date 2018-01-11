ЦСКА определился с двумя соперниками по товарищеским матчам на сборе в Испании

Отмечается, что Алексей Березуцкий, Георги Миланов и Георгий Щенников, восстанавливающиеся после травм, тоже находятся в Испании и в ближайшее время будут работать по индивидуальной программе. В ближайшие часы в расположение команды прибудут Витиньо, Марио Фернандес и Аарон Оланаре. Голкипер Игорь Акинфеев по рекомендации медицинского штаба присоединится к команде через несколько дней.