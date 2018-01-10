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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Спартака» Самсонов перешел в «СКА-Хабаровск»

«Спартак-Москва» и «СКА-Хабаровск» заключили трансферный контракт о переходе в дальневосточный клуб 24-летнего полузащитника Артёма Самсонова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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Самсонов является воспитанником спартаковской Академии. В 2011 году он дебютировал в молодежной команде «Спартака», с которой в сезоне-2012/13 стал победителем чемпионата России. С 2013 года Самсонов выступал за «Спартак-2». В его составе он выиграл первенство ПФЛ — 2014/15.

В нынешнем сезоне Артём, который был капитаном команды, провел 14 матчей и забил два гола.

В составе первой команды опорный полузащитник дебютировал в матче открытия стадиона «Открытие Арена» с «Црвеной Звездой» (1:1), а его официальный дебют состоялся 23 сентября 2014 года во встрече 1/16 финала Кубка России против «Смены» из Комсомольска-на-Амуре. 5 ноября 2017 года Самсонов дебютировал в РФПЛ, выйдя на замену в игре с «Уфой» (3:1), а 18 ноября сыграл с «Краснодаром» (4:1).

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