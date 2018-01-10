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15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Р. Билялетдинов был официально представлен футболистам «СКА-Хабаровск»

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов был официально представлен команде.

Источник: РИА "Новости"

Произошло это в Турции, куда команда прибыла накануне и будет готовиться ко второй части сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На турецком берегу, в одном из отелей курортной зоны города Сиде, красно-синие пробудут до 23 января.

Первый день сборов начался с общего собрания, на котором генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев официально представил команде нового главного тренера — Рината Билялетдинова. После тренерский штаб хабаровчан детально обсудил план работы на сборах, в ходе которых запланировано также несколько контрольных матчей.

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