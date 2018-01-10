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15:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес: если в Англию, то куда?

Разбираем, кому из клубов премьер-лиги голландец нужнее.

Источник: Спорт-Экспресс

Лидер «Спартака» этой зимой все еще может сменить Россию на Великобританию. Фамилия Промеса в разное время упоминалась применительно к возможному переходу в три клуба: «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

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«ЛИВЕРПУЛЬ»

Трансферный баланс в сезоне-2017/18*: -600 тысяч евро
* — данные transfermarkt.de

«Ливерпуль» в новостях о Промесе появился давно, еще больше года назад. Тогда информация выглядела правдоподобно: Ингс получил серьезную травму, Мане собирался на Кубок африканских наций, а Салаха на «Энфилде» даже не было. «Ливерпуль» всерьез нуждался во фланговом нападающем, и, может быть, Промес переехал бы в Англию, если бы не завалил осень. Летом красные тоже рассматривали спартаковца в качестве усиления, но выбрали Салаха. И угадали на все сто.

Сейчас Промес «Ливерпулю» не нужен: футболистов его амплуа с подобным техническим оснащением в команде достаточно. Кубка африканских наций в этом году не будет, Ингс с Лалланой выздоровели, а уход Коутинью не должен повлиять на судьбу голландца — бразилец в большинстве матчей действовал непосредственно в средней линии, а Квинси любит играть на одном из крыльев атаки. Деньги у «Ливерпуля» есть, но красным лучше подумать об усилении опорной зоны, ведь Эмре Джан вот-вот уйдет в «Ювентус».

Вердикт: не нужен.

«ЭВЕРТОН»

Трансферный баланс в сезоне-2017/18: -56 миллионов евро

Чемпионат России голландец перерос, но он не настолько хорош, чтобы сразу окунаться в клуб из ведущей шестерки премьер-лиги. Об этом в интервью «СЭ» говорил и экс-скаут ливерпульского клуба Павел Кучеров: «Эвертон» и Промес друг друга заслуживают. Это крепкий середняк АПЛ, для игрока переход стал бы хорошим шагом. Надо идти поступательно, созреть для топ-клуба".

Проблема в том, что «Эвертон» в этом сезоне уже серьезно потратился — 180 миллионов евро на новичков, в том числе 20 на нападающего Дженка Тосуна этой зимой.

А удваивает проблему то, что летом всех футболистов покупал Роналд Куман, которого на «Гудисон Парк» уже нет. Куман просто приобрел пачку несовместимых друг с другом игроков, и теперь новый тренер Сэм Эллардайс пытается найти им применение на поле. Поэтому, к примеру, плеймейкер Сигурдссон вынужден играть на левом фланге. Но убирать 50-миллионного исландца из состава тоже нельзя.

Промес точно усилил бы «Эвертон» — на правом краю конкурируют стареющий Леннон и едва оправившийся от травмы Боласи, и Квинси им точно по уровню не уступает.

Вердикт: нужен.

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«ТОТТЕНХЭМ»

Трансферный баланс в сезоне-2017/18: +9 миллионов евро

Об интересе лондонского клуба в беседе с «СЭ» рассказал комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли, но и тут до конкретики далеко. У «Тоттенхэма» сбалансированный и сыгранный состав, а вносить изменения в работающий механизм всегда опасно — все детали могут разлететься. Но финансы у «шпор» есть: летом их состав незначительно изменился, и сальдо даже осталось положительным — 9 миллионов евро.

Если пофантазировать, то Промеса с натяжкой можно представить на правом фланге полузащиты «Тоттенхэма», но в таком случае Маурисио Покеттино придется сажать на скамейку Эриксена, Алли или Сон Хын Мина. А это возможно, только если кто-нибудь из них травмирован или дисквалифицирован. При схеме 3−4−2−1, которую «Тоттенхэм» использовал осенью, у Промеса было бы еще меньше шансов на попадание в основу, но и сейчас места в стартовом составе «шпор» для голландца нет.

Вердикт: не нужен.

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