Клубы РФПЛ вышли из отпуска

Источник: РИА "Новости"

Из-за погодных условий зимний перерыв в чемпионате России по футболу растягивается на три месяца. Причем один из них игроки могут полностью посвятить отдыху. Однако уже в начале января команды выходят из отпуска — начинаются тренировочные сборы в теплых странах. В это же время вступают в активную фазу и поиски усиления составов. Именно поэтому подготовительный период порой получается не менее увлекательным, чем сам чемпионат.

Так, 12 января отправляется на первый сбор в 2018 году лидер нынешнего сезона — «Локомотив». Готовиться к возобновлению первенства москвичам предстоит в испанском городе Марбелья, где подопечные Юрия Семина будут тренироваться и участвовать в контрольных играх вплоть до 29 января. «Железнодорожникам» предстоит провести три встречи: 18 января — со швейцарским «Люцерном», 23 января — с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», а 27 января — с «Эстерсундом» из Швеции.

— Думаю, кураж, который поймал «Локомотив» осенью, дает ему определенное преимущество на зимний период, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец. — Очевидно, что игроки приедут на сбор с глубоким осознанием того шанса на чемпионство и место в истории клуба, который они имеют. Не говоря уже про то, что большинству футболистов придется доказывать свое право выступить в составе сборной страны на грядущем мировом первенстве. А с учетом того, что подбор игроков в «Локо» один из сильнейших, состав уже наигран, а вскоре вернутся травмированные Маринато Гильерме, Ари и Ведран Чорлука, подготовиться к возобновлению сезона «железнодорожникам» будет легче остальных.

«Зенит» отправится на свой первый сбор немного позже, 15 января, а закончит его ровно через две недели. Сине-бело-голубые традиционно начнут подготовку к завершающей части сезона в Дубае. У петербуржцев также запланированного три матча: 22 января их ждет «Копенгаген» (Дания), 25 января — «Славия» (Чехия), а 28 января — «Гуанчжоу Эвергранд Таобао» (Китай).

— Роберто Манчини и его помощники еще не сталкивались со столь длительными зимними сборами, это для них новый опыт, — отметил Анатолий Бышовец. — А с учетом того, что уже через месяц команде предстоит играть в плей-офф Лиги Европы, «Зениту» зимой нужно провести ювелирную работу. Сейчас главная проблема клуба в том, что его футболисты довольно перспективны, но пока не самодостаточны. И здесь должна идти работа, связанная с раскрытием их потенциала, будь то российские игроки или аргентинская диаспора. Пока не удается достичь баланса между отечественными и зарубежными исполнителями — это одна из главных целей на зимнем сборе.

«Спартак», считающийся одним из главных конкурентов «Локомотива» в чемпионской гонке, вышел из отпуска раньше конкурентов. Уже 9 января красно-белые отправились в Дубай, где они будут тренироваться вплоть до 22 января. Действующие чемпионы страны планируют 18 января сыграть с китайским «Шанхай СИПГ», а в последний день сборов — с казахстанской «Астаной».

— У «Спартака» сейчас вроде всё хорошо, команда неплохо выглядела в конце года, — отметил в беседе с «Известиями» бывший президент красно-белых Андрей Червиченко. — Наверное, главной задачей сборов будет сохранение того игрового тонуса, который мы видели у команды в осеней части сезона. Если говорить о проблемах, то это в первую очередь слухи об уходе ряда футболистов, и в частности главной звезды «Спартака» — Квинси Промеса. Если предложения действительно есть, это может плохо сказаться на команде, поскольку она рискует потерять одного из лидеров. Но даже если игрока не отпустят, он будет мыслями уже где-то в другом клубе, а не в «Спартаке». Таких примеров в мировом футболе масса, и ни к чему хорошему это, как правило, не приводит.

ЦСКА также не удивил с местом проведения сборов. 10 января армейцы традиционно отправятся в испанский город Компаоморе, где пробудут до 22 января. Интересно, что и следующие два сбора красно-синих пройдут там же. О потенциальных спарринг-партнерах команды Виктора Гончаренко на данный момент ничего не известно.

— Прежде всего ЦСКА важно усилить и омолодить состав, — подчеркнул Андрей Червиченко. — Мы видим, что линия нападения у армейцев выглядит очень скудно, и в защите игроки уже не добегают. При этом красно-синие — очень закрытый клуб, и непонятно, есть ли у его руководства возможность покупать новых футболистов. Важно понимать, что эти сборы — необычные для ЦСКА. Команда впервые за долгое время пробилась в весеннюю стадию еврокубков, а значит, и времени на подготовку у нее будет меньше, чем обычно. Этот фактор может сказаться на функциональном состоянии армейцев в концовке сезона РФПЛ.