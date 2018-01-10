Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Спартак» проверяет Еременко
Московский «Спартак» приступил к подготовке на сборе в ОАЭ, где просматривает младшего из знаменитой
Московский «Спартак» приступил к подготовке на сборе в ОАЭ, где просматривает младшего из знаменитой
Действующий чемпион России по футболу московский «Спартак» начал подготовку к весенней части сезона-2017/18. В начале текущей недели игроки прошли традиционное медицинское обследование в Лужниках. Первым к обходу врачей приступил защитник Илья Кутепов, следующими проверке подверглись полузащитник Роман Зобнин, вратарь Александр Селихов и нападающий из
По словам руководителя меддепартамента «Спартака» Михаила Вертапетова, реабилитация давно травмированных Жано Ананидзе, Георгия Тигиева и Артема Тимофеева проходит по плану.
«На сборах они будут заниматься по индивидуальным программам. В строй Джано и Тимофеев должны вернуться к концу февраля, а Тигиев — в марте, — поведал он. — По итогам обследования все футболисты получат допуск к тренировкам, которые, отмечу, будут носить интенсивный характер. Все вышли из отпуска здоровыми и готовыми к немалым нагрузкам, ожидающим команду на трех фронтах: в Лиге Европы, чемпионате и Кубке страны».
Во вторник подопечные Массимо Карреры отправились в Дубай, где состоится первый
В среду
Бразильским легионерам — хавбеку Фернандо, а также форвардам Луису Адриано и Педро Роше — было дозволено задержаться дома и прибыть к месту дислокации команды лишь 12 января.
Зато вместе с остальными в занятиях принимает участие полузащитник Сергей Еременко — младший брат известных по выступлениям в России футболистов с финским гражданством Алексея (экс-«Сатурн» и «Рубин») и Романа («Рубин» и ЦСКА).
Юный талант, 6 января отметивший 19-летие, принадлежит швейцарскому «Базелю» и обладает паспортами нашей страны и Финляндии. Он уже заигран за юношеские сборные Суоми различных возрастов, однако в теории не потерял возможности сменить национальную команду. По словам Карреры,
Впрочем, это вовсе не означает, что чемпионы не ведут работу на трансферном рынке.
10 января «Спартак» сообщил о первой сделке 2018 года: с новичком РФПЛ «СКА-Хабаровском» был заключен контракт о переходе 24-летнего полузащитника Артема Самсонова.
В текущем сезоне воспитанник клубной академии был капитаном выступающего в ФНЛ «Спартака-2», однако не вызывал особого интереса у Карреры в плане привлечения к деятельности с основным составом, появляясь там лишь эпизодически.
Кроме того, «Ростов», который не так давно возглавил бывший наставник
Гулиев является действующим членом молодежной сборной России. Он — участник чемпионата мира-2013 среди юношей до 17 лет и
Первый официальный матч в 2018 году «Спартак» проведет в 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» 15 февраля на «Открытие Арене».
22-го в Бильбао состоится ответная встреча, а 28-го
В первой после затяжной зимней паузы встрече чемпионата страны «Спартак» в рамках 21-го тура 4 марта сразится в Черкизове с лидером таблицы «Локомотивом».