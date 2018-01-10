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15:04 (мск), источник: Известия

Стадион «Динамо» откроется после реконструкции до ЧМ-2018

Стадион «Динамо» откроется после реконструкции уже в этом году. Об этом в среду рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

По словам заммэра, реконструкция стадиона уже вышла на заключительную стадию: на игровом поле лежит натуральный газон с нанесенной разметкой, поставлены ворота и закончен монтаж кресел на трибунах.

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Хуснуллин подчеркнул, что «Динамо» является не только стадионом, но и комплексом спортивных объектов.

Символическая церемония открытия обновленного футбольного поля стадиона прошла 22 октября 2017 года.

А последняя контрольная игра футбольной сборной России с итальянцами перед чемпионатом мира — 2018 станет первым официальным матчем, который пройдет на легендарной спортивной арене, пишет Утро.ru. ​

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