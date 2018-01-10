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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» арендовал Гулиева у «Спартака»

«Спартак» и «Ростов» согласовали условия аренды Аяза Гулиева.

Источник: РИА "Новости"

Арендное соглашение 21-летнего футболиста с ростовчанами будет действовать до 31 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Полузащитник является воспитанником академии «Спартака». В 2013 году он начал выступать за молодежную команду, а в 2014-м — за «Спартак-2». Вторую половину сезона-2016/17 и первую половину нынешнего первенства Аяз провел в аренде, выступая за махачкалинский «Анжи». В сезоне-2017/18 он сыграл в РФПЛ 11 матчей и забил один гол.

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