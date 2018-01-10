Стали известны дата и место сборов «Уфы», в которых примет участие 17-летний казахстанец Сейдахмет

Так, футболисты «Уфы» под руководством главного тренера Сергея Семака отправятся на Кипр 14 января, где проведут 12-дневные сборы. Сейдахмет по плану должен принять участие в первых сборах команды, но сначала 12 и 13 января вместе с другими игроками «Уфы» пройдет медосмотр в Москве.

Стоит отметить, что после 20-ти туров российской премьер-лиги «Уфа» с 27 очками занимает шестое место из 18 команд.

Transfermarkt объявил о переходе 17-летнего Еркебулана Сейдахмета в «Уфу».

Сейчас Сейдахмету 17 лет, а 4 февраля он достигнет совершеннолетия, что позволит ему подписать контракт с иностранным клубом. Ожидается, что после этого «Уфа» объявит о переходе казахстанца.

В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В 15-ти матчах казахстанской премьер-лиги за «Тараз» он забил один гол и отдал одну результативную передачу. За сезон Сейдахмет лишь четырежды выходил в стартовом составе и лишь в одной игре провел все 90 минут.

Прошлой зимой Сейдахмет вызвал интерес зарубежных клубов после удачного выступления на Мемориале Гранаткина-2017 в Санкт-Петербурге, где был признан лучшим нападающим и помог сборной Казахстана дойти до финала. После турнира юный казахстанец съездил на сборы с дублем «Зенита», но питерский клуб не мог подписать контракт с ним из-за правила ФИФА о переходах несовершеннолетних.