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14:53 (мск), источник: Р-Спорт

Благотворительный фонд просит арбитраж взыскать с «Ростова» почти 330 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» просит арбитражный суд взыскать с АО «Футбольный клуб «Ростов» почти 330 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель Арбитражного суда Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

Фонд 7 ноября 2017 года подал к ФК «Ростов» два иска — на 86,6 миллиона и на 166,7 миллиона рублей. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, фонд требовал взыскать с ФК «Ростов» задолженности по кредитным договорам в сумме более 147 миллионов рублей, свыше 75 миллионов неустойки, еще почти 31 миллион — проценты по кредитам. Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения эти два иска из-за неуплаты истцом госпошлины.

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«Всего истец просит взыскать с ответчика около 328,5 миллионов рублей, в том числе почти 259 миллионов рублей неосновательного обогащения и около 69 миллионов процентов за пользование чужими денежными средствами», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фонд просит признать недействительной сделку по передаче футбольному клубу около 259 миллионов рублей, не уточнив деталей этой сделки.

По информации из открытых источников, данный благотворительный фонд находится в стадии ликвидации. Сообщается, что истец, как и 7 ноября, подал ходатайство об отсрочке госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Во время подачи первых двух исков истец представил перечень расчетных счетов, согласно которого у фонда открыто 5 счетов в нескольких банках. Однако фонд предоставил справки из банков об отсутствии средств только на 3 счетах.

Суд оставил иски без движения, так как фонд должен был предоставить документ об уплате государственной пошлины или справки из банков в подтверждение отсутствия денежных средств на всех счетах предприятия. Во втором случае суд может отсрочить уплату госпошлины или уменьшить ее размер.

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