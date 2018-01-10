Промес: если в Англию, то куда?
Разбираем, кому из клубов
Разбираем, кому из клубов
Лидер «Спартака» этой зимой все еще может сменить Россию на Великобританию. Фамилия Промеса в разное время упоминалась применительно к возможному переходу в три клуба: «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Эвертон».
«ЛИВЕРПУЛЬ»
Трансферный баланс в сезоне-2017/18*: -600 тысяч евро
* — данные transfermarkt.de
«Ливерпуль» в новостях о Промесе появился давно, еще больше года назад. Тогда информация выглядела правдоподобно: Ингс получил серьезную травму, Мане собирался на Кубок африканских наций, а Салаха на «Энфилде» даже не было. «Ливерпуль» всерьез нуждался во фланговом нападающем, и, может быть, Промес переехал бы в Англию, если бы не завалил осень. Летом красные тоже рассматривали спартаковца в качестве усиления, но выбрали Салаха. И угадали на все сто.
Сейчас Промес «Ливерпулю» не нужен: футболистов его амплуа с подобным техническим оснащением в команде достаточно. Кубка африканских наций в этом году не будет, Ингс с Лалланой выздоровели, а уход Коутинью не должен повлиять на судьбу голландца — бразилец в большинстве матчей действовал непосредственно в средней линии, а Квинси любит играть на одном из крыльев атаки. Деньги у «Ливерпуля» есть, но красным лучше подумать об усилении опорной зоны, ведь Эмре Джан
Вердикт: не нужен.
«ЭВЕРТОН»
Трансферный баланс в сезоне-2017/18: -56 миллионов евро
Чемпионат России голландец перерос, но он не настолько хорош, чтобы сразу окунаться в клуб из ведущей шестерки
А удваивает проблему то, что летом всех футболистов покупал Роналд Куман, которого на «Гудисон Парк» уже нет. Куман просто приобрел пачку несовместимых друг с другом игроков, и теперь новый тренер Сэм Эллардайс пытается найти им применение на поле. Поэтому, к примеру, плеймейкер Сигурдссон вынужден играть на левом фланге. Но убирать 50-миллионного исландца из состава тоже нельзя.
Промес точно усилил бы «Эвертон» — на правом краю конкурируют стареющий Леннон и едва оправившийся от травмы Боласи, и Квинси им точно по уровню не уступает.
Вердикт: нужен.
«ТОТТЕНХЭМ»
Трансферный баланс в сезоне-2017/18: +9 миллионов евро
Об интересе лондонского клуба в беседе с «СЭ» рассказал комментатор российской
Если пофантазировать, то Промеса с натяжкой можно представить на правом фланге полузащиты «Тоттенхэма», но в таком случае Маурисио Покеттино придется сажать на скамейку Эриксена, Алли или Сон Хын Мина. А это возможно, только если
Вердикт: не нужен.